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Crisis migratoria

La jueza de la Audiencia Nacional pregunta a la Guardia Civil si se alertó de la entrada masiva en Ceuta y sobre el número de víctimas y supervivientes

La magistrada Tardón sigue recabando datos tras abrir diligencias por posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado

Varios migrantes al entrar en Ceuta el pasado 31 de julio.

Varios migrantes al entrar en Ceuta el pasado 31 de julio. / Marcos Moreno - Europa Press

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Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
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Aún a la espera de recibir el informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF Central), la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón sigue adelante con sus diligencias sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. En una providencia dictada este martes, ordena a la Jefatura de Información de la Guardia Civil que informe sobre el dispositivo desplegado en Ceuta, las operaciones de rescate, las víctimas mortales y supervivientes, así como las posibles alertas recibidas antes de la entrada masiva.

La investigación, iniciada a raíz de una acción penal emprendida por el partido Iustitia Europa, busca ahora esclarecer qué ocurrió con las víctimas, qué información conocían previamente las autoridades y si existieron avisos de inteligencia en los servicios de información, que permitieran anticipar los hechos.

En su denuncia, Iustitia Europa considera que la entrada masiva en Ceuta "no podía calificarse como un fenómeno espontáneo, sino que debía ser objeto de una investigación judicial por sus posibles implicaciones para la seguridad nacional".

La jueza ve "posible existencia de una infracción penal", en relación con los delitos contra la paz y la independencia del Estado denunciados, y pide datos antes de decidir si la Audiencia Nacional es competente para abrir formalmente una causa judicial. La denuncia también apunta a un posible favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

Los nuevos datos se solicitan a la Jefatura de Información de la Guardia Civil sobre lo ocurrido "estos últimos días, especialmente los pasados 30 y 31 de julio" por la "entrada irregular masiva de ciudadanos procedentes de territorio marroquí".

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón / EP

Circunstancias personales

Tardón quiere conocer datos sobre dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio "particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas, sus circunstancias personales conocidas, así como, en el caso de personas fallecidas, si constara la causa y la data de la muerte y, en el caso de las personas supervivientes, su identidad y datos de localización que se hubiesen podido recabar.

Por otra parte, la providencia ordena que el informe que le entregue el Instituto Armado aclare si se recibió "en cualquiera de las unidades de la Guardia Civil de la Ciudad Autónoma de Ceuta alguna información en los días previos a tales acontecimientos que hubiese podido alertar sobre su posible acaecimiento".

Según ha informado Luis Ángel Sanz en este diario, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que no hubo "ningún informe", ni "aviso, ni comunicación" de los servicios secretos alertando de que en Ceuta podía tener lugar la entrada masiva de inmigrantes irregulares que tomó la ciudad. Defiende que solo se podía prever que, "como ocurre en otras temporadas estivales", se registrara “una elevación de las entradas irregulares”.

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La jueza Tardón acordó "diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, a establecer el procedimiento aplicable y la competencia de esta jurisdicción para conocer de los hechos". Dio cuenta de su decisión ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional que aún no se ha pronunciado sobre la competencia de este órgano para conocer los hechos.

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