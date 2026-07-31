Rebaja fiscal, nuevo fondo agrario y natalidad: los logros de Vox en el presupuesto extremeño

Las dos consejerías controladas por Vox gestionarán alrededor del 15% del presupuesto de la Junta para 2026, pero la formación se atribuye una influencia mucho mayor. Presenta el texto como las primeras "cuentas del cambio", la herramienta con la que comenzará a desplegarse el pacto de gobierno y que permitirá medir su verdadero peso sobre el nuevo Ejecutivo de María Guardiola.

"Con estos presupuestos comienza un cambio real para Extremadura basado en el sentido común y en priorizar las necesidades de los extremeños", sostiene el vicepresidente y líder autonómico de Vox, Óscar Fernández Calle. "Las cuentas llevan el sello de Vox", añade la portavoz parlamentaria, Inés Checa. Pero ¿qué ha cambiado para que lo que resultó imposible en 2025 sí haya salido adelante ahora?

Algunas de las medidas que Vox se atribuye son novedades, como el Fondo de Compensación Agraria; otras corresponden a programas anteriores que ahora aumentan sus recursos, como las ayudas a la natalidad, los seguros agrarios o la tauromaquia; y varias, entre ellas el regadío de Tierra de Barros, eran compromisos compartidos con el PP, aunque la formación haya influido en sus condiciones.

María Guardiola celebra su "misión cumplida" tras aprobar el presupuesto de 2026: "Ahora toca ejecutar" / ASAMBLEAEX.ES

La rebaja fiscal

Una de las principales aportaciones de Vox ha sido ampliar el alcance de la reforma fiscal que el PP ya incluyó en el proyecto presupuestario que desembocó en el adelanto electoral. El acuerdo de coalición prevé continuar profundizando en ella con nuevas medidas a lo largo de toda la legislatura, con el objetivo declarado de situar a Extremadura entre las comunidades autónomas con menor carga impositiva de España.

La principal novedad para 2026, que no figuraba en el borrador registrado por el PP en octubre de 2025, es la rebaja de 0,25 puntos en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF. Los tipos pasan del 8% al 7,75% y del 10% al 9,75%. A diferencia de lo ocurrido en 2023, la reducción no se compensará con subidas en los demás tramos y beneficiará también a los contribuyentes con rentas más elevadas.

También se vinculan a Vox la nueva deducción por nacimiento o adopción, de 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y los siguientes, y la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones en determinadas herencias entre tíos y sobrinos. La deducción por material escolar ya existía, pero aumenta de 15 a 30 euros por hijo.

Junto a las medidas fiscales, otra partida que refleja la influencia de Vox en el apoyo a la familia es la destinada a las ayudas de 500 euros a la natalidad, que pasa de uno a 2,12 millones de euros. Sus enmiendas parciales acentuaron esa orientación con 15.000 euros para la Asociación Provida de Badajoz y 50.000 para la Asociación Custodia Compartida de Extremadura.

Cooperación y sindicatos

El presupuesto asciende a 8.854 millones de euros, un 9,3% más que el anterior. Ese crecimiento permite a Vox adjudicarse aumentos generales de fondos como los 500 millones adicionales para sanidad o los 49 millones para servicios sociales, pero en materia de gasto su impronta resulta más reconocible en la orientación de determinadas decisiones.

Una de las más claras aparece en la cooperación internacional. El presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo queda reducido al mínimo legal, 2,67 millones, después de que Vox haya reivindicado un recorte cercano a los 10 millones para destinar esos recursos a políticas internas. "El dinero de los extremeños se queda en Extremadura", resume el partido.

La formación también presenta como uno de sus principales logros la reducción a la mitad de las subvenciones sindicales. UGT y CCOO pasan de recibir 569.700 euros en 2025 a 284.850 en 2026, aunque el recorte del 50% afecta únicamente a las partidas de participación institucional y no al conjunto de fondos dirigidos a las organizaciones sindicales.

El campo, principal escaparate

La huella de Vox resulta especialmente visible en las políticas agrarias, una de las áreas que administra directamente. Las cuentas crean un Fondo de Compensación Agraria dotado con dos millones de euros para responder a los daños y dificultades que afecten a agricultores y ganaderos. Aunque su denominación oficial no contiene referencias políticas, Vox lo presenta como una respuesta a las consecuencias del Pacto Verde y de las decisiones comunitarias.

María Guardiola celebra su "misión cumplida" tras aprobar el presupuesto de 2026: "Ahora toca ejecutar" / ASAMBLEAEX.ES

También se reservan 20 millones para iniciar el regadío de Tierra de Barros. El proyecto no nació con Vox y ha sido defendido históricamente por el PP, pero ambos partidos discrepaban sobre su financiación. Los populares reclamaban una aportación del Gobierno central, mientras Vox exigió ejecutarlo incluso sin fondos estatales y convirtió ese compromiso en una condición del acuerdo.

Sus enmiendas introducen otro cambio significativo: trasladan 150.000 euros inicialmente destinados a inversiones promovidas por asociaciones ecologistas a las ayudas para jóvenes agricultores. En este caso no obstante, el impacto será limitado, ya que el PP ha incorporado en la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio cuatro subvenciones nominativas para organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza que suman 216.000 euros.

Casi dos millones para los toros

Las partidas vinculadas al mundo del toro alcanzan los 1,78 millones de euros, frente a los 297.500 que figuraban como referencia en 2025, por lo que prácticamente se multiplican por seis.

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