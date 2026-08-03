Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes

Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa que ilustra la barrera neumática en la frontera de Ceuta con Marruecos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

Los servicios de inteligencia Dicho esto, Feijóo ha asegurado que no se "cree" que "una masa de 60.000 personas aproximándose a las costas haya pasado desapercibida", poniendo en cuestión que desde la inteligencia española no supieran nada de la llegada de migrantes a la frontera con Ceuta. "La frivolidad con la que se tratan las cosas en nuestro país, la actuación del señor Sánchez, de la ministra de Defensa, evidentemente en un país normal, en un país europeo, pues ya no estarían en sus cargos", ha subrayado. El presidente del PP también ha acusado a Sánchez de que empieza a ser "un paria en Europa y en el mundo", especialmente después de que 22 líderes países europeos advirtiesen por carta de que políticas como las impulsadas por el Gobierno español en la regularización de migrantes pueden actuar como "factores de atracción".

Feijóo ve a Sánchez un "paria" en Europa y pone en duda que el CNI no supiera de la "ocupación premeditada" de Ceuta El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, empieza a ser un "paria" en la Unión Europea y el resto del mundo, a la vez que ha puesto en duda que desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no supieran de la "ocupación premeditada" de Ceuta, tras la llegada de "una masa de 60.000 personas" por las costas que llegaban a territorio español. Para el jefe de la oposición, la entrada masiva a la ciudad autónoma de centenares de miles de personas procedentes de Marruecos "no ha sido un incidente más". "Esto ha sido una ocupación premeditada y hay una ruptura de la integridad territorial de nuestro país", ha zanjado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Ceuta cifra en 862 los menores migrantes acogidos en la ciudad, una "sobreocupación del 2.872%" El consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, ha cifrado este lunes en un total de 862 menores migrantes acogidos en la ciudad autónoma, lo que supone una "sobreocupación del 2.872 por ciento", cuatro días después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. "La capacidad ordinaria que nos atribuye el Ministerio es de 29. Estamos hablando, por tanto, de una sobreocupación de casi el 3.000 por ciento. 2.872 por ciento", ha indicado el consejero de Presidencia en una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press. Alberto Gaitán ha indicado que "esta es la situación a día de hoy" y que tienen "controlado" el tema de los menores. No obstante, ha avisado de que ya ocurrió en el año 2021 y "podrán ir saliendo más menores, que hayan podido ser recogidos en alguna casa, etcétera".

Andrea Saavedra La presión migratoria se desplaza a los territorios gobernados por el PP El giro de las rutas hacia Ceuta y Baleares reactiva el debate sobre la solidaridad territorial que el Ejecutivo canario ha defendido desde el principio de la crisis. Siga leyendo en este enlace.

Cristina Gallardo A los tribunales La entrada de migrantes en Ceuta llega a los tribunales: una jueza de la Audiencia Nacional pide un informe policial de Extranjería para decidir si es competente. Siga leyendo en este enlace.

La extrema derecha francesa alega que los migrantes que se quedan en Ceuta irán a Europa El eurodiputado de la extrema derecha francesa Aleksandar Nikolic alegó este lunes que "al menos 12.000 personas" de las que entraron en el aluvión de la semana pasada desde Marruecos a Ceuta se han quedado en la ciudad española y acabarán en territorio europeo, lo que a su juicio justifica que se suspenda a España de la libre circulación de Schengen. "El Gobierno español hace correr una amenaza sobre el conjunto del territorio europeo", afirmó Nikolic en una entrevista a la emisora France Info, en la que relacionó directamente la llegada de esas decenas de miles de migrantes desde Marruecos con el proceso en marcha para la regularización de cientos de miles de personas en España. La cifra de migrantes que arrojó Nikolic no coincide con la aportada por las Fuerzas de Seguridad españolas, que estiman que más de 53.000 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos desde Ceuta al terminar el viernes, tras unas llegadas que el Ejecutivo ceutí elevó a 60.000.

Sin colapso sanitario "En ningún momento se ha producido una situación de colapso en los dispositivos asistenciales del Área Sanitaria ya que las afirmaciones vertidas carecen de sustento en los datos objetivos de actividad, que reflejan un funcionamiento ordenado y ajustado a los protocolos establecidos". En Atención Primaria han sido atendidas 291 personas, de ellas 177 en el centro de salud de Otero, 27 en el centro de Salud del Tarajal, 7 en el servicio de urgencias de Atención Primaria y 80 asistencias más por el 061. En el Hospital Universitario de Ceuta se han registrado 172 asistencias en el Servicio de Urgencias, desarrollándose la actividad con "normalidad y sin incidencias destacables". El total acumulado del Área Sanitaria asciende, por tanto, a 463 asistencias (291 en Atención Primaria y 172 en Atención Especializada), frente a las 1.149 registradas en los dos días anteriores.

Más de 1.500 migrantes atendidos sanitariamente en Ceuta, tras 463 en un día Más de 1.500 migrantes de los que entraron a Ceuta durante el acceso masivo por el espigón fronterizo del Tarajal han sido atendidos en el Hospital Universitario y en los centros de salud, de ellos 463 durante este domingo. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), 463 personas fueron atendidas ayer sin "incidencias reseñables" en ninguno de los niveles de atención sanitaria. El INGESA ha expresado su reconocimiento a la "profesionalidad de los trabajadores y desmiente categóricamente" las afirmaciones vertidas por determinadas formaciones políticas y organizaciones sindicales respecto a un supuesto "colapso" del sistema, "extremo que no se corresponde con los datos objetivos de actividad".

Ceuta eleva a 88 el número de fallecidos durante la entrada masiva de migrantes La ciudad estima que quedan entre 3.000 y 5.000 migrantes en la localidad.