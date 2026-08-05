¿Quién pacta con quién en el Parlament? Las 5 claves de la legislatura en el ecuador del mandato

El sábado se cumplirán dos años desde que Salvador Illa fue investido president por el Parlament. Lo hizo con 68 votos a favor y 66 en contra, una mayoría suficiente, pero poco sólida, lo que anticipaba una legislatura llena de interrogantes. Transcurrida la mitad del mandato, el Govern ha sobrevivido con más holgura de la prevista, pero no puede dar por descontado que tendrá un segundo tramo plácido.

El ejecutivo de Illa solo tiene el apoyo asegurado de 42 de los 135 diputados que tiene el Parlament -los del PSC-, lo que le obliga a buscar escaños en cada votación. Hasta ahora no le ha ido mal: la Cámara ha aprobado 46 de las 47 iniciativas legislativas presentadas por los socialistas entre decretos, proyectos de ley y proposiciones. Perdió solo una votación sobre la tasa turística en mayo de 2025.

Para lograr esta estabilidad, ha sido clave el apoyo de ERC y los Comuns, que conforman la mayoría de la investidura. Sin embargo, cuando estos dos partidos se han desmarcado, los socialistas también han recurrido a apoyos puntuales del resto de la oposición. Por ejemplo, la Cámara aprobó una ley del PSC sobre funcionarios de prisiones con el apoyo de Junts, el PP, Vox y Aliança Catalana.

La fiabilidad del Govern tiene un asterisco. En más de una ocasión, cuando ha estado a punto de perder una votación importante, ha retirado la iniciativa en cuestión. El caso más sonado fue cuando retiró la ley de presupuestos. Nunca antes un ejecutivo se había visto obligado a hacer un movimiento así. Tras retirarla, semanas después volvió a presentarla, esta vez, con éxito.

La alianza más recurrente en el Parlament ha sido la del PSC, ERC y los Comuns, la mayoría que ya invistió a Illa. Según fuentes parlamentarias consultadas por EL PERIÓDICO, han coincidido en el 84,2% de las votaciones relativas a leyes y decretos presentados por unos u otros. Esto significa que el PSC ha arrastrado a sus dos socios a apoyar al Govern, pero que ERC y los Comuns también han obtenido a cambio el aval de los socialistas a algunas de sus iniciativas en solitario.

El president Salvador Illa y el líder parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, en una imagen de archivo. / David Zorrakino / Europa Press

También hay sintonía cuando de lo que se trata es de votar mociones, los textos que presentan los grupos para intentar condicionar el rumbo del Govern. El PSC ha coincidido con ERC y los Comuns en siete de cada diez de las más de 4.000 votaciones que ha habido en dos años. Otro dato destacable es la sintonía que existe entre ERC y los Comuns: votan lo mismo en casi el 90% de las ocasiones. También llama la atención la coincidencia entre el PSC y Junts pese a las distancias que exhiben en público. Cuando se trata de votar mociones coinciden en el 68,2%.

Otra de las novedades de esta legislatura ha sido la entrada de Aliança Catalana en la Cámara. Sus propuestas nunca consiguen prosperar en el pleno, ya que persiste el cordón sanitario de la mayoría de grupos frente a la extrema derecha, y esto incluye tanto a Vox como a la formación liderada por Sílvia Orriols. El PSC, Junts, ERC, los Comuns y la CUP rechazan sistemáticamente todas las mociones e iniciativas parlamentarias impulsadas por el grupo de Orriols.

Imagen reciente de la líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales. / FERRAN NADEU

No obstante, sí que es posible analizar la coincidencia ideológica de esta formación con el resto de partidos si se cruzan los datos de votación de todas las mociones, y no solo de las que presenta Aliança Catalana. Así, el partido con el que más coincide Aliança a la hora de votar es con Junts. Los dos partidos han votado en el mismo sentido en un 61,53% de las mociones que se han llevado a votación. Con los populares han convergido en un 55,23% de los posicionamientos, mientras que con ERC lo han hecho en un 52,04% y con Vox en un 48,35%.

La coincidencia de la mayoría de partidos con Vox, en cambio, es mucho más baja. Solo hay una excepción, el PP. Los grupos liderados por Alejandro Fernández e Ignacio Garriga han votado lo mismo en un 71,19% de las mociones que se han sometido a votación en la Cámara catalana, una cifra muy alejada de la del resto de partidos. Por ejemplo, Vox ha coincidido solo un 38,26% de las veces con Junts y un 29,80% con el PSC. Estas cifras reflejan las similitudes entre los dos partidos, que en el resto del Estado comparten varios gobiernos autonómicos y municipales.

La coincidencia entre Vox y Aliança es del 48,35%, pero cabe destacar que el grupo presidido por Orriols solo presenta enmiendas a las propuestas que presenta el partido de Garriga para traducir al catalán sus demandas. La mayoría de las mociones traducidas abordan cuestiones como la inmigración, la seguridad o el cambio climático. Las enmiendas, por ejemplo, cambian referencias como "el Gobierno de la Nación" por "el gobierno español", pero asumen íntegramente el resto del contenido de las propuestas.

Los datos proyectan una Cámara más estable de lo que la fragmentación política que resultó de las elecciones catalanas de 2024 podía hacer prever. Sin embargo, no se puede aventurar que la segunda parte del mandato será igual de estable, ni muchos menos que será fácil. La clave es que se aproximan dos años electorales consecutivos: en 2027 están convocados comicios municipales y generales y, en 2028, autonómicos. Esto llevará a todos los partidos a endurecer el discurso y a querer marcar perfil, lo que alejará la posibilidad de grandes pactos.

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Imagen reciente de un cartel de Aliança Catalana con el lema 'Salvem Catalunya'. / MANU MITRU

Hay un segundo factor que complica el panorama. Si se cumplen las encuestas, Aliança Catalana crecerá con fuerza en los ayuntamientos de Catalunya. Esto inevitablemente sacudirá el panorama político. El auge de la extrema derecha es un fenómeno a escala global, pero, por ahora, en Catalunya ha tenido efectos limitados. Está por ver si la situación cambia en las elecciones locales del año que viene.