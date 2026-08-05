El Govern pone en marcha una 'camioneta' para mantener las comunicaciones durante emergencias

Sin cobertura. Este es el mensaje que más angustia da en caso de emergencia, y es el que vieron en las pantallas de sus móviles más de 200.000 personas el 29 de octubre de 2024, el día de la DANA. Muchos de ellos tardaron varios días en recuperar la conectividad y en poder contactar con sus seres queridos. Situaciones como esta son las que quiere intentar evitar el Govern de Salvador Illa, con la puesta en marcha de un vehículo multioperador para garantizar provisionalmente las comunicaciones en situaciones de emergencia.

Se trata de una unidad móvil que permite reforzar o restablecer la cobertura en casos de episodios meteorológicos extremos, incendios forestales o incidencias graves en infraestructuras de telecomunicaciones. En estos casos, recuperar la conexión es clave, no solo para poder contactar con familiares y amigos, sino también para poder llamar a los servicios de emergencia o recibir avisos oficiales de protección civil, como las alertas ES-ALERT.

"En momentos excepcionales se pueden dañar las infraestructuras digitales, las torres de comunicación o el cableado y esto puede dejar a la ciudadanía sin poder contactar con sus familiares o incluso con los distintos canales de emergencia". Así lo ha explicado el secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, que ha puesto como ejemplo también el incendio de Paüls del verano pasado.

El secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, junto a responsables del proyecto / Europa Press

En la presentación de la iniciativa celebrada este miércoles en el departamento de Interior también ha participado la subdirectora de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protecció Civil, Imma Solé, y representantes de las principales teleoperadoras colaboradoras.

Solé ha aprovechado la convocatoria para poner en valor esta nueva herramienta, que ha calificado de esencial para la gestión y comunicación de una emergencia, y ha explicado que a partir de ahora será un elemento más que tendrán en cuenta durante la gestión de cualquier emergencia en Catalunya.

Después del gran apagón

La iniciativa forma parte del conjunto de medidas impulsadas por la Generalitat de Catalunya tras el apagón eléctrico de abril de 2025. Aunque, al menos por ahora, Protecció Civil reconoce que la medida no serviría para una emergencia tan generalizada como aquella. De momento, se pondrá en funcionamiento una sola unidad, pero el Executiu no descarta "redimensionar" el servicio en función de las necesidades.

El despliegue de esta primera 'camioneta' cuenta con una inversión inicial de 422.500 euros para esta temporada de verano, pero posteriormente se consolidará como un servicio permanente durante todo el año.

Colaboración público-privada

Desde el punto de vista funcional, la unidad opera como una antena móvil desplegable, preparada para prestar servicio simultáneamente a usuarios de diferentes operadoras. El Govern ha encargado este proyecto a Telefónica, que ha desarrollado la tecnología para que esta unidad móvil pueda ofrecer conectividad al conjunto de los principales operadores. Se han adherido al proyecto la propia Telefónica, Vodafone y MasOrange.

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Una vez activada, la 'camioneta' puede dar cobertura de voz y datos -incluidos los servicios 4G y 5G- en un radio de entre 10 y 20 km durante varios días. Se trata del primer vehículo multioperador que se pone en marcha en todo el Estado.