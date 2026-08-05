Al menos 26 migrantes subsaharianos en una cuarta patera que llegó este martes a Baleares

Al menos 26 personas de origen subsahariano han sido rescatadas a unas 42 millas al sureste de la isla de Mallorca, en la que es la cuarta patera que llega este martes a Baleares, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, con datos actualizados a las 21.42 horas.

Han intervenido efectivos de Salvamento Marítimo, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), la Guardia Civil del Puesto Principal de Santanyí y también agentes de Guardia Civil del Puesto de Felanitx.

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Este pasado martes han localizado a dos migrantes muertos y han rescatado a otros 19, de los cuales tres han tenido que ser hospitalizados, que viajaban a bordo de una patera que ha naufragado y que ha sido localizada al sureste de Cabrera.