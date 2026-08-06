Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas

Podemos pide expulsar a Marruecos de la organización del Mundial 2030 por "atentar contra la soberanía nacional"

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este miércoles que se expulse a Marruecos de la coorganización de la Copa Mundial de la FIFA 2030, definiendo a dicho país como una "dictadura" que "atenta contra la soberanía de España" a raíz de la reciente crisis migratoria en Ceuta. En este sentido, Fernández ha expresado en las redes sociales y en declaraciones a la cadena 'Cuatro' que España debe organizar el torneo solamente con Portugal y que, en su opinión, Marruecos no debería ni siquiera jugar la competición al igual que "todas las dictaduras". El dirigente 'morado' ha tildado a Marruecos como una "dictadura que no respeta los derechos humanos" y la ha responsabilizado de los muertos durante en una "operación política orquestada contra España", en alusión a la crisis migratoria del pasado jueves. Esta petición es similar a la de Nahuel González, dirigente de IU y diputado de Sumar en el Congreso, quien ha considerado que España no debería acoger el torneo con un país que utiliza a "gente desesperada para sus intereses geoestratégicos", en referencia a Marruecos.