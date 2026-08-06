Antifrau investiga a Orriols por la contratación de su hija como policía local de Ripoll

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un expediente sobre la contratación, por parte de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, de su hija Guinadell Orriols como agente interina de la policía local. La plaza se convocó con carácter de urgencia y, según la líder de Aliança Catalana, su hija es la que obtuvo la mayor puntuación de las 24 personas que se inscribieron. Con este argumento, rechazó que hubiera trato de favor. No obstante, fue la propia alcaldesa quien firmó el decreto de convocatoria del proceso de selección, en el que se elige al tribunal que designó el resultado final.

La OAC ha abierto el procedimiento tras recibir una denuncia que ponía de relieve estos hechos. Transcurrida la primera fase de valoración, Antifrau ha concluido que la cuestión entra dentro del ámbito de su competencia. Cuando este organismo recibe una denuncia, dispone de diez días para valorar si abre una instrucción, si remite el caso a otro órgano competente o si la archiva directamente al no apreciar indicios de irregularidad. En el caso de Orriols, se ha optado por la primera opción. Ahora empieza un periodo de tres meses en los que se investigarán los hechos denunciados.

La líder de la ultraderecha alegó durante el último pleno municipal que se había "abstenido absolutamente de participar en nada" que afectara a la convocatoria y defendió que se trataba de una nueva plaza interina para garantizar la "correcta prestación del servicio" ante la "infradotación estructural de agentes". "No permitiré que se la acuse de ser una enchufada, ni de tráfico de influencias, ni de inmoralidad", defendió.

Según detalló, la plaza se convocó "por vía de urgencia" para cubrir "el periodo de vacaciones y la carencia actual de efectivos" y defendió este procedimiento al tratarse de una "necesidad inaplazable para garantizar la correcta prestación del servicio".

Según las explicaciones dadas por la alcaldesa, en el proceso de selección se inscribieron 24 personas, aunque finalmente solo se presentaron 15 a la prueba escrita. En este punto, Orriols dijo que el redactado de la prueba escrita "lo hicieron, minutos antes del examen, el jefe de área y la jefa en funciones del cuerpo de la policía local para evitar la más mínima filtración". Asimismo, detalló que los aspirantes se identificaron con los dígitos del DNI, y no con nombres y apellidos, "para que quien hiciera la corrección desconociera su identidad".

Solo cinco personas superaron la prueba escrita y la hija de Orriols "obtuvo la mejor nota". Estos cinco aspirantes tuvieron que realizar una entrevista personal que, según la líder de Aliança Catalana, fue dirigida por el jefe de área y tres mandos de la policía local.

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No obstante, la oposición duda de que todo el procedimiento fuera suficientemente escrupuloso y, además, recuerda que el mando superior de la policía local y la dirección de la política de seguridad del municipio recaen en la propia alcaldesa. Por este motivo, Junts ha pedido a Orriols que delegue esta responsabilidad en alguno de sus concejales, mientras que el PSC ha reclamado una auditoría externa.