Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno eleva a 75 los fallecidos durante la entrada masiva en Ceuta

PP sobre acoger a menores de Ceuta: "Las CCAA no van a aceptar las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado que las comunidades autónomas del PP no van a asumir "las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno", en referencia al traslado y acogida de los menores migantes no acompañados que han llegado a Ceuta en los últimos días en medio de la crisis migratoria.

"Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes porque son ciudadanos españoles. Lo que no van a hacer las comunidades del Partido Popular es aceptar, ellos, las consecuencias de la irresponsabilidad de un Gobierno que, insisto, ha llevado a miles de personas, entre ellos muchos niños, a jugarse la vida en el mar", ha indicado Ezcurra, este martes, en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press.

Según ha precisado, el sistema de protección de menores es "un sistema nacional" y, por lo tanto, considera que es el "Gobierno de España" el que "tendrá que hacerse cargo".