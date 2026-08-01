Cuestión de Estado: Batalla por el relato, la campaña en marcha

Llega agosto y muchos empiezan vacaciones, otros vuelven de sus días de descanso, todos ellos afortunados, porque según el INE uno de cada tres españoles no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Cifras a no dejar de lado pese a que España encadena "casi tres años" como la gran economía europea que más crece y la tasa de paro ha vuelto a situarse por debajo del 10%, su nivel más bajo en 18 años.

Entramos en este periodo con la batalla por el relato político en marcha. No es que se haya orillado en algún momento en esta legislatura, pero el horizonte de un 2027 electoral acrecienta esta situación. La campaña está marcha, que ahora ya tocan las generales y los grandes líderes son los que tienen que pasar el examen.

Pedro Sánchez, en su comparecencia de fin de curso político hizo balance de sus dos mandatos. Constantes referencias a lo que era la España que se encontró en 2018 cuando llegó a la Moncloa y la que hay ahora pese a las distintas crisis que ha pasado el país y el contexto internacional n su conjunto.

Contrapuso su modelo, basado en la protección social -dijo- y en atender lo urgente sin olvidar lo importante- con la forma de la abordar las crisis con recortes -según resumió- que tiene la derecha.

Una derecha que identificó con la coalición PP-Vox que, a su juicio, es la que vendría detrás de él si la ciudadanía no le da su apoyo para continuar.

Precisamente, una semana antes, Alberto Núñez Feijóo hizo su balance, reclamó elecciones y no descartó esa necesidad de ir de la mano de Santiago Abascal en un futuro gobierno.

Avanzó la “limpieza” que hará cuando llegue al Ejecutivo porque no quiere heredar el Gobierno de España, sino engrandecer este país, reconstruir la Nación, no administrar sus escombros”. Expuso Feijóo además las cinco cuestiones que, a su juicio, debe abordarse de manera inminente ante el fracaso del Ejecutivo actual. Precisamente, Sánchez también cifra en cinco los pilares de su modelo de gestión.

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