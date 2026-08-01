Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Se elevan a 62 los migrantes muertos y a 60.000 los que han entrado a Ceuta en los últimos días

El despliegue militar desinfla la presión social en Ceuta con el regreso de los ilegales que llegaron de Marruecos

Al menos 62 personas han perdido la vida en esta última crisis migratoria en Ceuta. La avalancha de los últimos días y, especialmente, del jueves en las costas y la frontera de la ciudad autónoma con Marruecos parece que llega a término. Según datos gubernamentales, el 98% de los 60.000 que entraron ilegalmente a España ya han cruzado la frontera de regreso. Pero en las calles de Ceuta – con comercios y supermercados cerrados- siguen deambulando cientos de jóvenes. Que se suman a los centros de menores y de inmigrantes desbordados.

Ya no es la estampa del jueves por la tarde o este viernes cuando se veía la “calle repleta de gente, pero los que viven en Ceuta encerrados en sus casas", como relataba María, una de las empleadas de una farmacia que sí estaba abierta. Al mediodía, tras la visita del presidente del Gobierno a la ciudad y abordar con Juan Jesús Vivas un operativo -del que se queda al mando en Ceuta para su desarrollo el ministro del Interior- cambió la situación. "El Gobierno va a utilizar todos los resortes del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes. Por supuesto, también la convivencia", afirmó Pedro Sánchez.

En la ciudad había mucha "sensación de inseguridad". "Mejor no vayas por la calle andando", recomendó una trabajadora del helipuerto. Un "miedo" que también se alimentaba con el tráfico continuo de videos de los migrantes - que en esta ocasión no solo eran jóvenes varones sino que se han visto familias completas y muchas chicas jóvenes- haciendo fechorías u ocupando enclaves de la ciudad.

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