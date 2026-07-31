La oposición ve "triunfalista" el balcance de Illa y le reprocha la ausencia de autocrítica: "Ha negado la realidad"

"Triunfalista", "propagandista" y "sin autocrítica" han sido algunos de los atributos usados por la oposición en Catalunya para calificar el balance hecho por el president Salvador Illa, justo cuando llega a la mitad de su mandato. A pesar de reconocer errores como el de las pruebas PISA y margen de mejora en cuestiones como Rodalies, Illa ha asegurado que "el cambio está llegando a Catalunya" y ha destacado que su Govern ha logrado "estabilizar el país" tras una etapa marcada por la "parálisis, la división y la resignación". Frente a este diagnóstico, la oposición en bloque, desde los socios parlamentarios del Govern hasta los partidos actualmente más alejados de ellos, han coincidido en afirmar que el president ha hecho un "ejercicio de negación de la realidad".

Como es habitual, cada partido ha puesto su acento. La portavoz de ERC, Ester Capella, ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo con el president, aunque sí ha lamentado la falta de "autocrítica" ante una gestión que, ha dicho, no es para "tirar cohetes". Además, a pesar de que Illa ha descartado cambios en el Executiu, Capella le ha emplazado a reflexionar durante las vacaciones en una posible "reestructuración". "Hay cosas que no van bien, es necesario actuar", ha reiterado, al tiempo que también ha pedido avances en cuestiones como la financiación, la condonación de la deuda del FLA o el traspaso y la mejora del servicio de Rodalies.

Pero esta crítica no impide que los republicanos mantengan su apoyo al Govern. "ERC es responsable y quiere ser útil a la gente. Hemos decidido formar parte de los consensos y las soluciones", ha defendido Capella, que ha asegurado que su formación seguirá presionando a Illa para que "cumpla" con sus compromisos y tenga "más ambición nacional".

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, durante la rueda de prensa de este viernes / ACN

Algo más duro ha sido el tono de los otros socios del Executiu, los Comuns, que han tachado el discurso de "decepcionante por triunfalista y por negar la realidad". "Entre el optimismo y el triunfalismo hay una gran diferencia", ha lamentado su líder, Jéssica Albiach, que se ha mostrado sorprendida por las referencias de Illa a la visita del Papa León XIV o a la victoria de los jugadores catalanes que juegan con la selección española en el Mundial.

"El país de las maravillas"

En cambio, la crítica de Junts y el PP era más previsible. "Ha hecho un discurso triunfalista, sin entrar en nada de autocrítica, anclado en la propaganda y sin asumir la realidad", ha denunciado el portavoz de los posconvergentes, Salvador Vergés, que ha recordado algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelto los últimos meses el Executiu. Más allá del fiasco de las pruebas PISA, Vergés se ha referido a las huelgas de médicos y profesores, al "colapso" de infraestructuras y las reiteradas incidencias en Rodalies, la "normalización de los tiroteos" o el retroceso del uso del catalán.

La portavoz parlamentaria del PPC, Lorena Roldán, durante la rueda de prensa de este viernes / John McAulay / ACN

Los populares también han hecho referencia a varias de estas cuestiones y han acusado a Illa de vivir en el "país de las maravillas". "Lleva dos años hundiendo el presente y destruyendo el futuro", ha rematado la portavoz del grupo parlamentario, Lorena Roldán, tras pedir elecciones anticipadas y acusar al president de "fraude político" y de gobernar "con eslóganes".

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Finalmente, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha afeado al president que proyecte una Catalunya a pleno rendimiento cuando, a su juicio, es todo lo contrario. Para los anticapitalistas hoy la comunidad está lejos de la "normalización" no solo porque aún no se ha solucionado el "conflicto político", sino también porque a la educación se le acumulan los problemas, el servicio de Rodalies "continúa fallando" y el Estado "no cumple" las inversiones. "No hay normalidad en Catalunya", ha lamentado.