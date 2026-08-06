Marc Puigtió renuncia a ser el candidato de ERC en Girona tras la polémica por los audios filtrados

ERC deberá buscar un nuevo candidato a la alcaldía de Girona cuando falta menos de un año para las elecciones municipales: este jueves Marc Puigtió ha anunciado su renuncia como cabeza de lista del partido. Lo hace por "dignidad y responsabilidad" tras la polémica por la filtración en redes sociales de unos audios suyos en los que criticaba con contundencia a su formación y a algunos de sus concejales en el Ayuntamiento.

Puigtió ha comunicado su decisión en declaraciones a la ACN, en las que ha admitido que cometió un "grave error" con sus palabras y que, por tanto, debe asumir las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, también ha lamentado haber sido objeto de unas prácticas políticas basadas en "grabar, editar y difundir conversaciones privadas".

El ya excandidato ha subrayado que da un paso al lado porque entiende que el proyecto de ERC en Girona es "más importante" que él y porque no asumió el reto de ser alcalde "para aferrarse" a un cargo. "Es lo más honesto. Lo hago con tristeza, pero con la tranquilidad de no mirar hacia otro lado cuando las cosas se complican", ha afirmado. También ha apelado a motivos familiares: "Si pienso en un futuro, en cómo me gustaría que mis hijos me recordaran, me gustaría que me recordaran como un padre que en su momento tomó la mejor decisión".

Me gustaría que mis hijos me recordaran com un padre que en su momento tomó la mejor decisión Marc Puigtió — Excandidato de ERC a la alcaldía de Girona

La polémica empezó hace dos días, cuando se colgó en la red X un audio en el que se escuchaba a Puigtió hablar en estos términos de los concejales de ERC en Girona: "Mi intención es echarlos a todos y quedarme con ERC. Y después poder utilizar sus derechos electorales". Además, también trasladaba a su interlocutor la posibilidad de pasarle "cosas interesantes", supuestamente sobre miembros de su propio partido. Finalmente, decía que quería liderar un "proyecto nuevo" en Esquerra "sin ninguno de los que están en el Ayuntamiento".

El problema no fue solo el contenido de las declaraciones, sino que, presuntamente, las había pronunciado en una conversación con una persona vinculada a la extrema derecha en Girona. Este cóctel de circunstancias hizo que el caso escalara hasta el punto de que ERC decidió abrirle un expediente para dirimir si tenía que exigirle responsabilidades.

Para intentar sofocar la polémica, Puigtió envió el martes una carta a los militantes en la que pedía disculpas y se ofrecía a dar explicaciones cara a cara a quien se lo pidiera. Argumentó que sus palabras filtradas no eran recientes, sino un compendio de audios editados. Sugirió, por lo tanto, que los documentos sonoros habían sido manipulados. Sin embargo, eso no ha bastado para evitar la renuncia al cargo.

"Nueva etapa"

Tras conocerse la decisión de Puigtió, ERC ha emitido un comunicado para expresar su respeto por la decisión y el agradecimiento por el "compromiso, generosidad y sentido de la responsabilidad" que ha demostrado en este momento. También se ha apresurado a asegurar que el partido en Girona abre una "nueva etapa" para "construir una alternativa sólida para la ciudad".

El presidente de la federación regional del partido en Girona, Pau Presas, ha destacado que en este episodio ha habido "errores" y que, por lo tanto, se han asumido "responsabilidades". "Desde Esquerra seguiremos siendo totalmente inflexibles con la extrema derecha porque está en juego la salud democrática del país", ha concluido.

El partido abrirá el proceso para buscar sustituto en septiembre

El partido no ha aclarado quién será el sustituto ni si volverá a convocar unas primarias. En su día, Puigtió fue designado candidato tras ganar en unas elecciones internas por un solo voto de diferencia -28 frente a 27- a Adam Manyé. Fuentes de Esquerra consultadas por EL PERIÓDICO indican que la decisión se tomará en septiembre.

Un conflicto que viene de lejos

La renuncia de Puigtió es la culminación de un conflicto interno que viene de lejos. En primer lugar, porque en el pasado fue alcalde de Sant Julià de Ramis y algunos miembros del partido no entendieron que ahora quisiese presentarse a la alcaldía de Girona y consideraban que debía apostarse por otro perfil. Eso generó las primeras hostilidades internas.

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El conflicto se acrecentó en las primarias para elegir al alcaldable, un proceso que acabó ganando Puigtió con reproches y acusaciones cruzadas de fraude. Eso tensó aún más la organización y se saldó con la dimisión en bloque de la ejecutiva de ERC en Girona. También hubo controversia porque Puigtió quiso presentarse con la marca compuesta 'ERC-Moviment Gironí' y no con las siglas estrictas del partido. ERC tiene ahora el reto no solo de buscar un nuevo candidato, sino también de recomponerse internamente.