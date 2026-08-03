Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno sitúa la cifra oficial de muertos en 72, pero otras fuentes lo elevan a más de 100

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El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100

Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”

Frontera de Ceuta

Frontera de Ceuta / JORGE GUERRERO / AFP

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May Mariño

Marc Ferrà

Ceuta | Enviada especial, Rabat | Enviado especial
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Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa y gráfico que muestra la barrera neumática que se instala en la frontera de Ceuta con Marruecos
Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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