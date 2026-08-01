Crisis migratoria
Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis
El presidente de Ceuta asegura que la ciudad "no ha logrado la normalidad": "Aun hay varios miles de personas que deben ser retornadas"
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo
Los residentes en Ceuta se escapan a Península: "Me está costando hasta encontrar botellas de agua" (por May Mariño, enviada especial a Ceuta)
De la esperanza a la frustración en 24 horas: "Vimos que muchos entraban en Ceuta e hicimos lo mismo. Pero no encontramos ni comida" (por Marc Ferrà, enviado especial a Castillejos)
"Es una vergüenza". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado así la situación que vive Ceuta, tras la entrada masiva de más de 50.000 migrantes desde el pasado jueves. El líder de los populares se ha desplazado este viernes a la ciudad autónoma para analizar la situación desde el terreno y para reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas. En una intervención en la plaza de África, Feijóo ha responsabilizado al Gobierno de la situación que vive Ceuta y ha tachado de "ridícula" su respuesta a la crisis: "Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso, el fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior; y todo ello es competencia exclusiva del Gobierno de la Nación".
Según Feijóo, España "carece de una estrategia eficaz para proteger la frontera" ceutí, por lo que ha urgido al Gobierno "a recuperar el orden y la autoridad" y, en medio de aplausos de los presentes, ha asegurado que Ceuta y Melilla serán una "prioridad" de su Gobierno si gana las elecciones y es investido. El líder popular ha asegurado también que lo ocurrido en la ciudad autónoma "no es un incidente más", sino "una ocupación premeditada y sin precedentes de un territorio español".
"Queremos saber por qué no actuó el Gobierno", ha reclamado, al tiempo que ha tachado de "imposible" que el Ejecutivo no tuviera constancia de esta entrada masiva. "Se conocía esta amenaza. De forma general, la identifican los documentos estratégicos del Estado, y de forma concreta, todo parece indicar que esto se conocía desde principios de esta semana", ha rematado.
Ceuta no ha logrado la normalidad"
Acompañado de Feijóo, también se ha pronunciado el presidente de Ceuta, que ha advertido de que "Ceuta no ha logrado la normalidad" y ha asegurado de que existe un "clima en la población marcado por la inquietud y la preocupación" que hay que combatir. "Nos congratulamos de que ayer se incrementaron con intensidad los retornos, pero Ceuta no ha logrado la normalidad. Aún hay varios miles de personas que deben ser retornadas", ha advertido Vivas, que también ha pedido que la frontera con Marruecos tenga las consideraciones de frontera europea para evitar que vuelva a repetirse una situación similar.
Suscríbete para seguir leyendo
- García-Page rechaza el indulto a Laura Borràs: 'No podemos indultar la corrupción, aunque sea con agostidad
- El Ayuntamiento de Ripoll contrata a una hija de la alcaldesa Sílvia Orriols como policía local: 'No permitiré que se la acuse de ser una enchufada
- ¿De dónde saldrían los 867.000 votos de Aliança Catalana? Ocho de cada 10 nuevos apoyos provienen de fuera de Junts
- El juez pone el foco en el universo empresarial del presunto testaferro de Zapatero: 27 sociedades con ingresos millonarios y sin apenas facturación
- PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP cierran una reforma del reglamento del Parlament para blindar las sanciones por discursos de odio
- La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones en Catalunya, al completo: tablas, cruces y microdatos
- Choque diplomático entre Italia y España tras plantear Meloni la suspensión del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta
- Vocales progresistas del CGPJ salen en auxilio de Bolaños tras el archivo de su queja contra Peinado: 'El interrogatorio rebasó la corrección exigible