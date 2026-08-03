Crisis migratoria
Ceuta estima que quedan entre 3.000 y 5.000 migrantes en la ciudad cuatro días después de las entradas masivas
Vivas ya había expresado días antes de la avalancha una "preocupación manifiesta" por movimientos migratorios y la necesidad de un "mando único"
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EP
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha estimado este lunes que quedan entre 3.000 y 5.000 personas migrantes en la ciudad autónoma cuatro días después de la entrada masiva desde Marruecos, indicando que la localidad todavía no ha vuelto a la "normalidad".
En declaraciones a 'Telecinco', recogidas por Europa Press, Vivas ha subrayado que la "integridad territorial" de España se ha visto "violentada" en Ceuta "a través de una avalancha de 80.000 personas", que es prácticamente la población de la ciudad. "Esa angustia, ese temor y esa sensación de impotencia, de miedo, que vivió la ciudadanía de Ceuta, sigue estando marcada en nuestro estado de ánimo", ha abundado.
El presidente de la ciudad autónoma ha subrayado que la situación no es la del jueves y viernes, pero ha precisado que "hay que tomar medidas en muchos sentidos" para que "no se vuelva a repetir".
Vivas ha expresado que días antes de la entrada masiva desde Marruecos, su gobierno ya tenía una "preocupación manifiesta" porque se producían "movimientos" que indicaban que había que tomar medidas excepcionales con un "mando único" al "amparo de la Ley de Seguridad Nacional", porque llegaron a entrar entre 1.800 y 2.000 personas a nado.
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