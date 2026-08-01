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Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Se elevan a 62 los migrantes muertos y a 60.000 los que han entrado a Ceuta en los últimos días

Ceuta, al "límite": "Han llegado familias enteras y sigue entrando gente"

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Jose Rico

Rosa Mari Sanz

Inés Sánchez

Barcelona
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Miles de inmigrantes han accedido desde el jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos. Fuentes policiales precisan que son más de 49.000 las personas que habrían entrado a España, mientras que al menos 43 habrían perdido la vida en las últimas horas.

Mapa y gráfico que muestra la ubicación y cómo es la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos. Gráfico: EL PERIÓDICO
Mapa que ilustra la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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