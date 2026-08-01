El Parlament cierra el curso político con 26 leyes aprobadas y el reto de reformar su reglamento

Con el final del actual periodo de sesiones y el inicio, desde este sábado, del parón veraniego, el Parlament de Catalunya llega al ecuador de la legislatura con un total de 26 leyes aprobadas -13 de ellas este año-, con 75 iniciativas legislativas en tramitación y con el reto de reformar su reglamento.

La más importante de las leyes aprobadas son los presupuestos de la Generalitat para 2026, los primeros desde 202-, que el Govern de Salvador Illa logró sacar adelante con el apoyo de ERC y Comuns.

Otras leyes aprobadas en este último periodo de sesiones (entre enero y julio) son la de erradicación del amianto, la del Instituto de la Filmoteca Nacional de Catalunya, las medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal y la modificación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.

También fueron validadas la ley del tercer sector social, la del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, la de reconocimiento del Institut d'Estudis Catalans como academia nacional, la del régimen jurídico aplicable al Aran y la que reconoce a funcionarios y directivo de prisiones como agentes de la autoridad.

En este último periodo de sesiones, el pleno del Parlament ha validado siete decretos ley del Govern, por lo que desde el inicio de la XV legislatura, desde junio de 2024, ya son 32 los decretos gubernamentales ratificados por la cámara catalana.

A partir del próximo septiembre, con el inicio del nuevo periodo de sesiones, se retomará la tramitación de 75 iniciativas legislativas: 14 proyectos de ley del Govern, 44 proposiciones de ley de grupos parlamentarios, 12 iniciativas legislativas populares (ILP) y cinco propuestas a presentar en el Congreso de los Diputados, según datos proporcionados por la propia cámara catalana.

Dos de las proposiciones que suscitan mayor debate son la impulsada por Comuns contra la compra especulativa de vivienda y la de las cámaras oficiales de comercio, promovida por PSC, Junts, ERC y PPC: ambas no llegaron a ser debatidas este julio, porque su votación quedó aplazada debido a la petición de dictamen de algunos grupos parlamentarios al Consejo de Garantías Estatutarias.

Reformar el reglamento para sancionar discursos de odio

En el próximo periodo de sesiones se iniciará la tramitación de la propuesta de reforma del reglamento del Parlament, impulsada por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP. Su intención es incorporar al reglamento un régimen sancionador para multar "incitaciones al odio" por parte de diputados con entre 600 y 6.000 euros, si la infracción es grave, y con entre 6.001 y 12.000 euros, si es muy grave.

La Mesa del Parlament "amonestó" públicamente el pasado martes a la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, por infracciones "leves" del código de conducta de la cámara catalana.

Comparecencia de Illa por el fiasco de las pruebas PISA

El próximo 9 de septiembre, la Junta de Portavoces del Parlament celebrará su primera reunión ordinaria y debatirá si hay que celebrar un pleno extraordinario ese mismo mes, antes de lo previsto, para que Illa comparezca a solicitud de varios grupos para que dé explicaciones por el fiasco de las pruebas PISA en Catalunya.

Antes, el 3 de septiembre, los miembros de la Mesa celebrarán una reunión informal en l’Espluga de Francolí (Tarragona) para planificar la nueva temporada parlamentaria.

El debate de política general, que habitualmente inaugura el curso político, está programado para los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, mientras que en el próximo periodo de sesiones habrá también un debate monográfico sobre educación, solicitado por Junts.

Desde la vuelta del parón navideño, el Parlament ha celebrado 14 sesiones plenarias, que suman un total de 230 horas de debates. Desde el inicio de la legislatura, el número de plenos asciende a 51, lo que representa, concretamente, un total de 698 horas.

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Entre enero y julio, ha habido 13 sesiones de control, con 103 preguntas al president de la Generalitat y 169 a los consellers, así como 113 interpelaciones al Govern, y el pleno ha aprobado 80 mociones y 14 resoluciones.