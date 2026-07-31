Catalunya licitará 1.400 millones en obras este 2026, un 17% más que el año anterior

Lluvia de millones antes de vacaciones. El president, Salvador Illa, ha comparecido este viernes desde el Palau de la Generalitat para hacer balance del curso político y ha aprovechado la rueda de prensa para anunciar que Catalunya licitará este 2026 1.429 millones en obras, un 29% que el año anterior. Es una inversión que se gestionará desde Infraestructuras.cat, la empresa pública que depende del Govern.

Según lo que ha explicado el president, hay que dividir estos 1.429 millones en tres paquetes: 416 millones que ya se han licitado en lo que va de año; 502,7 millones se han licitado este mismo viernes, y la Generalitat asume el compromiso de licitar otros 510,1 en lo que queda de 2026. El Govern defiende que esta inversión es la más importante en último lustro: es un 89% más de lo que se invirtió en 2022.

De los tres paquetes de inversiones, el protagonista es el que se ha licitado hoy mismo, el de 502,7 millones. El grueso de este dinero, 447, será para la variante de Les Preses y de Olot. 11 kilómetros que tiene que mejorar la movilidad de la zona sin afectar demasiado al paisaje, ya que un 40% del trazado será por túneles. Es una obra que tiene siete enlaces y para la que se prevé un plazo de ejecución de cuatro años y medio.

Este paquete de inversiones también incluye 13,5 millones para la mejora de la seguridad viaria en la carretera C-37 entre Manlleu y Torelló; 25 millones para el estudio informativo para mejorar la conectividad viaria entre Tordera, Blanes y Lloret de Mar y 10 millones para la variante de Serós. El resto son para la mejora de la señalización en Cunit (0,3 millones); la reforma del camino de Serradell, en Ponts (1,3); la mejora de la eficiencia energética del túnel de Montant de Tost (1,6) y, finalmente, la rehabilitación del Centro de Atención Primaria Sant Ildefons (4) en Cornellà de Llobregat.

Catalunya "en marcha"

Illa ha defendido que esta licitación de obra pública demuestra que Catalunya "está en marcha" y pone en funcionamiento "todas las infraestructuras y servicios que el país necesita". "Somos un gobierno valiente a quien no le tiembla el pulso", ha reivindicado. Para hacer realidad estas obras ha sido decisiva la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de 2026, los primeros que se aprueban en tres años. Illa ha admitido que la negociación de las cuentas fue muy "intensa", ya que incluso tuvo que retirar la ley en un primer momento por falta de apoyos, pero ha considerado que el desenlace ha sido "muy positivo".

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Respecto al tercer paquete de inversiones, el de 510,1 millones que se licitará en lo que queda de año, lo destacado es que no está destinado solo a infraestructuras de movilidad, que se llevan 135 millones del total más otros 68 para la L9 de metro de Barcelona. También hay una parte del dinero que es para equipamientos de salud (88,5 millones); equipamientos de justicia (84,7); obras hidráulicas (38 millones); escuelas (35); seguridad viaria (35) y emergencias (4,8).