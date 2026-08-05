Crisis interna
ERC abre un expediente a su candidato en Girona tras filtrarse un audio en el que critica al partido
La formación de Junqueras tiene que decidir si toma represalias contra Marc Puigtió por cargar contra los concejales de la ciudad
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ERC ha anunciado este miércoles que ha abierto un expediente a su candidato a la alcaldía de Girona, Marc Puigtió, tras filtrarse en las redes sociales un audio en el que criticaba al partido y a los concejales republicanos en esta ciudad. En un comunicado, Esquerra ha asegurado que es una decisión que toma de acuerdo con la ejecutiva local de Girona.
El partido de Oriol Junqueras da este paso después de que Puigtió asegurara en este audio que su intención era echar a todos los miembros del grupo en el Ayuntamiento y hacerse con el control de la organización. Estas palabras han sido difundidas en 'X' en un vídeo editado en el que Puigtió conversa, presuntamente, con una persona vinculada a la extrema derecha de Girona.
En este audio se escucha a Puigtió hablar en estos términos de los concejales republicanos: "Mi intención es echarlos a todos y quedarme ERC. Y después poder utilizar sus derechos electorales". Además, también traslada a su interlocutor la posibilidad de pasarle "cosas interesantes", se supone, sobre miembros de su propio partido. Finalmente, dice que quiere liderar un "proyecto nuevo" en Esquerra "sin ninguno de los que está en el ayuntamiento".
El candidato ha pedido disculpas a través de una carta a los militantes
El audio lleva algo más de un día circulando por las redes y ha originado una fuerte polémica en Girona. De hecho, el propio Puigtió envió una carta a la militancia pidiendo "disculpas" y escudándose en que el vídeo que se ha filtrado son "fragmentos editados de conversaciones privadas mantenidas a lo largo de meses" y en ningún caso una conversación íntegra y reciente. Sugiere pues, que está manipulado.
Pese a todo, el candidato municipal admite que se ha equivocado y lamenta haber generado "malestar, decepción o desconfianza". También se pone a disposición de todos los militantes para explicarse. Su argumento es que se pronunció en aquellos términos contra sus compañeros de partido meses atrás, cuando la ejecutiva local pasaba por una crisis interna y había un "clima de tensión" y ataques contra su persona.
"Responsabilidades correspondientes"
Para intentar zanjar el conflicto lo antes posible, ERC ha decidido "activar los mecanismos internos previstos en estos casos" para "analizar los hechos" y, si hace falta, "determinar las responsabilidades correspondientes". La encargada de instruir el expediente será la responsable de cumplimiento del partido, que vela por que se respete la normativa interna. Se trata de la exalcaldesa de Sant Cugat del Vallès Mireia Ingla.
Lo que no queda claro es si ERC contempla relevar a Puigtió y situar a otra persona al frente de la candidatura. Sería una decisión como mínimo controvertida, teniendo en cuenta que Girona es una ciudad con mucho en peso y queda menos de un año para las elecciones locales. En el comunicado, el partido de Junqueras asegura que no hará ninguna declaración sobre este asunto hasta que finalice la instrucción del expediente.
Un conflicto que viene de lejos
La decisión de situar a Puigtió al frente de la candidatura municipal ha generado polémica desde el principio. En primer lugar, porque en el pasado fue alcalde de Sant Julià de Ramis y algunos miembros del partido no entendieron que ahora quisiese presentarse por Girona y consideraban que tenía que apostarse por otro perfil.
El conflicto se acrecentó cuando el partido organizó unas primarias para elegir al alcaldable que acabó ganando Puigtió por un solo voto de diferencia, 28 a 27. Ese proceso tensó la organización y se saldó con la dimisión en bloque de la ejecutiva de ERC en Girona. También hubo controversia porque Puigtió ha querido presentarse con la marca compuesta 'ERC-Moviment Gironí' y no con las siglas estrictas del partido.
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