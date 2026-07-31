Illa reconoce el fiasco en las pruebas PISA y urge a Niubó a esclarecer los hechos: "Las cosas no han ido bien. Tomaremos decisiones"

"Las cosas no han ido bien". Así ha reconocido el president de la Generalitat, Salvador Illa, el fiasco de las pruebas PISA en Educación, después de saberse que los resultados de los alumnos catalanes en estos exámenes impulsados por la OCDE no serán válidos. "Le he pedido a la consellera [Esther Niubó] que llegue hasta el final. Hay una investigación abierta y cuando sepamos toda la información, tomaremos decisiones", ha afirmado el jefe del Executiu durante la rueda de prensa de balance de sus dos primeros años de mandato.

Preguntado por si Niubó mantiene su confianza, a pesar de esta circunstancia y de las peticiones de dimisión de la mayoría de partidos de la oposición, Illa ha resuelto que está "satisfecho" y "contento" de todos los miembros de su Executiu. Sin embargo, ha reconocido que "las cosas no siempre son sencillas": "Cuando hay un problema pido a los consellers que se resuelva, no que bajen la cabeza".

En especial, a la consellera Niubó, Illa ha asegurado queles ha pedido "averiguar lo que ha pasado" y "resolverlo", para poder "tomar decisiones", pero sobre todo para evitar que una situación de estas características se repita en un futuro. "Obviamente, no ha ido bien", ha reconocido. Sin embargo, ha sostenido que la titular de Educació mantiene su confianza. "Tengo confianza con la consellera, le pido que llegue hasta el fondo", ha rematado.

Los resultados de las pruebas PISA no podrán ser válidos porque se eximió a más de un 23% de los estudiantes que formaban parte de la muestra por tener problemas de aprendizaje, cuando solo está permitido excluir como máximo al 5%. Esto significa que las notas no se podrán comparar con los "catastróficos" resultados de la pasada edición, que señalaron una caída de entre 30 y 40 puntos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, lo que equivale a la pérdida de casi un curso escolar.

El departamento tuvo constancia del error que invalidó las pruebas en marzo de 2026, pero no lo comunicó hasta hace una semana, cuando los centros escolares ya estaban en plenas vacaciones de verano. Preguntado Illa por el retraso en comunicarlo y en las conclusiones de las diligencias internas, el president ha justificado que no se informó antes porque la consellera estaba "averiguando qué había pasado" y aún está haciéndolo. Sobre cuándo fue informado él de estas incidencias que invalidaban la prueba, Illa ha sostenido que lo supo cuando se lo "comentó" la consellera, y que le ha mantenido "informado" durante este tiempo.

"El foco debe ser poner de nuevo la educación de Catalunya a niveles de excelencia", ha rematado, al tiempo que se ha referido también al conflicto laboral abierto con los docentes desde hace meses y a la huelga prevista para el primer día de curso. "Respetamos el derecho de huelga y también pedimos respeto al derecho a la educación", ha resuelto.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante la rueda de prensa de balance de medio mandato / David Zorrakino / Europa Press

No obstante, pese a reconocer margen de mejora en educación y también en Rodalies, el president ha hecho un balance positivo de sus dos primeros años al frente de la Generalitat. Illa ha asegurado que cuando llegó, Catalunya estaba marcada por la "parálisis, la división y la resignación", una situación diferente a la actual, que, según ha asegurado, se caracteriza por la "estabilidad" y "normalidad política".

"El cambio está llegando a Catalunya", ha concluido, tras destacar los buenos datos económicos actuales, así como también el regreso de la sede social de algunas empresas -como el Banc Sabadell- tras el 'procés'. "Hemos estabilizado el país: hay un clima de convivencia y una aspiración de futuro. Estamos poniendo el país en marcha, queremos ser el mejor país para vivir, trabajar e invertir, y Catalunya lo tiene todo para ser el país que quiere ser", ha rematado.

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Illa también ha sacado pecho de haber logrado aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2026, a pesar de que las negociaciones alargaran el proceso hasta julio, y se ha fijado como principal objetivo del nuevo curso la aprobación del nuevo modelo de financiación, que espera que empiece a tramitarse tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 4 de setiembre.