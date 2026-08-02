Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaInfantinoRufiánSubmarinistasUEFASabadellAlerta lluviaBassa SabadellEclipse solarTerremoto NápolesIncendiosAudiencias TV
instagramlinkedin

Diplomacia

La inestabilidad internacional frustra este curso político los viajes de la Corona a Qatar y Bolivia

Los Reyes no pudieron visitar el emirato por la guerra de EEUU contra Irán y el choque social en el país latinoamericano obligó a aplazar el viaje de cooperación de Letizia

Los Reyes de España, en mayo de 2022, posan con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, a su llegada a la cena de gala celebrada en el Palacio Real, en Madrid.

Los Reyes de España, en mayo de 2022, posan con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa, Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, a su llegada a la cena de gala celebrada en el Palacio Real, en Madrid. / Mariscal / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La inestabilidad internacional también ha dejado huecos en la agenda exterior de la Corona. Durante este curso político, dos desplazamientos institucionales —a Qatar y Bolivia— terminaron aplazados por motivos de seguridad. A ellos se sumó, fuera ya del terreno diplomático, el viaje privado a España que Juan Carlos I suspendió desde Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020.

La reina Letizia (c) conversa con las alumnas del la cooperativa de corte y costura del proyecto 'Empoderamiento y autonomía económica de las mujeres' en Pedra Badejo, este martes durante su visita a Cabo Verde. EFE/ Chema Moya

La reina Letizia, en marzo de 2025, en el viaje a cooperación a Cabo Verde. / Chema Moya / EFE

Felipe VI y Letizia tenían previsto viajar en abril a Doha, invitados por el emir Tamim bin Hamad Al Thani. Habría sido la primera visita de Estado de los Reyes a Qatar y la primera de este tipo al Golfo Pérsico. El desplazamiento debía devolver la visita que el emir y su esposa, la jequesa Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, realizaron a España en mayo de 2022, cuando fueron recibidos con honores en el Palacio Real. La guerra lanzada por Donald Trump sobre Irán y las restricciones aéreas en toda la zona por el conflicto bélico obligaron a aparcar el plan.

Juan Carlos I también anuló una visita a Sanxenxo en marzo por el ataque de Trump contra el país persa

Semanas después, la inestabilidad volvió a alterar la agenda. La Reina debía desplazarse a Bolivia a finales de junio para conocer los proyectos de la cooperación española, pero las protestas, los bloqueos de carreteras y la conflictividad social aconsejaron aplazar la visita. El viaje daba continuidad a una labor que Letizia desarrolla desde 2014 y que en los últimos años la llevó a Mauritania, Colombia, Guatemala y Cabo Verde, con programas centrados en salud, igualdad, educación y seguridad alimentaria.

La tensión alcanzó incluso la agenda privada de la familia real. En marzo, Juan Carlos I renunció a volar desde Abu Dabi a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en las regatas de la clase 6 Metros ante la situación en Oriente Próximo. La cita no quedó definitivamente perdida: el Rey emérito pudo regresar a la localidad pontevedresa en abril para practicar su deporte favorito.

Noticias relacionadas y más

La previsión de la Casa del Rey es poder reubicar en la agenda esos dos desplazamientos, a Qatar y a Bolivia, en los próximos meses. Pese a la inestabilidad internacional, Felipe VI ha mantenido una intensa agenda exterior desde marzo, con viajes a Portugal, Chile, Bolivia (en marzo), Dinamarca, Costa Rica, Canadá, Italia, México, Estados Unidos y Perú, tanto para asistir a tomas de posesión y encuentros institucionales como para participar en citas económicas, culturales y deportivas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. García-Page rechaza el indulto a Laura Borràs: 'No podemos indultar la corrupción, aunque sea con agostidad
  2. El Ayuntamiento de Ripoll contrata a una hija de la alcaldesa Sílvia Orriols como policía local: 'No permitiré que se la acuse de ser una enchufada
  3. ¿De dónde saldrían los 867.000 votos de Aliança Catalana? Ocho de cada 10 nuevos apoyos provienen de fuera de Junts
  4. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Miles de jóvenes llegan a la valla de Marruecos
  5. El juez pone el foco en el universo empresarial del presunto testaferro de Zapatero: 27 sociedades con ingresos millonarios y sin apenas facturación
  6. PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP cierran una reforma del reglamento del Parlament para blindar las sanciones por discursos de odio
  7. La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones en Catalunya, al completo: tablas, cruces y microdatos
  8. Choque diplomático entre Italia y España tras plantear Meloni la suspensión del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta

José Carlos Orga: "El caso de Peinado es singular, pero se han archivado nueve de once quejas contra él

José Carlos Orga: "El caso de Peinado es singular, pero se han archivado nueve de once quejas contra él

Argelia Queralt: "Nos hemos retrasado mucho con Peinado, y el corporativismo se hizo valer más que el interés ciudadano"

Argelia Queralt: "Nos hemos retrasado mucho con Peinado, y el corporativismo se hizo valer más que el interés ciudadano"

La inestabilidad internacional frustra este curso político los viajes de la Corona a Qatar y Bolivia

La inestabilidad internacional frustra este curso político los viajes de la Corona a Qatar y Bolivia

DIRECTO | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”

Los menores, en la crisis de Ceuta: "Han llegado miles y nadie sabe cuántos”

El malestar que Aliança capitaliza y que Junts no descifra

El malestar que Aliança capitaliza y que Junts no descifra

La derecha exonera a Marruecos de responsabilidad en la crisis de Ceuta

La derecha exonera a Marruecos de responsabilidad en la crisis de Ceuta

Elena Valenciano: "¿Qué costaba dejar dos diputados a Moreno Bonilla en Andalucía y condicionarle nosotros en vez de Vox?"

Elena Valenciano: "¿Qué costaba dejar dos diputados a Moreno Bonilla en Andalucía y condicionarle nosotros en vez de Vox?"