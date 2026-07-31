El Parlament aprueba 13 leyes desde enero, la mitad de las aprobadas en esta legislatura, y mantiene 75 iniciativas en tramitación

No solo el president Salvador Illa ha hecho balance este viernes balance de su mandato. Llegado el ecuador de la lesgilatura, que empezó en verano de 2024, también el Parlament ha hecho recuento de la actividad hecha hasta el momento. A día de hoy, la Cámara catalana ha aprobado 26 leyes de las cuales la mitad, 13, han visto la luz entre enero y julio de este año. Entre las leyes aprobadas en este periodo se encuentran los Presupuestos de la Generalitat para 2026, las primeras cuentas de la legislatura y también las primeras que superan todo el debate parlamentario desde 2023.

Además de los presupuestos y la ley de acompañamiento, desctacan leyes como la modificación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y el recargo municipal del impuesto, así como la norma para la erradicación del amianto, la de medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal o la modificación de la ley ferroviaria sobre el régimen sancionador por actos vandálicos en infraestructuras ferroviarias.

La última ley aprobada, en el último pleno de julio, ha sido la de modificación del Código Civil de Catalunya en materia de apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas, fruto de una iniciativa del Govern.

En este periodo de sesiones, de enero a julio, el pleno también ha convalidado siete decretos ley del Govern, con lo que ya son 32 los validados en esta legislatura. Además, entre enero y julio la Cámara ha acordado trasladar dos iniciativas legislativas al Congreso de los Diputados. Durante estos meses, el pleno ha celebrado 14 sesiones plenarias, con un total de 230 horas de trabajo. Desde el inicio de la legislatura se han celebrado 51 plenos, lo que suman 698 horas, según informa la Cámara catalana en un comunicado.

El curso político termina este viernes, pero se reanudará en septiembre con muchos deberes encima de la mesa. De las 75 iniciativas legislativas que actualmente están en curso, hay: 14 proyectos de ley del Govern, 44 proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, 12 iniciativas legislativas populares (ILP) y cinco propuestas para presentar proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados.

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El debate de política general, el primer pleno actualmente en la agenda, está previsto para los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, coincidiendo con el inicio de los actos del Milenario.