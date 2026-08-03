Una empresa tecnológica de Alicante alerta que grupos organizados en redes sociales preparan un nuevo asalto a la “reja” en Ceuta

Con el recuente de víctimas y los ánimos encendidos, el drama humanitario vivido en Ceuta en la última semana ha abierto muchos interrogantes sobre cómo y quién orquestó un asalto a territorio español. La empresa alicantina Golden Owl ha elaborado un informe en el que concluye que los hechos ocurridos estuvieron organizados por una “marca propia” y alentada por 25 activos de Facebook de diferentes procedencias -países del arco mediterráneo – y advierte de que los mismos autores han lanzado un llamamiento para el próximo 15 de agosto.

La tecnológica es una startup especializada la investigación avanzada en Internet que realiza con inteligencia aplicada en fuentes abiertas (OSINT) y ha aplicado este sistema para cruzar más de 5.000 mensajes en redes abiertas y bucear en sus orígenes y sus mensajes. La principal conclusión que establecen sus autores es que, bajo el nombre “Asalto Karyaj a Ceuta” entre el 24 y el 31 de julio se lanzaron consignas para cruzar la frontera.

“El hallazgo estructural más importante es este: no hay un líder — hay una marca y un mercado. La campaña está organizada de forma horizontal, no jerárquica. Tiene un nombre, un vocabulario codificado rotatorio, una identidad visual reconocible y un conjunto de lemas compartidos, pero ningún mando central cuya eliminación la haría colapsar. Ese diseño es la razón por la que alcanzó la escala que alcanzó, y la razón por la que es resiliente frente a detenciones y retiradas de contenido”, indican en una de las conclusiones.

Cronología de los mensajes y llamamiento para 15 de agosto. / Fuente: Golden Owl

Prueba y repetición

A partir de la investigación, se advierte que durante esa semana ya “la red programó de antemano su secuela” para mediados de agosto. Para la empresa, “estamos ante un modelo barato, repetible y resiliente” y por este motivo, el “llamamiento para el 15 de agosto de 2026 que se publicó el 1 de agosto en un grupo de 108.000 miembros y sigue activo” se considera que tiene “una alta probabilidad de recurrencia”.

¿Por qué se llega a esta afirmación? Para entender el razonamiento que se hace desde Golden Owl sus investigadores sostienen varios aspectos. El principal es que la avalancha de mensajes seguía una estructura, es decir, no fue espontánea. También que quienes estaban detrás responden a perfiles que no se identifican y que utilizan una técnica denominada de capas, donde las funciones están determinadas (estructura, llamamientos y amplificación de la propuesta). Y por último, la cuestión más preocupante: gran parte de los grupos siguen activos.

En el estudio de más de 60 páginas de extensión, Golden Owl identifica los considerados como 25 “activos” de Facebook más relevantes y narra de manera cronológica como los mensajes se van ajustando a medida que llega la fecha del asalto a la frontera española.

Uno de los mensajes de reclutamiento publicados el 26 de julio. / Fuente: Golden Owl

Otra de las cuestiones es el vocabulario clave. El término central de la campaña, "كرياج" (kriaj), es dariya corriente para referirse a una reja de ventana o barandilla metálica; en grupos de hogar y de anuncios clasificados ajenos se emplea de forma totalmente inocente en el mismo periodo. Su reconversión para significar el cruce de la valla Fnideq–Ceuta dota a la campaña de una palabra clave que derrota a la moderación ingenua por palabra clave, porque filtrar por ella barrería miles de publicaciones inofensivas. Cuando "كرياج" atrajo atención, el vocabulario cmbió a "الهجمة" (el asalto) y luego a "الرياح" (los vientos), tal y como resumen desde la empresa tecnológica ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Alicante.

Reclutamiento

El núcleo operativo (reclutamiento directo más grupos de coordinación y de mercado) reunió aproximadamente 478.000 miembros declarados conformados por grupos abiertos o accesibles (“superficie pública”) que arrastraban a 1.032.000 miembros declarados. El efecto de las páginas amplificadoras alcanzaba a una comunidad; de más de medio millón más de seguidores. En este sentido, cabe señalar que el documento habla de miembros y no de personas, porque se detectó que las mismas cuentas se repetían, lo que no mermaba la capacidad de exposición.

Detrás de los mensajes, el informe señala “un pequeño conjunto de administradores y reclutadores identificables” que fueron los encargados de poner la operativa en marcha. Entre ellos, se subraya un “reclutador de origen casablanqués y residente en Estambul que ensambló una célula filtrada de ‘dos chicas y seis chicos’ y publicó una línea de WhatsApp con origen en Turquía como punto de entrada. Un segundo actor fue el encargado de administrar el nodo de red más grande y que se situó en Argelia. Fueron los encargados de poner la infraestructura para replicar los mensajes. El informe identifica el clúster de marca ("ناس الغربة").

Grupos destacados de Facebook que lanzaron los mensajes / Fuente: Golden Owl

Los 25 nombres Golden Owl identifica 25 grupos de Facebook conectados con la campaña. No son equivalentes. Cinco son espacios de reclutamiento directo, seis son espacios de coordinación o de mercado, cuatro son grupos comunitarios locales colonizados por el tráfico, cuatro son grandes agregadores, y el resto son audiencias de rutas adyacentes y puntos de sindicación. Cuando un grupo publica dos recuentos distintos en instantáneas tomadas con días de diferencia, se muestran ambos; son instantáneas, no contradicciones.

En este sentido, es interesante comprobar como al analizar la procedencia el mapa de países del caso sitúa a Marruecos como base de origen y de reclutamiento, no como objetivo. “Los grupos activos están registrados en Azla, Fnideq, Tánger, Larache y Casablanca, con nodos externos en Estambul (Aadile Tami), Madrid (grupo ناس الغربة إسبانيا, 78.000), Annaba (slug) y Roma (residencia declarada del operador)”.

Para los analistas, “el objetivo geográfico es unívocamente España/Ceuta”. Como ejemplo señalan que la biografía del operador reza «#europa #ceutaespaña🇪🇸», la página “zoom.fnideq” (213.000 seguidores) se autodefine como cobertura de «la ciudad fronteriza con Ceuta ocupada». Es más, lo que revela este examen es la “anomalía de custodia”. Lo que quiere decir que los grupos tenían marcadores, por ejemplo, en localidades argelinas (Annaba, Haraga Dz, que tiene el prefijo 213) y registro en Madrid, operados hacia audiencia marroquí”.

Organización de los mensajes a partir de tres capas. / Fuente: Golden Owl

Otros amplificadores

Para que la orquesta funcionara, el movimiento tenía capas y actores con roles diferentes. El estudio sobre el asalto a Ceuta también identifica un operador de dos cuentas que tiene como base la cadena "haragaceuta" y un operador de la zona de Tetuán que sube contenido idéntico a tres grupos distintos de 50.000 miembros. Es la figura denominada “sindicador”. Las páginas de medios facilitadores son las que generaron "el verdadero multiplicador de fuerza".

"Se caracterizan mejor como medios facilitadores, no organizadores. Para los investigadores, "su culpabilidad reside en el alcance y en el valor operativo de su reporte del estado fronterizo, no en la intención, y al menos una lleva un descargo explícito de 'no fomentamos la migración irregular' adjunto a un flujo de imágenes de escalada de la valla". Golden Owl las incluye porque cualquier evaluación de la influencia que las ignore leería mal la red. Entre los nombres sitúa a Tanjanews y, en segundo, Nador Days.

Medios amplificadores del llamamiento. / Fuente: Golden Owl

Frente a las numerosas sospechas que se han barajado hasta ahora, el estudio sostiene que “no hay una única ideología ni ninguna organización, partido, ONG o institución registrada en ningún punto de la red”. En las conclusiones, apuntan a que los mensajes se pueden agrupan en tres corrientes. Señalan “el populismo marroquí antisistema, un marco de alfabetización geopolítica de tono elitista y un fatalismo apolítico del exilio. Dos marcadores transversales — una firma cultural amazigh y un irredentismo ambiental de 'Ceuta ocupada' — aparecen por todas partes”.

La escalada de estos contenidos violentos creció en la red y se han detectado hastag sobre 15 barrios del norte de Ceuta con nombre propio que cerraba con "la venganza es un deber que hay que cobrarse". Se trata de un riesgo para el orden público de una categoría distinta a la del reclutamiento para el cruce.