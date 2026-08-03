Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno sitúa la cifra oficial de muertos en 72, pero otras fuentes lo elevan a más de 100

Un "infierno"

En declaraciones a los medios, Quero ha afirmado que la ciudad autónoma está viviendo un "auténtico infierno" y que los ceutíes sienten el desasosiego de estar "siendo abandonados por su Estado y por su Gobierno". "Venimos a unirnos a esta ola de indignación y de rabia que comparten muchos españoles, la ola de rabia de una nación que está siendo invadida y traicionada", ha asegurado el dirigente de Vox, que ha acusado a Marruecos de cometer "una agresión a nuestra soberanía nacional". Asimismo, han participado la organización Hazte Oír; miembros de Frente Obrero --que han cantado consignas como "España jamás será musulmana" y "España no se vende, España se defiende"--, o el presidente de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, que ha desplegado una pancarta en la que se podía leer "A Marruecos ni un metro ni un euro". También ha estado la exdirigente de Vox Macarena Olona o el empresario Víctor de Aldama --condenado por el 'caso mascarillas'--.