Crisis migratoria
El Gobierno comienza la instalación de una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo
EP
El Gobierno ha informado este sábado del comienzo de la colocación de barreras de contención en la ciudad autónoma de Ceuta tras una noche que ha definido como "con normalidad".
A las 7.50 horas ha empezado la instalación de las barreras de contención en el espigón del Tarajal, en Ceuta, informan desde Moncloa esta mañana.
El elemento principal es una barrera neumática de 500 metros de longitud, con una altura en superficie de 30 a 70 centímetros y una parte sumergida de hasta un metro de profundidad, como parte de una estructura que se combina con una primera línea de boyas fondeadas proporcionadas por la Armada.
Además, un canal intermedio permitirá a las embarcaciones de la Guardia Civil garantizar "en todo momento" la protección de dicha barrera neumática, señalan las mismas fuentes.
El Gobierno apunta que la noche en Ceuta ha transcurrido "con normalidad" y añade que las entradas se han detenido "en su totalidad", mientras que las salidas hacia Marruecos han continuado "sin incidentes destacables".
- García-Page rechaza el indulto a Laura Borràs: 'No podemos indultar la corrupción, aunque sea con agostidad
- El Ayuntamiento de Ripoll contrata a una hija de la alcaldesa Sílvia Orriols como policía local: 'No permitiré que se la acuse de ser una enchufada
- ¿De dónde saldrían los 867.000 votos de Aliança Catalana? Ocho de cada 10 nuevos apoyos provienen de fuera de Junts
- El juez pone el foco en el universo empresarial del presunto testaferro de Zapatero: 27 sociedades con ingresos millonarios y sin apenas facturación
- PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP cierran una reforma del reglamento del Parlament para blindar las sanciones por discursos de odio
- La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones en Catalunya, al completo: tablas, cruces y microdatos
- Choque diplomático entre Italia y España tras plantear Meloni la suspensión del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta
- Vocales progresistas del CGPJ salen en auxilio de Bolaños tras el archivo de su queja contra Peinado: 'El interrogatorio rebasó la corrección exigible