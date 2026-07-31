Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Miles de jóvenes llegan a la valla de Marruecos

Frontera de Beni Enzar

Los primeros momentos de tensión se han vivido en la frontera de Beni-Enzar, donde se habría producido un intento de entrada a la carrera y se han escuchado numerosos disparos, algunos de ellos visibles en el cielo oscuro de la noche por el humo. Fuentes policiales han indicado a EFE que las fuerzas de seguridad del Estado han tenido que intervenir para repeler intentos de entrada ilegal por la frontera de Melilla. Tal y como ha podido observar EFE, efectivos policiales españoles han conducido a varios grupos de personas desde la zona fronteriza y el trasiego de patrullas policiales ha sido constante, dirigiéndose al paso fronterizo y también hacia otros puntos de la frontera, que también ha sido supervisada desde el aire con drones y, previamente, con helicópteros. Varias ambulancias se han trasladado hasta la frontera, al igual que decenas de personas que han seguido los acontecimientos con expectación en las inmediaciones, donde han compartido vídeos del lado marroquí en el que se ven grupos numerosos dirigiéndose a la carrera hacia la frontera.