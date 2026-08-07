Junts rechaza acoger a menores migrantes en Catalunya: "Ya hemos sido solidarios, ya han venido muchos"

Junts per Catalunya mantiene su posición en contra de que Catalunya entre en el reparto de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta. "Hemos sido sobradamente solidarios", ha defendido este viernes la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, durante una rueda de prensa celebrada a las puertas del Parlament con motivo de los dos años de la investidura de Salvador Illa, que se cumplen este sábado.

Sales ha recordado que, en 2025, su partido condicionó su apoyo al real decreto que reformaba el artículo 35 de la Ley de Extranjería a que, justamente, Catalunya quedara al margen de la reubicación.

"Los siete votos de Junts en Madrid no serán para llevar menores a Catalunya. Incorporamos una cláusula para que los menores no vinieran a Catalunya, porque ya han venido muchos", ha sostenido Sales. La líder del partido en el Parlament se ha sumado así a las declaraciones hechas esta semana por la portavoz de su formación en el Congreso, Míriam Nogueras, que aseguró que no daría ni un voto si no se dejaba a Catalunya "fuera" del reparto.

Después de la entrada masiva de unas 72.000 personas en Ceuta, se calcula que unas 70.000 han regresado a Marruecos, pero otras 2.000 permanecen en las calles de la ciudad autónoma y parte de ellas son menores no acompañados. La ley establece que estos deben ser acogidos y que pueden ser distribuidos entre las comunidades autónomas para evitar la saturación de los servicios en el punto de llegada.

El Gobierno y Junts cerraron un pacto en 2025 para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establecer criterios para la derivación de menores tutelados que se encontraran en territorios tensionados por la presión migratoria. En aquel momento, el caso más flagrante era Canarias, que tutelaba a más de 5.000 niños y adolescentes. Tras el acuerdo, Catalunya recibió solo 30 menores, mientras que a Madrid llegaron unos 700.

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Entre los factores que fija la norma, que se mantiene en vigor, están el esfuerzo previo de acogida y la ocupación actual en los centros de menores migrantes, pero también la renta per cápita o la tasa de paro.