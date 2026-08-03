Entrada masiva
Un diputado del PSC acusa a Marruecos de hacer "chantaje" a España con la crisis migratoria en Ceuta
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El Gobierno ha ido con pies de plomo para evitar que la crisis en Ceuta escalara a un choque diplomático con Marruecos, ya que la colaboración del país vecino era imprescindible en las primeras horas de la crisis para revertir la situación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, definió el sábado a Marruecos como "un socio absolutamente fiable" y aseguró que no era "una amenaza" ni para Ceuta ni para el conjunto de España". No obstante, cuando la gran mayoría de los migrantes ya ha vuelto a cruzar la frontera, empiezan a salir algunas voces críticas entre los socialistas.
Un ejemplo de ello es el diputado del PSC Christian Soriano, que ha asegurado que detrás de la crisis migratoria en la ciudad autónoma hubo un "chantaje político de Marruecos a España". En un video difundido en sus redes sociales, Soriano ha defendido que siempre que "España ayuda a los saharauis", la respuesta de Rabat es "abrir las fronteras y crear un conflicto migratorio con España".
En este sentido, el parlamentario socialista ha señalado como posibles causas de la situación actual el reciente viaje oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia, país "amigo de los saharauis" o la proposición de ley que tramita el Congreso para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1977 y sus descendientes puedan tener la nacionalidad española.
Según el diputado, estos hechos han "enfadado al régimen marroquí, que ha decidido abrir sus puertas, retirar a los soldados y crear un problema para España". Al tiempo, ha añadido que esta estrategia cuenta con el "apoyo" del presidente estadounidense, Donald Trump, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, así como el "silencio" de Vox y la "complacencia" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
"Prefieren ceder al chantaje marroquí y plegarse a los intereses de Marruecos antes que defender a España. Todo por intentar desgastar al Gobierno", ha sostenido Soriano, que también ha incluido en este grupo a Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana.
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