Illa viajará a Ucrania en septiembre para trasladar un mensaje de "apoyo y solidaridad"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho 15 viajes desde que llegó al cargo hace justo dos años. Acaba de aterrizar del último, una semana en Vietnam y Singapur para abrir nuevos mercados y tejer nuevas relaciones institucionales. Pese a que la lista de desplazamientos ya es larga, la expedición más singular aún está por llegar: después del verano irá a Ucrania.

Lo ha explicado él mismo en la comparecencia que ha hecho este viernes desde el Palau de la Generalitat para hacer balance del curso político. El president ha anunciado que tiene previsto hacer entre dos y tres viajes más antes de que acabe el año, y que el primero será a tierras a ucranias. El motivo es que es un país con el Catalunya está "cooperando muy bien" y también porque quiere ir allí para "enviar un mensaje de apoyo al enorme esfuerzo" que están haciendo en la guerra contra Rusia. "Queremos demostrar la solidaridad de los catalanes", ha zanjado.

Queremos demostrar la solidaridad de los catalanes Salvador Illa — President de la Generalitat

La Generalitat asegura que, por ahora, no puede "concretar más" sobre los detalles del viaje, más allá de que será en septiembre. Es una expedición sensible ya que el país está en guerra y una parte importante sigue invadida por tropas rusas. Será, sin duda, el viaje más delicado que ha hecho un president de Catalunya en años.

El president también ha dedicado una parte de su intervención a defender sus viajes internacionales, que son criticados por una parte de la oposición. Su argumento es que Catalunya tiene que "volver con fuerza al mundo" para ser un territorio "influyente en el ámbito de la Unió Europea". El Govern afirma que en un contexto de inestabilidad geopolítica como el actual debe tener más presencia que nunca en el exterior, por ejemplo para abrir nuevos mercados por si la economía queda sacudida por los aranceles de Trump o el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El president, Salvador Illa, y el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, durante su viaje reciente. / Arnau Carbonell / Govern

Estos viajes también sirven, según el president, para aprender de las buenas prácticas de los territorios que se visitan. Él ha vuelto especialmente impactado de su visita a Singapur, que ha considerado un referente para Catalunya. "Es un país pequeño pero influyente. Es un país muy diverso pero que vive en harmonía", ha argumentado.

24 delegaciones operativas

El president de la Generalitat también ha sacado pecho de que Catalunya tendrá al final de este mandato 24 delegaciones en el exterior operativas. Se trata de un crecimiento exponencial si se tiene en cuenta que en 2017, con la suspensión de la autonomía catalana, el Gobierno de Mariano Rajoy las cerró todas menos la de Bruselas.

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Actualmente, hay 21 delegaciones en funcionamiento y el Govern tiene decidido abrir tres nuevas: una en China, otra en Canadá y otra en Jordania. El coste anual de todas ellas rondará entre los 14 y los 15 millones de euros, según explicó recientemente en el Parlament el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. El president ha defendido que la "consolidación" de esta red evidencia que Catalunya quiere ser un actor internacional que se posicione como uno de "los territorios más atractivos de Europa". Para invertir, pero también para vivir.