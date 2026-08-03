Catalunya reforma 170 trámites administrativos para intentar reducir la burocracia

Uno de los primeros objetivos que se planteó el Govern de Salvador Illa hace dos años al llegar al cargo fue intentar reducir la burocracia en Catalunya, que identificó como un problema de primer orden para los ciudadanos y también como un freno a la actividad económica. Llegado el ecuador del mandato, la Generalitat ha reformado 170 trámites administrativos de todos los ámbitos para agilizarlos y quiere que sean 210 antes de acabar la legislatura. En total, es la responsable de unos 2.000 trámites.

Los cambios se han introducido en ámbitos muy diversos como la salud, la educación, la empresa, la agricultura y la justicia. Por ejemplo, si alguien tiene que operarse en un hospital público de la Generalitat, ya no tiene que desplazarse unos días antes al centro para firmar el consentimiento previo a la operación. Lo puede hacer de forma digital a través del espacio virtual 'La Meva Salut'. El Hospital Vall d'Hebron ya hace tiempo que lo puso en práctica. La anestesióloga Sandra Galve Granado defiende que ha supuesto una mejora "para los pacientes y para los profesionales". "El paciente gana la tranquilidad de tener el documento y poder leerlo tranquilamente mientras que el profesional tiene la certeza de que el paciente ya lo leerá cuando quiera", expone.

Imagen del Hospital Universitari Vall d'Hebron. / VICTORIA ROVIRA / EPC

La reforma también ha llegado a las acreditaciones de catalán: ya no hay que acercarse a una oficina del Consorci de Normalització Lingüística para recoger el certificado más básico, que se puede obtener digitalmente a través de el área privada de la web de la Generalitat. También los profesores han visto aligerado algún trámite, ya que la bolsa para las sustituciones de docentes se puede gestionar en tiempo real a través de una aplicación móvil. Esto está pensado para acelerar la cobertura de las bajas y quitar carga burocrática a los centros educativas.

Este combate contra la burocracia también tiene como objetivo facilitar la actividad económica. Así, se han reducido los trámites para pedir las autorizaciones necesarias para organizar actividades en la playa; para realizar actividades económicas en las carreteras -como la apertura de restaurantes-; para darse de alta como productor de residuos o para registrar oficialmente la compra de maquinaria agrícola, entre otras cuestiones.

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, explicando la reforma de la administración. / JORDI COTRINA / EPC

Esta iniciativa se ha llevado a cabo a través del programa Catgirem y ha supuesto una inversión de 11,3 millones de euros. Según cálculos del propio Govern, debe servir para ahorrar a la ciudadanía más de seis millones de horas en gestiones administrativas. El proceso para llevar a cabo los cambios ha incluido entrevistas a 2.000 personas usuarias y el análisis de 20.000 quejas recibidas por Generalitat.

El objetivo es hacerle más fácil la vida a la gente Albert Dalmau — Conseller de Presidència

Esta reforma de la administración está liderada por la Conselleria de Presidència, que dirige Albert Dalmau. "El objetivo es hacerle más fácil la vida a la gente y, en una especie de lucha contra la burocracia, poder hacer los trámites más comprensibles, más ágiles y más claros", explica el conseller. También se pretende "reducir el tiempo" que las personas dedican a su relación con la administración, que a veces puede poner al límite la paciencia de la gente. Dalmau está convencido de que una menor burocracia no solo repercute en la vida de los ciudadanos, sino también en la de los trabajadores públicos. "Un exceso de burocracia y un exceso de lenguaje complicado genera errores tanto por parte de los ciudadanos como de la propia administración", concluye.

Inteligencia artificial

En todo este proyecto la inteligencia artificial (IA) tiene un peso importante: se han desarrollado 38 sistemas de IA orientados a apoyar la agilidad de los trámites. El caso más destacado es el de la nueva web de la Generalitat (gencat.cat). Lo primero que encuentra un usuario es una inteligencia artificial a la que se le puede preguntar por cualquier consulta o trámite vinculado con la administración catalana. Dalmau defiende que con esta tecnología el Govern "no quiere sustituir a nadie", pero considera que es una "herramienta imprescindible para hacer más eficiente la labor" de los funcionarios.

Campaña de la Generalitat en contra de la burocracia. / Zowy Voeten / EPC

Esta 'guerra' contra la burocracia también ha supuesto la eliminación de 1.800 formularios en PDF, que han sido sustituidos por formularios en HTML. Es decir, los datos se envían directamente a través de la web de forma interactiva. Eso significa que no hay que descargar ningún documento, lo que ahorra tiempo al usuario. También se ha potenciado el uso de Bizum. Como explicó EL PERIÓDICO en su día, la Generalitat ha cuadriplicado el dinero que recibe a través de la aplicación de pagos instantáneos: pasó de los 300.000 euros ingresados en 2024 a los 1,4 millones de 2025.

Una reforma con 50 propuestas

Esta 'guerra' contra la burocracia forma parte de la reforma global de la administración que lanzó el president el año pasado a partir de un documento con 50 propuestas elaborado por un grupo de expertos. Algunas de esas propuestas ya se han llevado a cabo, como la eliminación de la cita previa obligatoria a la hora de relacionarse con la administración o la reforma integral de la web de la Generalitat para facilitar las gestiones de los ciudadanos.

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Otras de aquellas medidas están en pleno trámite. La más reciente -anunciada esta semana-, es el impulso de una ley para que la elección de los directivos del sector público se haga por méritos y capacidad y no por adscripción política como hasta ahora. El president está convencido de que si mejora la percepción de la gente hacia la administración se podrá combatir "el discurso de la antipolítica", según el cual nada funciona y todo va mal. En definitiva, cree que una administración más eficaz también puede ser un elemento que contribuya a frenar el auge de la extrema derecha.