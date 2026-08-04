Jaume Giró rompe el carnet de Junts y abandona definitivamente el partido

El exconseller de Economia i Hisenda de la Generalitat y exdiputado de Junts, Jaume Giró, ha roto el carnet del partido y se ha dado de baja como militante de forma definitiva de los posconvergentes, según ha avanzado 'Nació' y ha confirmado EL PERIÓDICO.

Giró, que fue conseller entre mayo de 2021 y octubre de 2022 bajo el mandato del entonces president Pere Aragonès, comunicó su renuncia mediante un correo electrónico al secretario general Jordi Turull hace más de quince días. Hace un año, ya dejó su escaño como diputado en el Parlament y su cargo en la ejecutiva por discrepancias con las orientaciones de la formación.

Su nombre también sonó para presentarse a las primarias para ser el alcaldable de Junts en Barcelona, Turull se reunió con él -y con otros aspirantes- para comunicarles la intención de la dirección de saldar la disputa por la candidatura con unas primarias, aunque finalmente rechazó sumarse a la carrera.

El exconseller de Economia siempre ha sido del ala más proclive a pactar con los socialistas, y entonces volvió a recalcar que "las orientaciones del partido" no coincidían con su "forma de entender la política". "Hoy, aquellas razones mantienen plenamente su vigencia y mi determinación permanece intacta", mantuvo.

Discrepancias con Puigdemont

Las discrepancias con el líder de Junts empezaron en 2022, un año después de que diera el salto a la política y fuera nombrado conseller de Economia, tras haber desempeñado anteriormente puestos de responsabilidad como la dirección general de la Fundación Bancaria La Caixa entre 2014 y 2019.

Giró fue uno de los consellers que más se posicionó en contra de la salida de Junts del Govern de Pere Aragonès en 2022, ya que consideró que la decisión no tenía "ninguna ventaja". Su postura tensó las relaciones con Puigdemont, que a pesar de no pronunciarse públicamente, defendía la salida del Executiu. Después de este choque público, las relaciones con Puigdemont ya nunca volvieron a recomponerse.

En junio de 2023, intentó ser candidato a las elecciones generales de 2023, pero la cúpula posconvergente le pidió que no forzara unas primarias en contra de la que era su apuesta, Míriam Nogueras.

A pesar de las discrepancias, ya evidentes entonces, Giró formó parte de la candidatura de Junts al Parlament en mayo de 2024 y volvió a obtener un espacio dentro de la ejecutiva tras el congreso del otoño del año pasado en Calella. Sin embargo, quedó fuera de la permanente -el núcleo de decisión más reducido- y durante el primer año de legislatura tampoco tuvo un papel destacado en la Cámara catalana.

Nueva baja

La de Giró es la segunda baja que trasciende en una semana. La otra fue la de Eusebi Campdepadrós, exsecretario de la Mesa del Parlament, que comunicó que dejaba la formación justo después de que el Tribunal Supremo le aplicara la ley de amnistía.

Campdepadrós dio el salto a la política en las elecciones catalanas de 2017, convocadas tras el referéndum del 1-O y la aplicación del artículo 155. Lo hizo como cabeza de lista de Junts por Tarragona, y posteriormente fue elegido secretario primero de la Mesa del Parlament, un cargo que ocupó entre 2018 y 2020.

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El exsecretario de la Cámara catalana, que ha rechazado hacer cualquier valoración pública para explicar los motivos de su marcha del partido, hacía años que se había desvinculado de los posconvergentes y había pasado a un segundo plano político.