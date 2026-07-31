En Directo
Minuto a minuto
Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Miles de jóvenes llegan a la valla de Marruecos
Sánchez viajará a Ceuta tras activar al Ejército y acordar con Marruecos la agilización de las devoluciones
Feijóo pide a Sánchez que actúe ante la "avalancha sin precedentes" en Ceuta
España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las que han entrado ilegalmente.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Política antiinmigración
Trump logró un segundo mandato tras presentarse con una campaña abiertamente antinmigración, y busca cumplir sus promesas electorales de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, su ofensiva ha generado rechazo en la población y una reacción política que podría afectarle en las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos en noviembre.
La Casa Blanca cita el episodio de Ceuta para defender sus políticas antimigratorias
Dos altos funcionarios de la Casa Blanca reiteraron el jueves sus posturas con respecto a la inmigración utilizando un video del enclave español de Ceuta, adonde cientos de migrantes llegaron masivamente desde Marruecos. Los migrantes se suman a más de 1.500 que ya habían arribado en los últimos días a esa localidad española en África, una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con ese continente. El subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la ofensiva antimigratoria de Trump, compartió en X un video de la llegada de migrantes a Ceuta y lo comparó con las políticas del partido Demócrata. "Los demócratas verán cómo tu hogar es pisoteado y robado por invasores y se alegrarán", escribió en esa red social.
Miguel Ángel Rodríguez
Sánchez viajará a Ceuta tras activar al Ejército y acordar con Marruecos la agilización de las devoluciones
Vivas critica la respuesta "claramente insuficiente" y denuncia la "actitud pasiva" del Ejecutivo. Siga leyendo aquí.
Los encuentros de Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, y que este jueves se ha cobrado la vida de quince personas que intentaban llegar a nado desde Marruecos. Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal para reunirse con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, posteriormente, participará en un encuentro de coordinación en el Palacio de la Asamblea con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y responsables de Cruz Roja.
Frontera de Beni Enzar
Los primeros momentos de tensión se han vivido en la frontera de Beni-Enzar, donde se habría producido un intento de entrada a la carrera y se han escuchado numerosos disparos, algunos de ellos visibles en el cielo oscuro de la noche por el humo. Fuentes policiales han indicado a EFE que las fuerzas de seguridad del Estado han tenido que intervenir para repeler intentos de entrada ilegal por la frontera de Melilla. Tal y como ha podido observar EFE, efectivos policiales españoles han conducido a varios grupos de personas desde la zona fronteriza y el trasiego de patrullas policiales ha sido constante, dirigiéndose al paso fronterizo y también hacia otros puntos de la frontera, que también ha sido supervisada desde el aire con drones y, previamente, con helicópteros. Varias ambulancias se han trasladado hasta la frontera, al igual que decenas de personas que han seguido los acontecimientos con expectación en las inmediaciones, donde han compartido vídeos del lado marroquí en el que se ven grupos numerosos dirigiéndose a la carrera hacia la frontera.
En el dique sur
Uno de los puntos donde se han producido intentos de entrada ha sido el dique sur, que hace las veces de frontera terrestre y marítima entre España y Marruecos en la zona sur de la ciudad autónoma y que este jueves había sido cerrado al tránsito como medida de seguridad. También había un importante despliegue de seguridad a lo largo del dique y el paseo marítimo, en el que han intervenido vehículos de la Policía Militar, además de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, encargada, sobre todo, de cortar los accesos por carretera a las zonas donde se han producido los intentos de entrada. Numerosos curiosos se han acercado hasta la playa para ver a los migrantes que llegaban a nado, parte de los cuales se han adentrado en el casco urbano a la carrera por el barrio del Hipódromo, tal y como ha podido presenciar EFE.
Aniversario de la entronización
Este intento masivo de entrada en Ceuta ha coincidido con la celebración en Marruecos del 27 aniversario de la entronización del rey Mohamed VI, que este jueves ofreció una recepción oficial en M'diq (Rincón), a unos 20 kilómetros de Castillejos, y que en su discurso a la nación, el miércoles, no hizo mención alguna a la situación. La crisis comenzó a principios de semana, unos días después de que España avanzara hacia el reconocimiento de la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española, y una semana después de la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Argelia, un país con el que Rabat no mantiene relaciones en 2021 con tensiones alimentadas por graves diferencias sobre el Sahara.
Ciudad colapsada
La ciudad está colapsada, los restaurantes y cafés han cerrado antes de su horario habitual por temor a disturbios y desplazarse en coche es prácticamente imposible por los monumentales atascos provocados por el caos y los cortes de tráfico. ¿Qué pasará ahora? "Hemos despejado la zona más próxima a la frontera. Seguiremos avanzando para despejar todo esta noche", aseguraba una fuente policial. Una posibilidad que no amedrenta a Hadiya, que llegó este jueves a Castillejos acompañada de sus hijas porque vio "en el teléfono un aviso de que España abría la frontera para entrar sin papeles", asegura. El rumor se ha extendido como la pólvora y ha alimentado la movilización. "¿Es verdad que han abierto la frontera y se puede pasar sin papeles a España?" preguntaba este jueves un joven marroquí que corría junto a un grupo de amigos para llegar a Ceuta. Aunque Marruecos no ha dado cifras oficiales sobre llegadas, rescates o fallecidos en el mar -las 18 víctimas mortales corresponden a datos de la administración española-, aunque medios locales especulan que esta crisis puede superar a la de 2021, cuando 10.000 inmigrantes llegaron a Ceuta en un contexto de tensión diplomática entre Madrid y Rabat.
El Gobierno de Trump culpa a España y las "políticas de extrema izquierda" de la llegada masiva de migrantes a Ceuta
"España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían cambiar de rumbo de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición", advierte la portavoz adjunta de la Casa Blanca. Lea más en este enlace.
También Melilla
El problema ha alcanzado también a Melilla, el otro enclave español en el norte de África. La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en la ciudad, permanece cerrada por los intentos de entrada irregular de migrantes. Rabat y Madrid han adelantado que los migrantes que han entrado en territorio español de forma irregular serán devueltos a Marruecos, pero tampoco este anuncio ha aliviado la tensión. Aunque Rabat ha puesto en marcha este jueves controles en las estaciones de transportes públicos y en las carreteras para evitar el aumento del flujo de personas hacia Tánger, Castillejos y otras localidades del norte del país, son todavía muchos los jóvenes que intentan llegar incluso andando decenas de kilómetros entre los bosques. El centro de Fnideq (Castillejos) está tomado por jóvenes que han intentado cruzar a Ceuta o aspiran a hacerlo en las próximas horas. Pasada la medianoche, muchos de ellos se apuraban para comprar flotadores en la antigua medina, dispuestos a lanzarse al mar cuanto antes, amparados por el calor y una densa niebla.
- García-Page rechaza el indulto a Laura Borràs: 'No podemos indultar la corrupción, aunque sea con agostidad
- Encuesta elecciones Catalunya: El PSC ganaría a la baja y Aliança Catalana sería la segunda fuerza
- Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se ve con Felipe VI
- El Ayuntamiento de Ripoll contrata a una hija de la alcaldesa Sílvia Orriols como policía local: 'No permitiré que se la acuse de ser una enchufada
- PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP cierran una reforma del reglamento del Parlament para blindar las sanciones por discursos de odio
- Sondeo Catalunya: El 62% de los catalanes están a favor de la aplicación completa de la ley de amnistía
- Una decena de menciones a Sánchez: las acusaciones populares centran el tráfico de influencias de Begoña Gómez en su posición institucional
- Juan Carlos I da luz verde a Zarzuela para que el legado histórico de Don Juan llegue a Patrimonio Nacional