Los Comuns no descartan pedir la dimisión de Niubó si no resuleve la crisis en de la educación en septiembre

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que su grupo pedirá la dimisión de la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, si al inicio del próximo curso escolar, en septiembre, "la situación de desastre en el sistema educativo catalán permanece". En una entrevista de Europa Press, ha dicho que la situación del Departament no es nueva y viene de años de infrafinanciación y de recortes, pero la situación actual "ya no sólo tiene que ver con la falta de recursos por los recortes", sino que ve una incapacidad de gestionar los conflictos y la emergencia educativa.

"Si a principio de curso la situación de desastre en el sistema educativo catalán permanece, tendremos muestras sobradas de que la consellera no está consiguiendo resolver con éxito y gestionar y liderar el Departamento de Educación y, por tanto, tendremos que pedir su dimisión", ha avisado. Ante las reivindicaciones docentes y la convocatoria de huelga, Albiach considera que, si no se revierte la situación en septiembre, se demostrará que Niubó "está siendo incapaz de gestionar" el sistema, algo que se suma a la crisis por el error en las pruebas Pisa.

La dirigente de Comuns cree que esta es una cuestión sobre la que el Govern no ha dado suficientes explicaciones: "Salimos de la comisión igual que entramos, de hecho, diría que peor, porque salimos más indignadas", ha dicho en relación con las explicaciones de Niubó en el Parlament. "Claramente, ha habido una ocultación de esta información a los grupos parlamentarios", y ha criticado que el Govern supiera por lo menos desde hace 4 meses de este error y lo haya hecho público en julio, lo que demuestra, según Albiach, que la situación del sistema educativo está peor de lo que se podía pensar.

"El tema es más grave de lo que la consellera nos dijo. No es hace cuatro meses, es que hace un año el Ministerio avisó. Por tanto, creo que no debe ser tan complicado saber quién debía supervisar las muestras, la representatividad", ha dicho respecto a las responsabilidades políticas.

Las explicaciones dadas hasta ahora por la consellera sobre el fiasco en las pruebas PISA no han convencido a ninguno de los grupos parlamentarios. Sin embargo, la respuesta de cada grupo ha sido diferente. Mientras Junts, PP, VOX, la CUP y Aliança han pedido directamente el relevo de la consellera, que ERC y Comuns se conformarían con el de otros responsables del departamento.

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Todo ello después de saberse que los resultados catalanes de estas pruebas impulsadas por la OCDE no serán válidos, ya que se eximió a más de un 23% de los estudiantes que formaban parte de la muestra por tener problemas de aprendizaje, cuando solo está permitido excluir como máximo al 5%. Por lo tanto, las notas no se podrán comparar con los "catastróficos" resultados de la pasada edición, que señalaron una caída de entre 30 y 40 puntos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, lo que equivale a la pérdida de casi un curso escolar.