Junts y PP instan al Govern a retirar la ley contra la compra especulativa tras el rechazo del Consell de Garanties Estatutàries

Junts y PP han celebrado este martes que el Consell de Garanties Estatutàries les haya dado la razón al concluir que la ley contra la compra especulativa de vivienda es inconstitucional y vulnera el derecho a la propiedad. "Esto no es política de vivienda. Es un ataque a los derechos de la ciudadanía disfrazado de progresismo", ha denunciado la diputada posconvergente Judith Toronjo, que ha reclamado la retirada de la ley y apostar por ampliar el parque público y privado de vivienda, así como medidas fiscales "para aliviar los bolsillos de las clases medias y trabajadoras".

"Esta ley vuelve a demostrar que el PSC ha asumido plenamente las recetas de los Comuns en materia de vivienda. Más intervencionismo, más restricciones y más inseguridad jurídica. Y, mientras tanto, seguimos sin afrontar el problema real", ha denunciado Toronjo, al tiempo que ha señalado que la norma "ignora" los ayuntamientos y genera "graves problemas competenciales".

Por su parte, la portavoz del PP, Lorena Roldán, ha sostenido que el dictamen del CGE "desmonta de arriba abajo" la ley y ha avisado al Govern y a los Comuns que si persisten en su tramitación presentarán una denuncia ante el Tribunal Constitucional. "Ha quedado demostrado que la ley es una chapuza que nació vulnerando derechos fundamentales, invadiendo competencias y atacando principios básicos del Estado de derecho", ha denunciado la didirgente popular a través de un comunicado.

Además, ha aprovechado para acusar a Comuns y Govern de "haber pretendido disfrazar de urbanismo lo que en realidad era comunismo puro y duro". "Es una norma que ni en la forma ni en el fondo resisten el mínimo análisis jurídico. Es una ley confiscatoria, que genera inseguridad y asusta a la inversión", ha rematado.

Los Comuns insisten

Los Comuns, en cambio, han rechazado las conclusiones del CGE y han avisado de que seguirán explorando "los márgenes legales" para que la vivienda sea un "derecho" y no "un activo financiero". "Debemos estudiar en profundidad el dictamen y hablarlo con los expertos que han avalado la propuesta, pero no compartimos el análisis del CGE sobre el proyecto de ley, ya que creemos que no se ha entendido que no limitamos la adquisición sino el destino de la vivienda", ha avisado la líder de la formación, Jéssica Albiach, en un mensaje en las redes sociales.

Por su parte, ERC, que desde el inicio ha sido crítica con la vía impulsada por los Comuns, ya admite que habrá que "replantear" la norma. Fuentes de los republicanos recuerdan que durante la tramitación de la ley ya avisaron de que su formación tenía "dudas" sobre la solidez jurídica de la norma. Los republicanos estan de acuerdo en el fondo, pero consideran que la modificación de la ley de urbanismo no es la vía más adecuada y que no se puede tratar igual a los pequeños propietarios que a los grandes tenendores.

Los dictámenes del CGE no son vinculantes, por lo que los grupos impulsores podrían continuar con la tramitación, pero el hecho de que el las conclusiones se hayan adoptado por unanimidad refuerza el veredicto y dificulta seguir adelante con la tramitación sin hacer cambios.

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El órgano que vela por la legalidad de las leyes del Parlament y del Govern considera que la norma incumple varios artículos de la Constitución Española y del Estatut de Autonomía de Catalunya. Concretamente, el dictamen emitido este martes señala que la ley vulnera el derecho a la propiedad y a la herencia (artículo 33 de la Constitución) y el derecho a la libertad de empresa (artículo 38). Además, también considera que invade competencias estatales en materia de obligaciones contractuales (el artículo 149) e incumple el Estatut en materia de derecho civil (artículo 129).