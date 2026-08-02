Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

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May Mariño

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Barcelona
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Miles de migrantes han entrado en Ceuta desde el jueves, a nado o caminando alrededor del espigón fronterizo con Marruecos. Las estimaciones sitúan las llegadas en decenas de miles de personas, mientras que el balance oficial apunta a 67 fallecidos. La situación ha desbordado los recursos de emergencia y vuelve a poner en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos.

Mapa y gráfico que muestra la ubicación y cómo es la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos. Gráfico: EL PERIÓDICO
Mapa que ilustra la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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