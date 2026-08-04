El juez del caso Zapatero encarga a la UDEF que analice el control de Plus Ultra por capital venezolano desde 2017

El juez José Luis Calama, que investiga el caso Zapatero en la Audiencia Nacional, ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que elabore un "estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social de la sociedad Plus Ultra", según la providencia dictada este martes a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La petición se basa en un informe presentado por la fiscal Anticorrupción Elena Lorente, que advierte del acceso de capital venezolano en la aerolínea española Plus Ultra a partir de 2017. Según los indicios ya apuntados por los investigadores, esta entrada se produjo a través de diversas escrituras públicas," cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis".

La fiscal considera que es "de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial de la misma, para valorar la incidencia que en la misma tuvo el citado capital venezolano que, supuestamente, se invirtió en la compañía española". El rescate, aprobado en marzo de 2021, alcanzó los 53 millones de euros públicos.

Socios como Reyes Rojas

El documento incide en que fue en 2017 cuando Plus Ultra comenzó a estar controlada por socios que realizaban "aparentemente· aportaciones de capital, como es el caso de los socios Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas --investigado en EE. UU. y cuyo teléfono contenía mensajes alusivos a la intervención de Rodríguez Zapatero en el rescate--, María Aurora López, Héctor Antonio Tobía y Flavio Borquez. También señala que otras personas que no ostentaban participación accionarial ocuparon cargos de responsabilidad en la entidad, como Raif El Arigie, cuyos mensajes también son clave en la causa. Todos ellos mantuvieron "significativas relaciones financieras" con la aerolínea investigada.

Mensajes de un directivo de Plus Ultra a Rodolfo Reyes / EL PERIÓDICO

Así, la UDEF deberá realizar un informe de análisis de la historia registral completa de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS desde su constitución hasta la fecha actual," a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés, atendiendo tanto a las inscripciones registrales como a cuantos documentos permitan determinar los mencionados extremos".

La agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) entregó el 18 de marzo de 2026 al juez José Luis Calama el contenido del dispositivo móvil que interceptó en 2021 al que en ese momento era máximo accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas, Rodolfo Reyes Rojas. Y lo aportó al magistrado español justo un día después de que el instructor reactivara el 17 de marzo una orden de detención internacional contra este empresario.

Los mensajes interceptados por las autoridades de Washington han sido claves para que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tuviera que declarar "Reyes ordenó presuntamente que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas inmediatamente, tras haber sido recibidas en las cuentas bancarias de Plus Ultra en España, a tres sociedades instrumentales dirigidas a otro investigado, Simon Leendert Verhoeven [...] realizándose transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio". Una de estas mercantiles había actuado "en la venta de oro de origen desconocido a una sociedad en Dubái, constando incluso inicios de la participación de Reyes Rojas en alguna operativa de su venta", según informó en su día este diario.