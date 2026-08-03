Crisis migratoria
El Gobierno cesa a una funcionaria de Seguridad Nacional por informar de que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrantes
El cese se ha producido por "pérdida de confianza" y después de que se publicara una alerta en la web del Departamento de Seguridad Nacional
Presidencia del Gobierno ha cesado de forma fulminante en su puesto de confianza a la funcionaria responsable de Comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) que publicó en la web una alerta que decía que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrante irregulares, según ha adelantado El País y ha podido confirmar EL PERIÓDICO.
El cese se ha producido por "pérdida de confianza", según fuentes de Moncloa, y se produjo de forma inmediata y por teléfono el mismo viernes. La alerta fue borrada de forma también inmediata y ya no está en la página web del DSN, a pesar de que este dato fue después confirmado oficialmente e incluso las cifras finales fueron mayores.
En Moncloa se resalta que no se ha despedido a la funcionaria, sino que ha sido relevada de su puesto de responsabilidad. La funcionaria procedía del Ministerio de Defensa. Ahora su situación laboral es disponible sin destino, hasta que se la reubique en otro departamento.
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