El frente de izquierdas de Rufián no encuentra aliados, pero impulsa su imagen pública

En julio se cumplió el primer aniversario desde que el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, lanzó la propuesta de formar un frente "plurinacional y de izquierdas" para las próximas elecciones generales, una propuesta que sacudió a varios partidos -incluido el suyo-, generó un intenso debate e ilusionó a votantes desconcertados ante el auge de la extrema derecha. Un año después, la iniciativa no tiene aliados claros.

Fiel a su estilo, aquel día de julio Rufián agitó el debate sin avisar, con una declaración desde los pasillos del Congreso: "Si no nos ponemos de acuerdo, nos matarán por separado". Su argumento era entonces -y sigue siendo- que los partidos a la izquierda del PSOE deberían estar más unidos ya que, como se presentan siempre tan fragmentados, esto acaba beneficiando al PP y a Vox a la hora de repartir los escaños. La idea tiene su lógica en algunas provincias, sobre todo en las más pequeñas. En otras, no tanto. Se trata, según él, de unir a estas izquierdas con alguna fórmula que nunca ha acabado de quedar clara.

La idea ha obligado a todos los partidos interpelados a posicionarse, pero pocos la han apoyado. Desde las izquierdas soberanistas, como la propia ERC, la CUP, EH Bildu y el BNG, se rechaza de plano. No ven con buenos ojos diluirse en otras siglas. "ERC se presentará como ERC en todas partes", ha dicho una y otra vez el líder de los republicanos, Oriol Junqueras. Vascos y gallegos tampoco quieren saber nada, sobre todo ahora que sus marcas electorales gozan de buena salud y atraviesan un ciclo electoral al alza tras encadenar varios buenos resultados.

Mónica Oltra y Gabriel Rufián en un reciente multitudinario acto en València. / Germán Caballero

La propuesta tampoco suscita entusiasmo en Sumar ni en sus homólogos catalanes, los Comuns. De hecho, como publicó EL PERIÓDICO, el partido de Ada Colau ya ha dado por inviable el proyecto. Desde Sumar, en plena búsqueda de un líder, van un poco más allá: "[Rufián] Está utilizando su candidatura para hacerse fuerte en ERC". El único partido que ha dado margen al tema ha sido Podemos, que llegó a celebrar un acto conjunto con el propio Rufián el pasado abril en Barcelona. Sin embargo, nunca han llegado las concreciones.

Un cambio de tendencia

El fracaso del frente, sin embargo, no ha desgastado la imagen de Rufián. Al contrario, esta propuesta le ha situado bajo el foco mediático y ha contribuido a mejorar su percepción entre una parte del electorado. Hay cifras de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas que así lo atestiguan (CIS). Por ejemplo, antes de lanzar su idea, Rufián rara vez aparecía en las respuestas de los encuestados cuando se les preguntaba por su opción preferida como futuro presidente del Gobierno. Desde julio de 2025, en cambio, empezó a ser citado de forma recurrente. Su tope llegó en marzo de 2026, cuando el 5,8% le eligió como su preferido para liderar la Moncloa, a solo cuatro puntos del líder popular Alberto Núñez Feijóo (PP). Además, en diciembre de 2025 se produjo un 'sorpasso' singular: desde entonces figura siempre por delante de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Gráfico que muestra la irrupción de Rufián en las preferencias de los votantes.

Hay otro dato del CIS a tener en cuenta. Desde hace algunos meses, el instituto demoscópico ha introducido la etiqueta 'coalición de izquierdas' cuando pregunta a los encuestados a qué partido votarían si ahora hubiera elecciones. Lo hizo para recoger "las respuestas espontáneas" de la gente que, en parte, citan "la iniciativa de Gabriel Rufián".

Las encuestas son encuestas, pero en Catalunya también hay números que refuerzan esta tendencia. En los tres últimos barómetros del Centro de Estudios de Opinión (CEO) su nombre aparece en la lista de preferidos para la presidencia de la Generalitat. Solo salen otros cuatro nombres: el del president Salvador Illa (PSC), Oriol Junqueras (ERC), Carles Puigdemont (Junts) y Sílvia Orriols (AC). Finalmente, en el último Barómetro Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, un 2% de los encuestados lo quería como alcalde de la ciudad. Puede parecer poco, pero esto le situaba en la cuarta posición del ránking.

La duda es si estos datos se traducirán en escaños cuando llegue el momento de votar. Es decir, si aquellos que ven con buenos ojos el frente de izquierdas optarán por la papeleta de ERC cuando vean que no hay ningún frente al que votar. La demoscopia indica que ERC vuelve a crecer, pero parte de los peores resultados -julio de 2023- desde que Rufián es el líder en Madrid.

El contraste interno

Fuentes del entorno de Rufián explican que notan que su "popularidad ha crecido". "Se ve en Madrid y en Barcelona", aseguran, por los "ánimos" que recibe, las peticiones de fotos que atiende y la afluencia a los actos que celebra. Lo atribuyen, en gran medida, a que "mucha gente ha valorado" la propuesta del frente de izquierdas. "Lo que ha hecho es abrir un debate que interesaba a muchas personas", exponen las mismas fuentes.

Oriol Junqueras y Gabriel Rufián en una imagen reciente en la Feria de Abril de Barcelona. / Jordi Otix

La popularidad de Rufián contrasta con el hecho de que nunca antes había tenido tanta contestación dentro de ERC. Es verdad que hay miembros que lo ven con entusiasmo, como su excompañero y mentor Joan Tardà. "En la vida un afiliado de ERC había tenido la popularidad que tiene en el Estado y en Catalunya", dijo hace unos meses. Pero hay otros, en cambio, que lo viven con recelo: "Toda esta movida del frente de izquierdas le ha situado en el centro y, en el fondo, ha sido para garantizarse volver a ser candidato", apunta un veterano de la organización.

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La prueba de esta contestación interna es el grupo parlamentario en el Congreso, que lleva toda la legislatura sumido en una tensión latente. Un diputado del grupo, Jordi Salvadó, aireó sus discrepancias en público y le acusó de faltar al respeto a sus compañeros. "No hay el mejor ambiente", reconoce una voz autorizada. La dirección del partido intenta apaciguar los ánimos porque una cosa tiene clara: no habrá frente de izquierdas, pero Rufián será el próximo candidato. Si él quiere y nada se tuerce.