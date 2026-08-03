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Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno sitúa la cifra oficial de muertos en 72, pero otras fuentes lo elevan a más de 100
El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Un "infierno"
En declaraciones a los medios, Quero ha afirmado que la ciudad autónoma está viviendo un "auténtico infierno" y que los ceutíes sienten el desasosiego de estar "siendo abandonados por su Estado y por su Gobierno". "Venimos a unirnos a esta ola de indignación y de rabia que comparten muchos españoles, la ola de rabia de una nación que está siendo invadida y traicionada", ha asegurado el dirigente de Vox, que ha acusado a Marruecos de cometer "una agresión a nuestra soberanía nacional". Asimismo, han participado la organización Hazte Oír; miembros de Frente Obrero --que han cantado consignas como "España jamás será musulmana" y "España no se vende, España se defiende"--, o el presidente de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, que ha desplegado una pancarta en la que se podía leer "A Marruecos ni un metro ni un euro". También ha estado la exdirigente de Vox Macarena Olona o el empresario Víctor de Aldama --condenado por el 'caso mascarillas'--.
Milei acusa a Sánchez de usar inmigrantes en España para que "voten por él"
El mandatario argentino Javier Milei acusó sin pruebas al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de usar la llegada de inmigrantes para "nacionalizarlos", conseguir sus votos y poder "perpetuar su tiranía". Milei criticó al mandatario europeo al ser consultado sobre la crisis desatada en la ciudad autónoma de Ceuta, tras una oleada migratoria sin precedentes en este enclave español del norte de África. "En el caso de España, Sánchez los usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos y que voten por él y digamos perpetuar su tiranía", dijo Milei en entrevista con LN+. En España, los ciudadanos van a las urnas para elegir la configuración del Congreso. Una vez conformado el parlamento, sus diputados eligen al presidente del Gobierno. El sábado, Milei se había referido por primera vez a la crisis migratoria en España a través de su cuenta en X con un mensaje en el que apuntaba, fiel a su costumbre, al socialismo. "Cuando las personas despiertan el final del socialismo se acerca. Ánimo España", rezaba la publicación del mandatario ultraliberal, en alusión a la supuesta persecución de inmigrantes por parte de habitantes de Ceuta.
Manifestantes se concentran ante la Embajada de Marruecos en Madrid por la crisis migratoria en Ceuta
Unas 1.200 de personas, según datos de la Delegación de Gobierno, se han concentrado este domingo ante la Embajada de Marruecos en Madrid para protestar contra la entrada masiva de migrantes en Ceuta ante la "pasividad de los Gobierno de Marruecos y de España". Bajo el lema "Defendamos España", la manifestación ha sido convocada a las 20.30 horas por Sociedad Civil Española, que coordina a más de 150 asociaciones civiles. Portando banderas españolas, los manifestantes han coreado consignas como "PSOE, PP, la misma mierda es"; "España es cristiana, no musulmana" o "Pedro Sánchez hijo de puta". Además, se han visto carteles con lemas como "Sánchez que te vote Mohamed VI". Entre los asistentes han estado el portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos H. Quero, que ha exigido la "expulsión inmediata" de todos los "migrantes irregulares", así como la militarización permanente y el cierre de la frontera, para garantizar "la seguridad, la libertad y el orden" en Ceuta.
La Comunidad Musulmana de Melilla agradece al Rey su "interés, sensibilidad y cercanía" tras la crisis migratoria
La Comunidad Musulmana de Melilla ha remitido este domingo una carta al Rey Felipe VI en la que expresa su agradecimiento por el "interés, la sensibilidad y la cercanía institucional" demostrados por el jefe del Estado con motivo de los recientes acontecimientos registrados en Ceuta y Melilla.
En la misiva, fechada este 2 de agosto, la entidad manifiesta su "más sincero agradecimiento" por el comunicado emitido por la Casa del Rey y por el contacto mantenido con los presidentes de ambas ciudades autónomas durante la reciente crisis migratoria.
Aplazan una de las travesías más antiguas de España por motivos de seguridad por migrantes
El Club Natación Caballa ha comunicado el aplazamiento de la "LXXXII Travesía al Puerto de Ceuta, una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo de la ciudad y una de las citas más antiguas de España al cumplir la 82 edición, por motivos de seguridad debido a la entrada de miles de migrantes marroquíes en la ciudad.
La entidad ha explicado que la decisión se ha adoptado por "motivos de seguridad y de operatividad", teniendo en cuenta la "situación excepcional" que vive la ciudad tras el grave episodio de crisis migratoria registrado en los últimos días.
Comunicado oficial de Marruecos
Según el comunicado difundido, "la corta distancia -inferior a setenta metros- y la limitada profundidad relativa -que en algunos puntos apenas supera los dos metros- generaron en algunos participantes una percepción engañosa de facilidad de cruce, lo que les llevó a subestimar los riesgos y a emprender intentos que en algunos casos terminaron en consecuencias trágicas".
Comunicado de Marruecos
El ministerio de interior marroquí reitera en un comunicado que "la gestión del fenómeno migratorio solo puede abordarse mediante un enfoque integral basado en la responsabilidad compartida, la solidaridad efectiva y el reparto de cargas". Asimismo, subraya que el Reino de Marruecos "seguirá siendo, como siempre lo ha sido para sus socios, un socio fiable y responsable".
Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio
El Ministerio del Interior de Marruecos reconoció este domingo que unas 40.000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1.135 a Melilla y admitió 11 muertos en territorio, diez de ellos ahogados.
Embarcan en Algeciras 52.000 pasajeros y 13.700 coches en las últimas 48 horas en la OPE
El puerto de Algeciras ha registrado el embarque de 52.000 pasajeros y 13.700 coches en las últimas 48 horas dentro de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que se encuentra en su fin de semana crítico del verano.
Según ha informado la instalación portuaria a través de la red social X, las navieras han programado para este domingo más de medio centenar de rotaciones con Ceuta y Tánger Med.
Para minimizar los tiempos de embarque, es fundamental llegar con billete cerrado, recuerda el puerto, que agrega que se está operando durante todo el día con intercambiabilidad, lo que significa que aquellos con billete embarcan por orden de llegada con independencia de la compañía y el barco de su billete.
Vox dice que la "invasión migratoria" en Ceuta se traslada ya al litoral andaluz
El líder de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, ha denunciado este domingo que la "invasión migratoria sufrida en Ceuta se está trasladando ya al litoral andaluz” y ha responsabilizado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y a Marruecos.
Gavira ha hecho estas manifestaciones en un comunicado después de que en las últimas horas se hayan producido llegadas de inmigrantes a playas del Campo de Gibraltar mediante motos de agua y lanchas rápidas.
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