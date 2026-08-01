El Gobierno asegura que ningún inmigrante irregular llegado a Ceuta ha alcanzado la Península y que "la práctica totalidad" de ellos ya han sido devueltos a Marruecos

El Gobierno español ha asegurado este sábado que "la práctica totalidad" de las personas que cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta esta semana ya han sido retornadas a su país "en menos de 48 horas". Según cifras proporcionadas por el mismo ejecutivo, fueron cerca de 50.000 personas que accedieron irregularmente a territorio español, de las cuales más de 48.000 ya están de vuelta a Marruecos.

Así mismo, el Gobierno también afirma que ninguna de estas personas ha salido de la ciudad autónoma ni ha llegado a la península Ibérica. "Ninguna de las personas que cruzaron irregularmente a Ceuta ha salido de la ciudad hacia la Península, ni habría podido hacerlo", señalan fuentes del Gobierno en un comunicado esta mañana.

Asimismo, las mismas fuentes han especificado, en referencia a las ciudades de Ceuta y Melilla, que "son territorio Schengen, pero tienen un régimen específico, único en Europa", por lo que el control del espacio europeo "está también a la salida, por vía marítima o aérea, que son las dos únicas vías existentes". Las navieras y las aerolíneas también están obligadas a verificar los documentos. "Por tanto, nadie viaja de Ceuta o Melilla a la Península sin identificarse ante la Policía Nacional en puerto y aeropuerto", afirma el Gobierno.

Este control se concreta en un "doble filtro" al acceder o salir de Ceuta o Melilla: uno en la frontera con Marruecos, y otro, el control Schengen, a la salida hacia la Península, con el objetivo de evitar "una entrada irregular en las ciudades que se convierta en una entrada al resto de Schengen". Este elemento, concretan las fuentes, está previsto desde la adhesión de España a Schengen en 1991, en la Declaración sobre Ceuta y Melilla aneja al Acuerdo de Adhesión, y lo preserva el Código de Fronteras Schengen en su artículo 41.

En este sentido, el Estado responde a las críticas y acciones realizadas este viernes por el gobierno italiano de Giorgia Meloni al cerrar el espacio Schengen con España, y se defiende: "La integridad del espacio está plenamente garantizada".

Sin relación con el proceso de regularización

El Gobierno español rechaza, en este sentido, que el proceso extraordinario de regularización realizado durante el pasado mes de abril en todo el país guarde relación alguna con los hechos vividos esta semana en Ceuta, ya que se exigía acreditar residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido un mínimo de cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud. "Quien cruzó el 30 de julio de 2026 queda excluido por definición", afirman.

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Finalmente, el Gobierno critica la "desinformación" acerca de la sentencia del Tribunal Supremo. "Las redes de tráfico de personas han difundido por redes sociales y aplicaciones de mensajería una lectura interesada y errónea de la reciente sentencia, haciendo creer que quien lograra cruzar a Ceuta podría permanecer en España", lamenta el Estado, que recuerda que la sentencia no modifica la Ley de Extranjería ni permite la permanencia: solo exige aplicar el procedimiento ordinario de devolución.