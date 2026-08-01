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Trama del PSOE, en directo: caso Plus Ultra, Zapatero, Leire Martínez y última hora de Pedro Sánchez

El juez rechaza frenar las inspecciones fiscales abiertas a Zapatero, su mujer y sus hijas

El juez rechaza frenar las inspecciones fiscales abiertas a Zapatero, su mujer y sus hijas / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

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Cristina Gallardo

Iván Gil

Luis Ángel Sanz

Mariano Alonso Freire

May Mariño

Madrid
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

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