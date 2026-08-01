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Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Se elevan a 62 los migrantes muertos y a 60.000 los que han entrado a Ceuta en los últimos días
Ceuta, al "límite": "Han llegado familias enteras y sigue entrando gente"
Miles de inmigrantes han accedido desde el jueves a la ciudad autónoma a nado y también a pie bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos. Fuentes policiales precisan que son más de 49.000 las personas que habrían entrado a España, mientras que al menos 43 habrían perdido la vida en las últimas horas.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Segunda noche de presión en Melilla, que se salda con, al menos, una quincena de entradas
Al menos una quincena de migrantes ha logrado acceder a Melilla de forma irregular en la segunda noche consecutiva de presión migratoria sobre la ciudad autónoma, con intentos en diferentes puntos del perímetro fronterizo, como ya sucediera este jueves.
Según ha podido observar EFE, los migrantes han conseguido entrar a Melilla en una zona de la valla comprendida entre el cementerio musulmán y el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde han sido interceptados por numerosas patrullas de la Guardia Civil.
Posteriormente, los migrantes han permanecido tumbados en grupo en el arcén de la carretera de circunvalación, rodeados de agentes a uno y otro lado para evitar su huida.
La actuación ha sido observada en la distancia por algunos de los usuarios del CETI, que tenía sus puertas cerradas en ese momento de la noche, pasadas las nueve de la noche.
Restringen el acceso a un ferry entre Motril y Melilla
Los pasajeros marroquíes que tenían previsto utilizar la noche de este viernes la línea marítima que une el puerto de Motril (Granada) con Melilla, no han podido embarcar al quedar restringido su acceso.
Según apuntan a EFE fuentes de la Guardia Civil, debido al cierre del paso fronterizo entre Melilla y Marruecos, se ha dispuesto restricción de embarque de las personas que no acrediten residencia en Melilla, nacionalidad española o visita a familiares residentes en la ciudad autónoma.
La salida del barco con destino Melilla estaba prevista para las 23:30 horas de este viernes, y los pasajeros no han conocido la orden hasta momentos antes, generando un gran malestar entre los usuarios, ya que algunos llevaban horas en las instalaciones de la dársena granadina.
Nuevos intentos de entrada de migrantes irregulares marroquíes a Melilla mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad
La madrugada está siendo de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios está siendo una constante durante toda la noche
La frontera de Beni Enzar continúa cerrada después de nuevos intentos de entrada irregular estén frustrando la reapertura prevista del principal paso entre Melilla y Marruecos, prolongando el bloqueo de más de 2.000 viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que permanecen retenidos desde la noche del jueves.
La madrugada está siendo de gran actividad en la frontera y alrededores, donde el sonar de los disparos de material antidisturbios está siendo una constante durante toda la noche así como el sonar de las sirenas de los vehículos de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
Marruecos detiene a 70 personas por incidentes violentos durante la crisis migratoria
Marruecos ha detenido en las últimas horas a 70 personas por su presunta implicación en los incidentes violentos registrados tras el cruce irregular de decenas de miles de personas hacia el enclave español de Ceuta, una crisis que se ha cobrado al menos 57 víctimas mortales.
Los detenidos son investigados por delitos relacionados con tentativa de homicidio, incendio intencionado y daños a bienes públicos y privados, según indicaron a EFE fuentes próximas a la investigación.
Los cargos se derivan de los enfrentamientos ocurridos en la madrugada del viernes en Fnideq (Castillejos), donde grupos minoritarios atrincherados en las colinas próximas al paso fronterizo con Ceuta se enfrentaron a las fuerzas de seguridad marroquíes e incendiaron varios vehículos.
Altercados en varios puntos de Ceuta
Se han registrado varios altercados en otros puntos de la ciudad producido por peleas entre migrantes y los ciudadanos, quienes les indicaban que debían de irse hacia la frontera.
Esta recomendación ciudadana ha acabado en varias peleas en diferentes barriadas ante la negativa de los que han entrado de forma irregular por el espigón fronterizo a regresar voluntariamente.
Un migrante resulta herido al recibir una puñalada en una pelea con otro compatriota
Un migrante, de nacionalidad marroquí, ha resultado herido este viernes por la noche en Ceuta después de recibir una puñalada en un costado por otro migrante con el que había mantenido una discusión en plena calle.
Según han informado a EFE fuentes policiales, la situación se ha producido en el entorno del colegio público Andrés Manjón cuando dos de las personas que han entrado ilegalmente en la ciudad se enzarzaban en una pelea.
Uno de los migrantes hirió con un arma blanca a su compatriota, el cual cayó al suelo y tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario.
El agresor se dio rápidamente a la fuga antes de que llegaran las fuerzas del orden.
Varios migrantes acampados fuera del CETI intentan asaltar el recinto a la fuerza
Un grupo de varias decenas de migrantes que viven en los exteriores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, por tener cubiertas todas sus plazas, han asaltado esta noche el recinto y han intentado entrar a la fuerza.
La situación se ha producido esta noche de viernes cuando varios grupos de migrantes -marroquíes, subsaharianos y argelinos principalmente- que están a las afueras del CETI han intentado forzar su acceso y entrar a estas instalaciones.
Según han informado a EFE fuentes policiales, la Policía Nacional ha tenido que acudir al CETI para estabilizar la situación después de que varios grupos de migrantes que acampan fuera hayan derribado una parte del vallado perimetral de acceso al recinto.
May Mariño
El despliegue militar desinfla la presión social en Ceuta con el regreso de los ilegales que llegaron de Marruecos
Al menos 62 personas han perdido la vida en esta última crisis migratoria en Ceuta. La avalancha de los últimos días y, especialmente, del jueves en las costas y la frontera de la ciudad autónoma con Marruecos parece que llega a término. Según datos gubernamentales, el 98% de los 60.000 que entraron ilegalmente a España ya han cruzado la frontera de regreso. Pero en las calles de Ceuta – con comercios y supermercados cerrados- siguen deambulando cientos de jóvenes. Que se suman a los centros de menores y de inmigrantes desbordados.
Ya no es la estampa del jueves por la tarde o este viernes cuando se veía la “calle repleta de gente, pero los que viven en Ceuta encerrados en sus casas", como relataba María, una de las empleadas de una farmacia que sí estaba abierta. Al mediodía, tras la visita del presidente del Gobierno a la ciudad y abordar con Juan Jesús Vivas un operativo -del que se queda al mando en Ceuta para su desarrollo el ministro del Interior- cambió la situación. "El Gobierno va a utilizar todos los resortes del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes. Por supuesto, también la convivencia", afirmó Pedro Sánchez.
En la ciudad había mucha "sensación de inseguridad". "Mejor no vayas por la calle andando", recomendó una trabajadora del helipuerto. Un "miedo" que también se alimentaba con el tráfico continuo de videos de los migrantes - que en esta ocasión no solo eran jóvenes varones sino que se han visto familias completas y muchas chicas jóvenes- haciendo fechorías u ocupando enclaves de la ciudad.
Marc Ferrà
De la esperanza a la frustración en 24 horas: "Vimos que muchos entraban en Ceuta e hicimos lo mismo. Pero no encontramos ni comida"
Castillejos (o Finideq, en arabe), la ciudad marroquí más cercana a la frontera ceutí con España, a cuyo protectorado perteneció hasta 1956, se ha convertido en el epicentro de la mayor crisis migratoria entre España y Marruecos. Era el punto de encuentro para miles de personas llegadas desde diferentes lugares del país con el único propósito de entrar, por tierra o por mar, en territorio español. No procedían únicamente de la región norte. También había viajeros que recorrieron cientos de kilómetros desde ciudades como Casablanca y Tánger y que durante varios días, sobre todo el jueves, se encontraron con una frontera prácticamente abierta para todo aquel que quisiera pasar. La imagen de este viernes cambió por completo cuando la policía marroquí se empleó a fondo, con material antidisturbios, gases lacrimógenos y camiones equipados con cañones de agua a presión, para devolver a la multitud al país que querían dejar atrás.
La intervención de los agentes no se ha limitado a la carretera y a los accesos principales. Las fuerzas de seguridad también han realizado batidas en las montañas cercanas, donde todavía permanecían personas escondidas o a la espera de una nueva oportunidad para acercarse a la frontera. El objetivo de las autoridades ha sido despejar completamente la zona y evitar que quienes seguían allí intentaran aproximarse de nuevo a Ceuta. Al mismo tiempo que la policía alejaba a quienes seguían intentando avanzar, se producía un movimiento masivo en sentido contrario. Miles de personas que habían logrado entrar en Ceuta estaban regresando a Marruecos.
Pau Lizana Manuel
Abdel, tras cruzar dos veces a Ceuta en solo 24 horas: "No puedo volver a Marruecos, necesito trabajar"
Hace unos días, Abdel abandonó su casa, desesperado por salir de la pobreza que lo ha acompañado durante toda su vida. Salió de la ciudad de Al Jadida, cerca de Casablanca, en dirección a Fnideq –Castillejos– el último pueblo antes de la frontera con Ceuta. Este jueves, por primera vez, consiguió pisar suelo español. Pudo cruzar la frontera a pie. La alegría de pisar un territorio que se la había prometido como 'El Dorado' le duró poco: Abdel, veinteañero, fue uno de los primeros de esos cerca de 60.000 jóvenes que entraron en pocas horas en la ciudad autónoma al ser devuelto 'en caliente'.
La Guardia Civil lo trasladó a Tánger por la tarde. "No me iba a quedar ahí", explica, así que volvió a la carretera. A las 18 horas de trayecto en coche que tuvo que hacer para llegar desde Al Jadida a la frontera, le sumó otras 16 caminando desde Tánger de nuevo hasta Ceuta. El recorrido le valió la pena: pudo volver a entrar en territorio español y ahora trata de quedarse. "Tengo que luchar, no puedo volver a Marruecos, necesito trabajar", lamenta.
A diferencia de las más de 48.000 personas que desde el salto masivo de la valla han decidido volver, Abdel insiste en aguantar el embate y permanecer en suelo europeo. Al otro lado del Estrecho, en Barcelona, lo espera su hermano Mohamed. Lo está pasando muy mal estas últimas horas: Abdel perdió su teléfono cruzando a pie la frontera. Ahora, Mohamed aguarda mirando que a su teléfono llegue una nueva llamada con un número desconocido y que al otro lado de la línea esté su hermano.
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