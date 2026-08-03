Junts recupera familia política europea al incorporarse al Partido Demócrata

Junts per Catalunya se ha incorporado oficialmente este lunes al Partido Demócrata Europeo (PDE/EDP), formación de la que también forma parte del PNV y que está integrada en el grupo liberal del Parlamento Europeo, Renew. De esta manera, los posconvergentes recuperan familia política europea tras quedarse sin ella en 2018, por el 'procés'. Convergència i Unió estaba integrada dentro los liberales europeos, pero después del 1 de octubre de 2017, la presión de Ciudadanos -entonces también parte de Renew- acabó echándolos.

"Cuando todo parecía perdido en la larga noche del franquismo, Catalunya miraba al norte para encontrar la libertad que Europa había conquistado al derrotar al nazismo. Nuestro futuro está en una Europa que se reconozca en la diversidad de sus pueblos y naciones, lenguas y culturas. Trabajaremos codo con codo con nuestros compañeros de Democrats para hacerlo posible", ha anunciado el líder de los posconvergentes, Carles Puigdemont, a través de la redes sociales.

También el secretario general del partido, Jordi Turull, ha celebrado la adhesión y ha calificado el movimiento de "un gran paso adelante" en la estrategia internacional de Junts. "Es una muy buena noticia que esperamos sea el inicio de un largo camino juntos para defender la plena soberanía de Catalunya dentro de una Europa federal", ha destacado Turull.

Tras el aval europeo a la amnistía

La adhesión de Junts a esta formación europea llega después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 16 de julio que avaló la ley de amnistía. El PDE es favorable a la extinción de los delitos relacionados con el 'procés' "de acuerdo con los principios del Estado de derecho y las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico europeo", y también ha trasladado su "solidaridad con las víctimas catalanas de Pegasus y su rechazo a las maniobras del Tribunal de Cuentas para dilatar la aplicación de la amnistía".

Según destacan desde Junts, el acuerdo refuerza la presencia de la formación en Europa y "consolida su compromiso con una Unión Europea más democrática, federal y respetuosa con la diversidad nacional, cultural y lingüística". Así lo ha apuntado el partido en un comunicado, en el que también asegura que el PDE "ha dado la bienvenida a Junts destacando la coincidencia de valores y principios entre ambas formaciones" y que, dicha formación europea, defiende una UE "construida sobre la integración, el federalismo y el respeto a la diversidad territorial, lingüística y cultural".

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El Partido Demócrata Europeo está actualmente presidido por François Bayrou, que fue primer ministro de Francia entre 2024 y 2025 y alcalde de Pau entre 2014 y 2026, entre muchas otras responsabilidades, y cuya lengua materna es el occitano bearnés. Su secretario general es Sandro Gozi, un político con una larga trayectoria europeísta que formó parte del Gobierno de Matteo Renzi en Italia como secretario de Estado de Asuntos Europeos entre 2014 y 2018 y es eurodiputado desde mayo de 2019, elegido en Francia en la lista Renaissance impulsada en torno a Emmanuel Macron.