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Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno eleva a 75 los fallecidos durante la entrada masiva en Ceuta
El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Medidas cautelares
Entre las medidas cautelares de Vox se solicita que se comunique al Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, la procedencia de mantener y reforzar el despliegue de las Fuerzas Armadas en Ceuta así como el despliegue de medios navales de la Armada en el perímetro marítimo y en las aguas del espigón del Tarajal. El escrito pone el foco en el impacto sufrido por los españoles y residentes legales "con comercios cerrados, restricciones de hecho a la libertad de circulación y riesgo para la integridad física y el patrimonio". Se solicita intensificar las identificaciones en la vía pública con "estrictas garantías: criterios objetivos, prohibición expresa de cualquier perfilación étnica o racial y registro documentado de cada identificación a disposición del Juzgado".
Vox denuncia al delegado del Gobierno en Ceuta y pide medidas urgentes de seguridad
Vox ha presentado este martes una denuncia contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, así como ha reclamado medidas "cautelares urgentes" que incrementen la presencia de las Fuerzas Armadas y el control marítimo. En un comunicado, el partido ha señalado que ha presentado la denuncia contra la autoridad gubernativa ceutí y "contra cuantas autoridades resulten de la investigación". El escrito reclama medidas cautelares urgentes para proteger a los residentes, el refuerzo y la supervisión judicial del apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera y diligencias de investigación para conocer lo sucedido, entre ellas la remisión de los informes de inteligencia, de Seguridad Nacional y del Tribunal de Cuentas. La denuncia sitúa al delegado del Gobierno "en posición de garante de cuantas personas se encuentran en su demarcación, por su condición de máxima autoridad del Estado en el territorio y somete a investigación por la comisión por omisión, de delitos contra la vida y la integridad física, la prevaricación, la denegación de auxilio y los delitos contra el orden público".
Más de mil ceutíes participan en una ofrenda de flores a la Virgen de África con vigilancia reforzada
En torno a mil personas se han desplazado en la tarde de este miércoles al Santuario de la Virgen de África para participar en la ofrenda de flores a la Patrona de la ciudad, que este miércoles saldrá en procesión por las calles del centro. Las inmediaciones del templo han contado con vigilancia reforzada para evitar incidentes en mitad de la crisis migratoria que sacude la ciudad desde que la pasada semana entraran 75.000 personas desde Marruecos de manera irregular --según la última actualización del ministro del Interior--. Agentes de la Policía Nacional y Protección Civil se han desplegado en los accesos a la zona, y han contado con el apoyo de la Policía Local para el control del tráfico. Los efectivos se han mantenido atentos durante una celebración que ha dado comienzo a las 20.00 horas a las puertas de la iglesia. Allí, centenares de personas de todas las edades, en su mayoría ancianos y familias al completo, han tomado asiento en las sillas colocadas para disfrutar de la ofrenda.
Ascienden a 77 los migrantes muertos al intentar llegar a Ceuta desde Marruecos
Una comisión española de especialistas en medicina legal ha elevado a 77 el número de migrantes fallecidos al intentar llegar a Ceuta desde Marruecos durante la crisis de la semana pasada. Las autoridades han recuperado 79 cadáveres del mar, aunque dos corresponden a fechas anteriores a la llegada masiva. Se han practicado 77 autopsias y, por el momento, solo dos víctimas han podido ser identificadas mediante sus huellas dactilares.
PP sobre acoger a menores de Ceuta: "Las CCAA no van a aceptar las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno"
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que las comunidades autónomas del PP no van a asumir "las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno", en referencia al traslado y acogida de los menores migantes no acompañados que han llegado a Ceuta en los últimos días en medio de la crisis migratoria.
"Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes porque son ciudadanos españoles. Lo que no van a hacer las comunidades del Partido Popular es aceptar, ellos, las consecuencias de la irresponsabilidad de un Gobierno que, insisto, ha llevado a miles de personas, entre ellos muchos niños, a jugarse la vida en el mar", ha indicado Ezcurra, este martes, en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press.
Según ha precisado, el sistema de protección de menores es "un sistema nacional" y, por lo tanto, considera que es el "Gobierno de España" el que "tendrá que hacerse cargo".
Carlota Camps
Junts advierte que no dará "ni un voto" si no se deja a Cataluña "fuera" del traslado de menores llegados a Ceuta
Junts per Catalunya mantiene su posición en contra de que Catalunya entre en el reparto de menores migrantes. Después de la entrada masiva de unas 72.000 personas en Ceuta, se calcula que unas 70.000 han regresado a Marruecos, pero otras 2.000 permanecen en las calles de la ciudad autónoma y parte de ellas son menores no acompañados. La ley establece que estos deben ser acogidos y que pueden ser distribuidos entre las comunidades autónomas para evitar la saturación de los servicios en el punto de llegada.
El Gobierno y Junts cerraron un pacto en 2025 para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establecer criterios para la derivación de menores tutelados que se encontraran en territorios tensionados por la presión migratoria, como era entonces el caso de Canarias -que tutelaba a más de 5.000 niños y adolescentes-. Con este acuerdo, Catalunya consiguió recibir solo 30 menores, mientras que Madrid llegaron a los 700.
La enfermería de Ceuta, al límite por "extrema presión" y sin profesionales para atender
El Colegio de Enfermería de Ceuta ha alertado este martes de la "situación límite" del colectivo debido a la falta de profesionales y la "extrema presión" migratoria que ha provocado ya un pico de 1.600 asistencias desde que se produjo entrada masiva de migrantes el pasado jueves.
En un comunicado, el Colegio de Enfermería ha advertido hoy que los servicios sanitarios de Ceuta realizaron 1.612 asistencias hasta ayer, una "carga de trabajo que recae sobre una plantilla de enfermería tensionada y mermada por la falta de estabilidad laboral".
Del total de las intervenciones, la gran mayoría (1.193 asistencias) se produjeron en Atención Primaria, destacando el Centro de Salud de Otero con 519 servicios y los equipos del 061 con 580 actuaciones.
Acnur reclama que se garantice el derecho al asilo de quienes lo necesiten en Ceuta
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha reclamado que en la gestión de la crisis por la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta se garantice el derecho al asilo de quienes lo necesiten.
Acnur, en un comunicado remitido a EFE este martes, ha expresado sus condolencias a las familias y allegados de los fallecidos y se ha puesto a disposición de las autoridades para brindar apoyo técnico y asesoramiento.
En ese contexto y ante la complejidad de la situación, el comisionado de Naciones Unidas ha recordado que quienes necesiten protección internacional deben tener acceso a información adecuada, así como a procedimientos de asilo justos y efectivos que permitan una evaluación individualizada de sus circunstancias.
Melilla pregunta "qué valor tienen" las barreras en el mar ante "una avalancha" humana
El Gobierno de Melilla se ha preguntado "qué valor tienen" los "elementos de contención" que el Ministerio del Interior va a instalar en el mar en Melilla, al igual que se ha hecho en Ceuta con la barrera flotante, cuando "entra de repente una avalancha de 60, 70 u 80.000 personas".
A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta segunda y portavoz de la Ciudad Autónoma, Fadela Mohatar, se ha referido así a la intención de Interior de extender a Melilla las barreras marítimas instaladas en Ceuta, dado que es la herramienta que permitirá las devoluciones en frontera sin incumplir la sentencia del Tribunal Supremo.
Según Mohatar, lo sucedido en Ceuta es "un drama humanitario terrible por el número de muertos que se han producido", y ha reiterado la queja "amarga" del Gobierno de Melilla sobre una reacción "tardía e insuficiente" por parte del Gobierno de España que "revela un fracaso en sus políticas migratorias".
Alemania subraya que la situación en Ceuta refleja volatilidad y pide fortalecer fronteras
El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, subrayó este martes que la crisis en ciudad norteafricana española de Ceuta refleja "lo volátil de la situación migratoria" y llamó a fortalecer las fronteras europeas con barreras físicas y más poder para la agencia Frontex.
Después de participar hoy en un consejo informal de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) celebrado de manera virtual a petición de España, Dobrindt aseguró a través de un breve comunicado que se está analizando "qué mecanismos diferentes condujeron a esta migración masiva ilegal".
El político conservador agregó que todos los ministros del Interior europeos concuerdan en que hay que implementar en todos los Estados miembros y de la forma más amplia posible el nuevo Sistema Común Europeo de Asilo para seguir reduciendo la "migración ilegal".
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