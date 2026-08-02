Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas, mientras que el balance oficial apunta a 67 fallecidos. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa que ilustra la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta tras la llagada masiva de migrantes desde Marruecos El Departamento de Estado de Estados Unidos ha actualizado su recomendación de viaje para España y ha elevado al nivel 3 ("Reconsiderar e viaje") la advertencia específica para Ceuta, mientras mantiene el nivel 2 para el conjunto del país, debido a los disturbios derivados de la llegada masiva de migrantes al enclave español situado en el norte de África. En la actualización publicada este sábado, las autoridades estadounidenses recomiendan a sus ciudadanos que reconsideren cualquier desplazamiento a la ciudad autónoma dada la situación de seguridad, al tiempo que mantiene el aviso general de "extremar precauciones" para todo el territorio nacional español por riesgo de terrorismo y la posibilidad de alteraciones en el orden público.

67 cadáveres localizados La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han localizado en estos días los cadáveres de 67 personas y sólo se tiene conocimiento de que entre ellos había una mujer. La mayor parte de los fallecidos murieron ahogados cuando intentaban alcanzar las costas de Ceuta en la entrada masiva del jueves. Los 67 cadáveres fueron primero trasladados a las dependencias del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y posteriormente están siendo llevados al hospital militar. Se espera la llegada de forenses para agilizar los trámites de las autopsias así como de expertos en la identificación para cotejar datos.

Aumentan las denuncias y peticiones de información de desaparecidos en la entrada masiva Las denuncias y peticiones de información de muchas familias de Marruecos que buscan a familiares desaparecidos con motivo de la entrada masiva del pasado 30 de julio se han incrementado en las últimas horas, sobre todo a raíz del conocimiento de muchos fallecidos. Familiares y amigos de estas personas, entre ellas muchos menores de edad, se han puesto en contacto con los medios de comunicación y han utilizado las redes sociales para acompañar fotografías de personas cuyo paradero se desconoce. Según han informado a EFE fuentes policiales, se ha recomendado a estos familiares que presenten la correspondiente denuncia para poder cotejar los datos con los cadáveres que han sido encontrados en el entorno del espigón fronterizo.

El rey pide que la crisis de Ceuta no se repita y Sánchez denuncia insolidaridad en la UE La entrada en Ceuta de decenas de miles de migrantes, muchos de los cuales ya han regresado a Marruecos, ha llevado al rey a expresar este sábado su "preocupación e indignación" por los "graves" acontecimientos ocurridos y ha pedido que estos hechos no vuelvan a repetirse, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha denunciado la actitud "egoísta e insolidaria" de algunos miembros de la UE. Según ha informado la Casa Real en un mensaje hecho público este sábado, el jefe del Estado ha seguido "con gran preocupación e indignación" los graves acontecimientos de esta crisis migratoria ocurrida en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.

May Mariño La situación en la frontera sigue tranquila Delegación del Gobierno informa de que la situación en la frontera sigue tranquila y que se prosigue con el tránsito de vehículos y peatones a ambos lados por el paso fronterizo de Beni-Enzar. Por cuestiones de seguridad, la apertura se está llevando a cabo de manera gradual y, por motivos humanitarios, se ha empezado con los vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que estaban embolsados. Desde la apertura del paso fronterizo esta mañana hasta las 19.00h. de hoy, han salido hacia Marruecos cerca de 600 vehículos mientras que han accedido a Melilla cerca de 200 vehículos. En cuanto al paso peatonal también sigue funcionando bajo los mismos criterios aunque, actualmente, no disponemos de datos concretos.

Felipe IV sigue con "gran preocupación e indignación" la crisis en Ceuta y reclama evitar que se repita El rey Felipe VI ha seguido con "gran preocupación e indignación" la crisis migratoria vivida en Ceuta desde el jueves, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera con Marruecos y entraron a la ciudad autónoma. En un comunicado, la Casa Real ha informado de que el Rey ha "mantenido contacto" con los presidentes de Ceuta y también de Melilla, así como con el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición, para transmitirles "palabras de ánimo y de firmeza". Más información en este artículo.

La Asociación Marroquí de DDHH responsabiliza a Rabat como origen de la crisis migratoria de Ceuta La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) ha denunciado que las "políticas de marginación ejercidas" por el Gobierno de Marruecos sobre la población del norte del país son el germen de la crisis desatada esta semana en la ciudad autónoma de Ceuta, escenario de la incursión de unas 60.000 personas a España a través del espigón del Tarajal, en una tragedia humanitaria "instrumentalizada" por Rabat que se salda por ahora con 67 muertos confirmados por el Gobierno español, principalmente por ahogamiento.

Abascal viajará este domingo a Ceuta y cancela su viaje a Colombia de la próxima semana El presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene previsto viajar este domingo a Ceuta para conocer de primera mano cómo ha vivido la ciudad autónoma la última crisis migratoria y ha decidido cancelar el viaje que iba a realizar a Colombia la próxima semana para acudir a toma de posesión del nuevo presidente del país, Aberlado de la Espriella. Según han informado a Europa Press fuentes de Vox, Abascal ha preferido cancelar su agenda internacional, que culminaba con la ceremonia que protagonizará De la Espriella el próximo viernes, y quedarse en España tras todo lo sucedido en la ciudad autónoma.

La UE convoca una reunión de urgencia de los ministros de Interior el martes tras la crisis en Ceuta Los ministros de Interior de la Unión Europea (UE) se reunirán de urgencia el próximo martes para hablar sobre la llegada de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos a Ceuta en los últimos días. Así lo anunció este sábado el primer ministro irlandés, Micheál Martin, tras las peticiones por parte de veintidós Estados miembros, y del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para convocar este encuentro extraordinario.