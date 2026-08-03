Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaMarruecosElecciones CatalunyaRocaDGAIAAccidente ItaliaBarcelonaEl RavalNepo babiesRafa NadalVinicius
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

El Gobierno sitúan la cifra oficial de muertos a 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100

Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”

Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta.

Un grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta. / Reduan Dris / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

May Mariño

Marc Ferrà

Ceuta | Enviada especial, Rabat | Enviado especial
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa y gráfico que muestra la barrera neumática que se instala en la frontera de Ceuta con Marruecos
Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Carlos Orga: 'El caso de Peinado es singular, pero se han archivado nueve de once quejas contra él
  2. Feijóo mira a los servicios de inteligencia y el Gobierno asegura que el CNI no tenía constancia de una entrada masiva
  3. Elena Valenciano: '¿Qué costaba dejar dos diputados a Moreno Bonilla en Andalucía y condicionarle nosotros en vez de Vox?
  4. ¿De dónde saldrían los 867.000 votos de Aliança Catalana? Ocho de cada 10 nuevos apoyos provienen de fuera de Junts
  5. La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones en Catalunya, al completo: tablas, cruces y microdatos
  6. Choque diplomático entre Italia y España tras plantear Meloni la suspensión del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta
  7. Argelia Queralt: 'Nos hemos retrasado mucho con Peinado, y el corporativismo se hizo valer más que el interés ciudadano
  8. Vocales progresistas del CGPJ salen en auxilio de Bolaños tras el archivo de su queja contra Peinado: 'El interrogatorio rebasó la corrección exigible

La presión migratoria se desplaza a los territorios gobernados por el PP

La presión migratoria se desplaza a los territorios gobernados por el PP

Albares exige "ayuda" a Europa y exime a Marruecos de cualquier responsabilidad en la entrada masiva de migrantes

Albares exige "ayuda" a Europa y exime a Marruecos de cualquier responsabilidad en la entrada masiva de migrantes

La entrada de migrantes en Ceuta llega a los tribunales: una jueza de la Audiencia Nacional pide un informe policial de Extranjería para decidir si es competente

La entrada de migrantes en Ceuta llega a los tribunales: una jueza de la Audiencia Nacional pide un informe policial de Extranjería para decidir si es competente

Directo | Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

Directo | Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

Las 'devoluciones en caliente', 11 años a vueltas con la justicia: del Supremo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Las 'devoluciones en caliente', 11 años a vueltas con la justicia: del Supremo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Marruecos atribuye a las mafias la entrada masiva y evita asumir responsabilidades en Ceuta

Marruecos atribuye a las mafias la entrada masiva y evita asumir responsabilidades en Ceuta

Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

Elena Valenciano: "¿Qué costaba dejar dos diputados a Moreno Bonilla en Andalucía y condicionarle nosotros en vez de Vox?"

Elena Valenciano: "¿Qué costaba dejar dos diputados a Moreno Bonilla en Andalucía y condicionarle nosotros en vez de Vox?"