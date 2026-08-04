Junts exige que Catalunya quede fuera del reparto de menores migrantes llegados a Ceuta

Junts per Catalunya mantiene su posición en contra de que Catalunya entre en el reparto de menores migrantes. Después de la entrada masiva de unas 72.000 personas en Ceuta, se calcula que unas 70.000 han regresado a Marruecos, pero otras 2.000 permanecen en las calles de la ciudad autónoma y parte de ellas son menores no acompañados. La ley establece que estos deben ser acogidos y que pueden ser distirbuidos entre las comunidades autónomas para evitar la saturación de los servicios en el punto de llegada.

El Gobierno y Junts cerraron un pacto para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes, lo que incluiría la distribución de menores que se encuentran ahora en territorios tensionados por la presión migratoria, como era entonces el caso de Canarias -que tutelaba a más de 5.000 niños y adolescentes-, y Catalunya recibió 30 menores, mientras que Madrid llegaba a los 700. Sin embargo, en esta ocasión, como la ley ya está reformada y en vigor, no se contempla que pase por una votación.

"Como ya conseguimos en el reparto que se hizo hace un año de los menores no acompañados de Canarias, Junts no da ni un voto si no se deja a Catalunya fuera del reparto. Conseguimos lo que nunca había hecho nadie: en el reparto, Catalunya quedó fuera. Y lo hicimos solos. El resto de diputados catalanes aceptaban que, como siempre y sin recursos, España siguiera abusando de los catalanes y se continuara tensionando un país que ya no puede más", ha defendido la líder de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, en un apunte en la red social X.

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"Seguramente nadie te lo ha explicado. De hecho, seguramente lo que te han dicho unos es que somos racistas y lo que te dicen los otros es que no hacemos nada. Salud, y a seguir defendiendo Catalunya mientras muchos —demasiados— solo se dedican a la palabrería, con una arrogancia que nunca había visto en perfiles supuestamente catalanes", ha añadido.