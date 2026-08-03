Baja posconvergente
El exsecretario de la Mesa del Parlament Eusebi Campdepadrós deja Junts tras ser amnistiado
El Supremo aplica la amnistía a ocho condenados por desobediencia o desórdenes por el 'procés', entre ellos Roger Torrent
Eusebi Campdepadrós, exsecretario de la Mesa del Parlament, ha dejado Junts. Campdepadrós comunicó su decisión la semana pasada a la ejecutiva del partido, justo después de que el Tribunal Supremo le aplicara la ley de amnistía, junto al resto de miembros de la Mesa del Parlament presidida por Roger Torrent. Así lo ha avanzado el diario Ara y lo ha podido confirmar EL PERIÓDICO.
Campdepadrós dio el salto a la política en las elecciones catalanas de 2017, convocadas tras el referéndum del 1-O y la aplicación del artículo 155. Lo hizo como cabeza de lista de Junts por Tarragona. Tras los comicios, fue elegido secretario primero de la Mesa del Parlament, un cargo que ocupó entre 2018 y 2020.
Durante ese mandato, la mayoría independentista del órgano rector permitió tramitar iniciativas sobre la autodeterminación y la amnistía, pese a las advertencias del Tribunal Constitucional, unas decisiones acabaron en los tribunales.
Concretamente, Campdepadrós fue juzgado junto a Torrent y a los otros dos miembros de la Mesa, Josep Costa y Adriana Delgado, por admitir a trámite propuestas de resolución que defendían el derecho a la autodeterminación y reprobaban a la monarquía.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya los absolvió en 2022, pero la Fiscalía recurrió la sentencia ante el Supremo. El alto tribunal ha acabado aplicándoles la amnistía y ha declarado extinguida cualquier eventual responsabilidad penal.
El Supremo dio este paso la semana pasada después de que la ley de amnistía recibiera el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El caso de Torrent y Campdepadrós fue la primera decisión que tomó el alto tribunal español tras el pronunciamiento de la justicia europea. Posteriormente, también amnistió a la exconsellera Meritxell Serret.
El exsecretario de la Cámara catalana, que ha rechazado hacer cualquier valoración pública para explicar los motivos de su marcha del partido, hacía años que se había desvinculado de la formación y había pasado a un segundo plano político.
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