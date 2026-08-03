Encuestas de las elecciones en Catalunya: así están los sondeos

Dos años después de la investidura de Salvador Illa, el Govern y los partidos se van de vacaciones con la confirmación del gran movimiento sísmico que se presume en el horizonte. La distensión que acompañó al fracaso del 'procés' independentista dejó paso a una estabilidad que puede verse sacudida el próximo curso político, en el que habrá elecciones municipales y generales, por el auge de Aliança Catalana. El partido de extrema derecha independentista que lidera la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, mantiene una escalada que hace temblar al resto de formaciones y que, sumada al desgaste del PSC en el Ejecutivo, amenaza con complicar la futura gobernabilidad.

El promedio de todas las encuestas sobre las elecciones catalanas publicadas durante la actual legislatura sitúa al PSC en cabeza con el 24,7% de los votos, 1,6 puntos menos que hace un mes y tres puntos menos que en los comicios de 2024. Esa erosión ha hecho que la distancia de Illa sobre el segundo se haya reducido de 10 a 8,3 puntos en el último mes. Y esa segunda fuerza ya no es Junts, sino ERC, que ha subido hasta el 16,4% de los sufragios, 1,7 puntos más que en julio y casi tres puntos más que en las urnas. Sin embargo, los republicanos tienen al acecho a Aliança Catalana, cuyo ascenso le hace colocarse en tercera posición con el 15,1% de las papeletas, lo que representa un salto de 6,5 puntos en solo un mes (en julio era la quinta fuerza).

Este fuerte crecimiento de Aliança en apenas un mes coincide con la publicación de las encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) y de EL PERIÓDICO, que situaban al partido de Orriols como tercera y segunda fuerza política, respectivamente. El gran damnificado por el auge de los ultras es Junts, que ha perdido cuatro puntos en el último mes y se quedaría en cuarta posición con el 12,3% de los votos, lo que supone una caída de nueve puntos y medio respecto a las elecciones de 2024, cuando obtuvo la segunda plaza.

Se mantiene la igualdad entre PP y Vox, aunque las dos formaciones han bajado ligeramente desde julio y ahora los ultras (9,8%) tienen medio punto más que los populares (9,3%). Sin embargo, Vox mejoraría en dos puntos su último resultado electoral, mientras que el PP perdería un punto y medio. Los Comuns, con el 4,5%, y la CUP, con el 3,8%, han perdido fuelle desde el mes pasado y empeorarían los resultados que obtuvieron en las elecciones.

Traducidas estas estimaciones de voto en escaños, el PSC bajaría a los 36 diputados (ahora tiene 42), cuatro menos que hace un mes. ERC subiría a 24 parlamentarios (hoy tiene 20), tres más que en julio, pero estaría empatada con Aliança Catalana, que en solo un mes ha duplicado sus expectativas y lograría 24 escaños (ahora tiene 2), cuando en julio se situaba con 11. Junts sigue cayendo y perdería la mitad de su representación al quedarse con 18 asientos (hoy tiene 35). PP y Vox también estarían empatados a 13 diputados después de que los ultras le hayan arrebatado dos representantes a los populares en el último mes. Los Comuns bajarían de 6 a 4 escaños y la CUP, de 4 a 3 diputados.

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Con estos resultados, Illa no tendría asegurada la continuidad como presidente de la Generalitat porque la suma de la mayoría que propició su investidura (PSC, ERC y Comuns) se quedaría con 64 escaños, tres menos que en julio y a cuatro de la mayoría absoluta (68). En cambio, el independentismo sí tendría opciones de volver al Govern, pero, para ello, ERC, Junts y CUP tendrían que aceptar un pacto con Aliança Catalana, puesto que de esa manera sumarían 69 diputados.