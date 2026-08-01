Felipe IV sigue con "gran preocupación e indignación" la crisis en Ceuta y reclama evitar que se repita

El rey Felipe VI ha seguido con "gran preocupación e indignación" la crisis migratoria vivida en Ceuta desde el jueves, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera con Marruecos y entraron a la ciudad autónoma. En un comunicado, la Casa Real ha informado de que el Rey ha "mantenido contacto" con los presidentes de Ceuta y también de Melilla, así como con el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición, para transmitirles "palabras de ánimo y de firmeza".

"El Rey cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España", reza el mismo comunicado, que también asegura que el Estado "debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos vuelvan a repetirse". Además, Felipe VI lamenta que la entrada masiva de migrantes se haya traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas.

El mensaje del Rey llega después de que miles de personas entran a Ceuta el pasado jueves por la frontera terrestre, a los que hay que sumar los cientos que también lo hacían a nado. En total, entraron más de 60.000 personas en una ciudad que tiene una población de 80.000 habitantes.

Noticias relacionadas

Este sábado la ciudad ha recuperado buena parte de la normalidad. Sin embargo, continúa la bronca política y la búsqueda de responsabilidades ante lo vivido en Ceuta esta semana.