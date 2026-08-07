Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

Melilla defiende su respuesta “eficiente y excepcional” para atender el aumento de menores El Gobierno de Melilla se ha defendido de las críticas y acusaciones por la situación del centro de protección de La Purísima, del que se han difundido imágenes de menores durmiendo en el suelo y sin apenas espacio, y ha calificado como “eficiente y excepcional” su respuesta ante el aumento de acogios. A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta segunda y portavoz de la Ciudad Autónoma, Fadela Mohatar, ha asegurado que el centro “está perfectamente dotado y se están aplicando todo tipo de medidas” para atender a los menores, más de 260 actualmente en La Purísima, aunque la cifra total en Melilla supera los 310.

Mayor ONG marroquí de derechos humanos eleva a 141 cifra de fallecidos en Ceuta y Melilla La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) elevó este viernes a 141 la cifra de muertos en las recientes avalanchas migratorias registradas en las fronteras de Marruecos con las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla. La AMDH, la principal ONG de defensa de los derechos humanos en Marruecos, dio a conocer esta cifra durante una rueda de prensa celebrada en Rabat junto con la Coordinadora Europea para los Derechos Humanos en Marruecos (CEDHM).

Sumar pide que la directora del CNI informe de su papel en la crisis de Ceuta ante la Comisión de Secretos del Congreso Sumar ha pedido en el Congreso que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, comparezca a puerta cerrada en el Congreso para dar cuenta del papel de los servicios de inteligencia en la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta la semana pasada. La petición de comparecencia ha sido cursada por el diputado de IU Enrique Santiago, que es el representante de Sumar en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, la encargada de controlar las actividades del CNI.

La Fiscalía avisa de que actuará si las comunidades autónomas rechazan el reparto de menores migrantes de Ceuta La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado un decreto con pautas de actuación para los fiscales a fin de "garantizar" la "protección de todos los menores extranjeros no acompañados en situación de contingencia migratoria extraordinaria" que se encuentren en España, y ya avisa de que actuará si las comunidades rechazan acoger menores. En concreto, Peramato asegura que en el caso de que las comunidades autónomas de destino rechacen o "muestren reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva" de los menores, el fiscal del lugar de origen "deberá informar al fiscal del lugar de destino, con copia de la resolución de reubicación y traslado, así como alegaciones de rechazo o dilación de su ejecución".

El Gobierno hará las primeras reubicaciones de menores desde Ceuta "en pocas semanas" La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha adelantado este viernes en Ceuta que esperan poder realizar las primeras reubicaciones de menores desde Ceuta a otras autonomías en "pocas semanas" y ha elevado a 1.342 niños la cifra que la Policía Nacional ha censado ya. En rueda de prensa, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de una partida presupuestaria para la acogida "solidaria y vinculante" de estos menores, para lo cual se convocará una Comisión Sectorial de Infancia la próxima semana y una Conferencia Sectorial de Infancia para finales del mes de agosto.

El Defensor del Pueblo apela a la "colaboración" de las CCAA para la "distribución" de los menores migrantes en Ceuta El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha apelado este viernes a "la colaboración de las comunidades autónomas" para la "distribución" de los menores migrantes no acompañados que entraron a Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio en la entrada masiva desde Marruecos y ha pedido "escuchar" a estos niños y niñas y "no limitarse a contemplar su deambular". "Ha de reconocerse la solidaridad de los ceutíes y de organizaciones, asociaciones y entidades, y proceder a la distribución de las personas menores con la colaboración de las comunidades autónomas", ha subrayado la institución en un comunicado publicado este viernes.

Vox pide dotar de "reglas de enfrentamiento" a los militares en Ceuta y Melilla para "repeler" la llegada de migrantes Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo que se desplieguen militares del Ejército y buques de la Armada en las frontera de Ceuta y Melilla para "repeler" con "reglas de enfrentamiento claras" nuevas entradas masivas de migrantes como las ocurridas en Ceuta hace una semana. El texto, que se debatirá y votará en la Comisión de Defensa, recuerda que esta crisis migratoria "no tiene prácticamente precedentes para nuestra seguridad nacional" y se hace eco de informaciones que apuntan a la presencia de armas de fuego, delincuentes y presos entre los migrantes que entraron a Ceuta. Es más, alerta del "elevado riesgo" de que se infiltren "terroristas yihadistas, delincuentes o, incluso, miembros de los servicios de inteligencia de Marruecos".

El Gobierno avanza medidas proporcionales con Italia si no levanta el control de fronteras El Gobierno ha elevado este viernes la presión sobre Italia y ha dado al Ejecutivo de Giorgia Meloni de plazo hasta el próximo domingo 9 de agosto para que retire los controles fronterizos introducidos con España tras la crisis migratoria de Ceuta. Más información en este artículo.

España emplaza a Italia a recuperar ya 'Schengen' y se reserva medidas si Meloni no acepta antes del domingo El Gobierno ha emplazado a Italia a que levante ya la suspensión del 'espacio Schengen' impuesta tras la crisis migratoria en Ceuta de hace más de una semana y le ha dado un plazo de dos días, hasta el domingo 9 de agosto, para que lo haga o, si no, "España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos". Fuentes gubernamentales han apremiado al Gobierno de Giorgia Meloni para que rectifique su postura, "ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos". Desde el Gobierno español han denunciado que el pasado 1 de agosto Italia reintrodujo "los controles en frontera con España", lo que ha afectado "a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival".