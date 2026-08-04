El Consell de Garanties Estatutàries ve inconstitucional la ley que limita la compra especulativa de vivienda

El Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, el órgano que vela por la legalidad de las leyes del Parlament y del Govern, ha avisado este martes de que la norma que prepara la Cámara catalana para limitar la compra especulativa de vivienda incumple varios artículos de la Constitución Española y del Estatut de Autonomía de Catalunya.

Según el dictamen, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la ley vulnera el derecho a la propiedad y a la herencia (artículo 33 de la Constitución) y el derecho a la libertad de empresa (artículo 38). También considera que invade competencias estatales en materia de obligaciones contractuales (el artículo 149) e incumple el Estatut en materia de derecho civil (artículo 129).

El Consell de Garanties Estatutàries ha tomado todas estas consideraciones por la unanimidad de sus miembros, lo que refuerza sus conclusiones. Los dictámenes de este órgano no son vinculantes, por lo que los promotores de la ley podrían seguir adelante con la norma, pero no está bien visto saltarse sus recomendaciones.

Esta es una norma que el Govern del PSC y los Comuns pactaron en su día como medida estrella para combatir las dificultades para acceder a la vivienda. En su elaboración también han participado activamente ERC y la CUP. La previsión inicial, antes de conocerse el fallo del Consell, es que se llevara a votación definitiva en un pleno de otoño. La ley busca acotar la compra vivienda con fines especulativos en las zonas con la demanda tensionada y fue impugnada por Junts y el PP.

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Los impulsores de la ley la tramitaron por el procedimiento de urgencia, al considerar que hay que implementar cuanto antes las medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, el Consell de Garanties también cuestiona esta urgencia: considera que es una materia lo bastante compleja como para tener que reformarse por los procedimientos habituales más garantistas y no por los procedimientos urgentes.