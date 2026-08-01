Trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Leire Martínez y última hora de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Control unitario Así, el entramado de 27 sociedades del dueño de Análisis Relevante presenta, según el juez, indicios de control unitario tales como domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas. "Pese a ello, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades", agrega el juez en su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Control unitario Así, el entramado de 27 sociedades del dueño de Análisis Relevante presenta, según el juez, indicios de control unitario tales como domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas. "Pese a ello, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades", agrega el juez en su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

El último oficio, en espera de lo que resulte de la ampliación de las pesquisas autorizada sobre decenas de cuentas bancarias que afectan tanto a estas empresas como a depósitos en común de Rodríguez Zapatero con su esposa Sonsoles Espinosa; y también a aquellos en los que compartía titularidad con sus hijas Alba y Laura, revela otros datos novedosos. Lo cobrado por el expresidente socialista por su supuesta labor de asesoría a nivel internacional supera los 2,7 millones de euros; mientras que los investigadores ponen también el foco en el desvío de 447.000 euros desde la empresa de estas, whathefav, a sus cuentas personales.

El último oficio, en espera de lo que resulte de la ampliación de las pesquisas autorizada sobre decenas de cuentas bancarias que afectan tanto a estas empresas como a depósitos en común de Rodríguez Zapatero con su esposa Sonsoles Espinosa; y también a aquellos en los que compartía titularidad con sus hijas Alba y Laura, revela otros datos novedosos. Lo cobrado por el expresidente socialista por su supuesta labor de asesoría a nivel internacional supera los 2,7 millones de euros; mientras que los investigadores ponen también el foco en el desvío de 447.000 euros desde la empresa de estas, whathefav, a sus cuentas personales.

El juez pone el foco en el universo empresarial del presunto testaferro de Zapatero: 27 sociedades con ingresos millonarios y sin apenas facturación El juez José Luis Calama sigue profundizando en la causa por supuesto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el que mantiene imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el último oficio entregado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía parece confirmar las sospechas sobre pagos presuntamente injustificados desde el universo empresarial de su amigo y supuesto testaferro Julio Martínez Martínez, camuflados como trabajos de asesoría. Se contabilizan hasta 27 sociedades a nombre de este empresario, muchas de ellas de carácter instrumental, por reflejar ingresos millonarios sin apenas facturación o actividad.

El juez pone el foco en el universo empresarial del presunto testaferro de Zapatero: 27 sociedades con ingresos millonarios y sin apenas facturación El juez José Luis Calama sigue profundizando en la causa por supuesto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el que mantiene imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el último oficio entregado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía parece confirmar las sospechas sobre pagos presuntamente injustificados desde el universo empresarial de su amigo y supuesto testaferro Julio Martínez Martínez, camuflados como trabajos de asesoría. Se contabilizan hasta 27 sociedades a nombre de este empresario, muchas de ellas de carácter instrumental, por reflejar ingresos millonarios sin apenas facturación o actividad.

El asunto del pasaporte ni siquiera fue mencionada en el último auto del juez, por el que Peinado asumía la anulación de dos de los delitos inicialmente imputados por orden de la Audiencia -apropiación indebida y corrupción en los negocios-- y se veía obligado a pedir a las acusaciones populares un ajuste en sus escritos de cara a la vista oral. Tras este ajuste, se piden para Gómez 13 años de prisión por tráfico de influencias y malversación.

Sobre el pasaporte de Begoña Gómez El retraso en el cumplimiento de esta disposición del tribunal de apelación motivó que la semana pasada la defensa de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, remitiera un escrito al juez reclamando la entrega inmediata del documento -- a ella también le fue incautado tras sentarla el banquillo-- y advirtiendo de que la restricción que se está cometiendo sobre sus derechos es de "extrema gravedad". Álvarez recuperó su pasaporte hace una semana, también mediante un trámite realizado por su procuradora, señalan a este diario fuentes de la defensa.

Cristina Gallardo Begoña Gómez recupera su pasaporte dos semanas después de que la Audiencia obligara al juez Peinado a devolvérselo La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, recuperó este miércoles por la tarde su pasaporte, después de que su procuradora acudiera a recogerlo al Tribunal de Instancia de Madrid. Lo hace dos semanas después de que la Audiencia Provincial acordara levantar las medidas cautelares que le había impuesto el juez Juan Carlos Peinado tras sentarla ante un tribunal del jurado, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.