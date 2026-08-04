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Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La ministra Robles conversa hoy con los comandantes generales de Ceuta y Melilla
El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
El ministro de Exteriores italiano defiende que la exclusión de España de Schengen "se ajusta a los tratados" de la UE
El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha defendido este lunes la decisión de Roma de excluir a España del espacio Schengen "se ajusta a los tratados" de la Unión Europea, alegando que en la ciudad autónoma de Ceuta permanecen 5.000 migrantes que no pueden ser deportados, y ha sacado pecho del "marcado carácter italiano" del nuevo Pacto de la UE sobre asilo y migración a raíz de las políticas en esta materia de quien fuera primer ministro del país Silvio Berlusconi. "La decisión de suspender el espacio Schengen, respaldada por 21 países europeos, se ajusta a los Tratados y es la correcta", ha defendido en redes sociales aludiendo a la reciente misiva con la que 22 países europeos han señalado la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente como un "factor de atracción" de migrantes por la crisis en Ceuta.
Trump considera que "la inmigración ilegal está matando" a Europa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que "la inmigración ilegal está matando a Europa" y que la situación de su país cuando los demócratas "tuvieron abiertas las fronteras" fue "mucho peor" que la entrada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta. "Hay que detener la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan, y tengo excelentes relaciones allí. Hay dos cosas que están acabando con Europa. La primera es la inmigración. La segunda es la energía", declaró Trump ante los medios en el Despacho Oval. "Cuando vi lo que sucedió en España, me dije que nosotros teníamos una versión de eso, se podría decir que mucho peor. Permitimos la entrada de veinticinco millones de personas bajo el mandato de Joe Biden y los demócratas. Tuvimos fronteras abiertas, y países de todo el mundo enviaron a nuestro país a personas que ellos no querían", afirmó.
Contención marítima
Además, ha incidido en que la barrera de "contención marítima" de 500 metros en el espigón del Tarajal es "compatible con la sentencia y con los retornos". También ha explicado el "régimen de control único" que rige a Ceuta y Melilla. Un "doble filtro" con controles en la frontera con Marruecos y otro control Schengen "a la salida de la Península, por mar y por aire". "Nadie embarca sin identificarse ante la Policía Nacional". Por otro lado, ha especificado que el proceso de regularización aprobado este año por el Ejecutivo "no guarda relación alguna" con la crisis migratoria porque "solo se aplica a quienes ya vivían en España antes del 1 de enero de 2026". Por ello, quienes cruzaron la semana pasada quedan excluidos: "La única vía es la legal".
Exteriores ha retornado a "la práctica totalidad" de migrantes llegados a Ceuta: "El TS no abre vía de entrada"
El Ministerio de Exteriores ha afirmado que "la práctica totalidad" de los migrantes que cruzaron a Ceuta el pasado 30 de julio "ya ha sido retornada a Marruecos" y ha destacado que la sentencia del Tribunal Supremo detalla el procedimiento a seguir con quienes acceden por mar, pero "nada más": "No modifica la Ley de Extranjería. No declara ilegal el rechazo en frontera. No abre ninguna vía de entrada. No impide el retorno". En un comunicado emitido este lunes, la cartera dirigida por José Manuel Albares ha advertido que entrar "irregularmente" en España a través de Ceuta o Melilla "no da derecho" a "permanecer" ni "viajar" por el país, y tampoco a "circular" por Europa, pero sí supone "un riesgo grave para la vida" e insiste en que "ninguna sentencia" ha cambiado esto.
Marruecos dice que alertó a España días antes sobre la decisión del Supremo
"Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio", afirman fuentes del Ministerio de Exteriores marroquí
Confianza
Las citadas fuentes recuerdan que Marlaska ya dejó claro el 1 de agosto que "no se puede dudar del compromiso de España con sus obligaciones europeas o cuestionar la diligencia española en materia migratoria". Al término de la reunión del consejo extraordinario de ministros, que dará comienzo a las 10:00 horas, Marlaska atenderá a los medios de comunicación desde la sede del Ministerio para explicar el contenido del encuentro. En su carta de respuesta a Sánchez, conocida ayer, von der Leyen elogió la gestión eficaz de la situación por parte de las autoridades de España y Marruecos, a la par que hizo hincapié en la necesidad de dar una "respuesta europea común", unida y solidaria a la crisis migratoria. El titular de Interior transmitirá hoy, asimismo, su confianza en que se "reconducirán" los "incrementos" de llegadas irregulares en las ciudades autónomas y que España "hará frente a cualquier crisis, a las que están expuestos todos los países de primera entrada de la Unión Europea".
Marlaska participa en la reunión urgente de ministros de la UE tras la crisis en Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, participa este martes en la reunión extraordinaria del consejo de ministros de Interior de la Unión Europea convocada a raíz de la última crisis migratoria en Ceuta, en la que trasladará el compromiso de España con el control de las fronteras europeas y la normativa fronteriza comunitaria. Tras la crisis en Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros de Interior, a la par que expresó su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos. En esta reunión, el titular de Interior comunicará a sus homólogos europeos que la política migratoria de España es "preventiva, no cortoplacista, que ofrece resultados estables y sólidos, gracias a la cooperación con los países de origen y tránsito, como Mauritania, Senegal, Gambia y, también, Marruecos", país que considera "un socio leal con el que mantiene una estrecha colaboración basada en la confianza mutua", según han explicado fuentes del ministerio del Interior.
La ministra Robles conversa este martes con los comandantes generales de Ceuta y Melilla
La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantendrá este martes una reunión por videoconferencia con el general de división Luis Fernández Herrero, comandante general de Ceuta, y con el general de división Luis Cortés, comandante general de Melilla, desde la sede de su Ministerio. Robles insistió este lunes en que "la integridad territorial y la soberanía española no se tocan" y garantizó que el ejército permanecerá en la ciudad autónoma para apoyar a la Guardia Civil "en las labores que haya que realizar" tras la entrada irregular de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma de Ceuta. La ministra pidió al Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta, en la que han muerto cerca de un centenar de personas y aseguró que tanto España como Marruecos no pueden "mirar para otro lado" ante una tragedia como esta.
Marruecos dice que alertó a España días antes sobre la decisión del Supremo
Marruecos alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo español de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria, dijo este lunes una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, que añadió que la gestión migratoria es "una responsabilidad compartida".
"Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda. (...) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida (...) Si alguien piensa que Marruecos va a ceder a la presión y el chantaje es que no conoce el Marruecos de Mohamed VI", dijo la fuente en un encuentro este lunes con un grupo de agencias de prensa internacionales.
Explicó que la política migratoria marroquí se sustenta en dos pilares: un componente preventivo, basado en el dispositivo de seguridad, y otro disuasorio, que, a su juicio, quedó debilitado tras la decisión del Tribunal Supremo, ya que, según sostuvo, dificulta las devoluciones. "Lo que pasó el 8 de julio es que un juez español desactivó el elemento disuasorio. Hubo un cambio de paradigma", afirmó. Añadió que el impacto de la decisión judicial se ha visto amplificado por las redes sociales y por las mafias dedicadas al tráfico de personas.
Trump, tras la crisis en Ceuta: "La inmigración ilegal está matando a Europa"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que "la inmigración ilegal está matando a Europa" y que la situación de su país cuando los demócratas "tuvieron abiertas las fronteras" fue "mucho peor" que la entrada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta.
"Hay que detener la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan, y tengo excelentes relaciones allí. Hay dos cosas que están acabando con Europa. La primera es la inmigración. La segunda es la energía", declaró Trump ante los medios en el Despacho Oval. "Cuando vi lo que sucedió en España, me dije que nosotros teníamos una versión de eso, se podría decir que mucho peor. Permitimos la entrada de veinticinco millones de personas bajo el mandato de Joe Biden y los demócratas. Tuvimos fronteras abiertas, y países de todo el mundo enviaron a nuestro país a personas que ellos no querían", afirmó.
Trump se vanaglorió de que actualmente el país tiene la "mejor frontera" por la que "no ha entrado ni una sola persona" en quince meses, tras endurecer las políticas migratorias con deportaciones masivas, restricciones de visados y seguridad en frontera.
El jefe de Estado cree que "la inmigración es un problema increíble para Europa" por que está dejando "entrar a gente que, en muchos casos, no va a aportar nada positivo", una posición compartida por varios miembros de su Gabinete, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Asimismo, Trump acusó -sin pruebas- a "muchos de ellos (migrantes)" de cometer "más de un asesinato": "Terminaremos igual si ponen en el poder a esos lunáticos que veo postulándose para cargos públicos", advirtió.
El presidente estadounidense dijo sentir "mucha pena" por lo que está pasando Europa, tanto con la migración como con la energía. "Hay molinos de viento por todas partes. Con los molinos de viento, pierdes hasta la camisa. Cualquier país que apuesta por los molinos de viento es un perdedor. Así es, solo hay que fijarse: si tienen molinos de viento, son unos perdedores, porque con ellos se pierde dinero", aseveró.
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