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Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Miles de jóvenes llegan a la valla de Marruecos

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Miles de jóvenes marroquíes intentan acceder a Ceuta a través de la valla fronteriza

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EFE

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Jose Rico

Jose Rico

Barcelona
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España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las que han entrado ilegalmente.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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