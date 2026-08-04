Un diputado de Junts denuncia a agentes de la policía nacional ante la Fiscalía por trato "discriminatorio" y "humillante"

El diputado de Junts Isaac Padrós ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra varios agentes de la Policía Nacional, a los que acusa de trato "discriminatorio" y "humillante". Los hechos ocurrieron, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, durante la renovación del DNI de su hija en la comisaría de La Jonquera, cuando Padrós y su mujer se dirigieron en catalán a los agentes.

Según el escrito, desde su llegada a la comisaría los agentes se dirigieron únicamente en castellano y exigieron a la familia cambiar de idioma alegando que no entendían el catalán. La familia llegó a la comisaría a las 10.06 horas, pese a que la cita estaba fijada para las 10.30 h y, desde el primer momento, aseguran que todos los agentes se dirigieron a ellos en castellano y que les hicieron "repetir hasta cuatro veces la hora de la cita". Posteriormente, fueron obligados a alejarse de la comisaría al indicarles que se encontraban en una "zona de seguridad" y que no fueron atendidos hasta pasadas las 10.45 horas.

Una vez iniciado el trámite, los denunciantes aseguran que el agente encargado rechazó aplicarles la gratuidad de la renovación del DNI prevista para las familias numerosas, pese a que acreditaron dicha condición. Según el relato, el agente indicó a la família que debían advertir de esta condición antes de iniciar el trámite y que ya no era posible aplicar el descuento. El diputado, que tiene discapacidad visual, reprochó al agente que le remitiera a un cartel informativo inaccesible para él.

La denuncia relata también que hasta siete agentes entraron en la sala, exigieron a Padrós que hablara en castellano y rechazaron facilitar un traductor. Posteriormente, uno de los policías le requirió la identificación sin explicar los motivos, despreció su acreditación como diputado del Parlament asegurando que solo le servía el "DNI español" y, según el relato, le arrebató el documento por la fuerza mientras su esposa intentaba entregarlo, una actuación que, sostienen, provocó temor tanto a la familia como a la hija menor.

Los denunciantes afirman que finalmente fueron expulsados de la comisaría sin completar el trámite y que solo pudieron obtener el DNI de la menor tras abonar en efectivo una tasa de la que consideran que estaban legalmente exentos. También aseguran que, cuando anunciaron que presentarían una queja, los agentes hicieron comentarios burlones y, poco después, uno de ellos denunció a Padrós por desacato a la autoridad, presuntamente por no haber querido identificarse.

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Con estos hechos, los denunciantes solicitan que la Fiscalía investigue posibles delitos contra el ejercicio de los derechos cívicos, denegación discriminatoria de una prestación pública, atentado contra la integridad moral, falsedad en documento oficial y, de forma subsidiaria, coacciones. También piden que se conserven las grabaciones de videovigilancia, se identifique a todos los agentes implicados y se practiquen diversas diligencias para esclarecer lo sucedido.