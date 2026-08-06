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Ceuta y Melilla, en directo | Última hora de la crisis migratoria, desaparecidos, situación de los menores y reacciones políticas
El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
El encuentro del Rey, a las 18.00 horas
El Rey Felipe VI recibirá este jueves en el Palacio de Marivent, en Palma, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras la crisis originada a raíz de la entrada de decenas de miles de personas migrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma. La audiencia a la que ha sido convocado Vivas, según ha informado la Casa Real, tendrá lugar a las 18.00 horas en la que es la residencia de los Reyes cuando pasan sus vacaciones en Palma. El pasado sábado, la Casa Real informó que Felipe VI ha seguido con "gran preocupación e indignación" los acontecimientos sucedidos en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.
Mariano Alonso Freire
El PP dificultará el reparto de menores reclamando pruebas de edad y alegando falta de capacidad en sus comunidades
Los populares descartan la ruptura con Vox, pero advierten de su oposición a un reparto que consideran injusto, reclamando mayor implicación del Gobierno central. Siga leyendo aquí.
Los menores llegados a Ceuta tardarán al menos tres meses en ser trasladados a la península
El Gobierno advierte a los gobiernos del PP y Vox: "La ley también obliga a las comunidades autónomas". Lea el artículo de Luis Ángel Sanz y David López Frías.
El Rey Felipe VI recibe este jueves en Marivent al presidente de Ceuta tras la crisis migratoria
El Rey Felipe VI recibirá este jueves en el Palacio de Marivent, en Palma, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras la crisis originada a raíz de la entrada de decenas de miles de personas migrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma. La audiencia a la que ha sido convocado Vivas, según ha informado la Casa Real, tendrá lugar a las 18.00 horas en la que es la residencia de los Reyes cuando pasan sus vacaciones en Palma. El pasado sábado, la Casa Real informó que Felipe VI ha seguido con "gran preocupación e indignación" los acontecimientos sucedidos en Ceuta y, en menor medida, en Melilla. El monarca subrayó que "el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse". Según trasladaron desde La Zarzuela, el jefe del Estado "cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante" a la población de ambas ciudades "el apoyo y cariño del resto de España".
Podemos pide expulsar a Marruecos de la organización del Mundial 2030 por "atentar contra la soberanía nacional"
El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este miércoles que se expulse a Marruecos de la coorganización de la Copa Mundial de la FIFA 2030, definiendo a dicho país como una "dictadura" que "atenta contra la soberanía de España" a raíz de la reciente crisis migratoria en Ceuta. En este sentido, Fernández ha expresado en las redes sociales y en declaraciones a la cadena 'Cuatro' que España debe organizar el torneo solamente con Portugal y que, en su opinión, Marruecos no debería ni siquiera jugar la competición al igual que "todas las dictaduras". El dirigente 'morado' ha tildado a Marruecos como una "dictadura que no respeta los derechos humanos" y la ha responsabilizado de los muertos durante en una "operación política orquestada contra España", en alusión a la crisis migratoria del pasado jueves. Esta petición es similar a la de Nahuel González, dirigente de IU y diputado de Sumar en el Congreso, quien ha considerado que España no debería acoger el torneo con un país que utiliza a "gente desesperada para sus intereses geoestratégicos", en referencia a Marruecos.
Dos personas identificadas
Por otro lado, los médicos forenses y el servicio de Criminalística de la Guardia Civil también han recogido muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos encontrados en el mar. Una vez realizada la autopsia, el servicio de Criminalística de la Guardia Civil envía las huellas dactilares digitalizadas para su identificación. También se recogen muestras biológicas para poder cotejarlas con familiares. De los cuerpos hallados, hay dos personas identificadas a través de huellas dactilares, puesto que estaban registrados en España. Asimismo, están a la espera de identificación por métodos biológicos --cotejo directo entre ADN de familiares-- otros seis fallecidos. En cualquier caso, el Juzgado tiene que avalar la identidad de dichas personas, hayan sido identificadas por huellas dactilares o por métodos biológicos. Para poder identificar al resto, tendrán que enviarse los datos de las huellas dactilares a Marruecos para su posible reconocimiento.
El Instituto de Medicina Legal de Ceuta recibe los cuerpos de 80 fallecidos durante la crisis migratoria
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ha recibido los cuerpos de 80 personas fallecidas en el mar cuando intentaban cruzar la frontera hacia Ceuta. El Centro de Integración de Datos (CID) ha informado de que los médicos forenses han realizado un total de 79 autopsias, ya que el levantamiento del cadáver del último de los cuerpos aparecidos se ha realizado a última hora de este miércoles. La Delegación del Gobierno en Ceuta elevó el martes a 75 las personas migrantes que han muerto al intentar cruzar a Ceuta desde Marruecos. No obstante, el servicio marítimo de la Guardia Civil no ha cesado en la labor de búsqueda de todas las víctimas. A su vez, el CID ha indicado que los levantamientos de dos de los cuerpos que ha recibido el Instituto de Medicina Legal se realizaron los días 29 y 30 de julio, poco antes de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.
Rusia niega vínculos con redes de reclutamiento de mercenarios colombianos
La embajada de Rusia en Colombia negó el miércoles tener vínculos con supuestas redes de reclutamiento de mercenarios colombianos, célebres por participar en conflictos armados del mundo. El lunes el telediario colombiano Noticias Caracol publicó una investigación con testimonios y documentos que presuntamente dan cuenta de una estrategia de Moscú para enrolar colombianos para combatir en su guerra en Ucrania. La representación diplomática rusa en Colombia manifestó el miércoles que no tiene "ninguna relación con los reclutadores mencionados en el reportaje, ni la más mínima idea de cómo financian su actividad". Familiares de colombianos contratados para brindar servicios de seguridad en el exterior, principalmente militares retirados, han denunciado malos tratos contra sus seres queridos en Rusia y Ucrania.
Imbroda, sobre la acogida de menores: "Habrá que hacer un gesto de solidaridad"
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha reclamado este miércoles a las comunidades autónomas hacer "un gesto de solidaridad" en relación al reparto de menores migrantes, subrayando además que hay "un real decreto que hay que cumplir". "Yo comprendo a mis compañeros, entiendo que ahora mismo habrá que hacer un gesto de solidaridad y entiendo que hay un real decreto que habrá que cumplir", ha manifestado durante una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser al ser preguntado por los recelos de algunos gobiernos autonómicos a un reparto de menores no acompañados tras la crisis migratoria en Ceuta. El presidente de Melilla también ha pedido "poner pie en pared" y "empezar a arreglar esto desde el origen", apuntando a "un problema de estructura de fondo". "Lo que no podemos hacer tampoco es que vengan muchos chicos por oleadas. No está regulado, no está controlado, no está bien. Y luego sufren ellos", ha esgrimido.
David López Frías
Así es el proceso de identificación de los menores en Ceuta: acogida, filiación, acreditación de la edad y traslado
Nadie sabe cuántos son. Los menores marroquís que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio siguen atrapados en la ciudad autónoma y sin soluciones. Por no haber, no hay ni cifras oficiales.
El delegado de Gobierno en Ceuta los cifra en unos 500. El consejero de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán, elevaba el lunes la cifra a 862. Fuentes locales hablan de más de un millar. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reconocido hoy en TVE que "nadie sabe la cifra exacta, señal de que las cosas no se están haciendo bien". | El propio presidente de Ceuta se ha quejado de que "ni siquiera existen cifras oficiales"
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