Crisis migratoria
Abascal pide la militarización de la frontera y dice que Sánchez "debe estar en la cárcel"
El Gobierno sitúa la cifra oficial de muertos en 72, aunque otras fuentes lo elevan a más de 100
Ceuta mira "con preocupación" los 5.000 migrantes que estiman se han quedado por la ciudad
Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla: en directo
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EFE
MADRID
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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este domingo la “militarización” de la frontera de Ceuta con Marruecos y ha culpado de la crisis migratoria al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que “debería estar en prisión”.
En declaraciones a los periodistas en Ceuta, ciudad que visita hoy, Santiago Abascal ha sido muy crítico con la actuación del Ejecutivo central ante lo que considera una “invasión” y ha dicho que todavía hay en la ciudad unos 10.000 migrantes que deben salir “ya”.
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