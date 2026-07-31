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Ejercicio de transparencia

La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones en Catalunya, al completo: tablas, cruces y microdatos

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Jose Rico

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Barcelona
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En un ejercicio de transparencia, muy valorado por politólogos, periodistas, militantes y ciudadanos sensibles a la demoscopia electoral, EL PERIÓDICO difunde de manera habitual desde 2011 los datos completos de todas sus encuestas. Unos sondeos elaborados por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para todos los medios de Prensa Ibérica que, en la última campaña de las elecciones generales, fueron los más certeros en sus pronósticos.

Con esa misma voluntad de transparencia, ahora damos acceso a todos los lectores a los datos íntegros de la Encuesta Política de Catalunya que este diario publicó los días 27 y 28 de julio de 2026, cuyo trabajo de campo, que incluyó un total de 800 entrevistas, se efectuó del 16 al 22 de julio, días después de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat y del aval del Tribunal de Justicia de la UE a la ley de amnistía.

El sondeo pronosticaba un auténtico seísmo político si ahora se celebrasen elecciones autonómicas. Aliança Catalana, el partido de extrema derecha independentista que lidera la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, sería la segunda fuerza política y, por lo tanto, la primera formación secesionista, una década después del 'procés'. El PSC volvería a ganar, pero el desgaste de Salvador Illa se traduciría en una pérdida de cinco a ocho escaños que, unida al auge de los ultras, complicaría mucho la gobernabilidad, dado que ninguna alianza tendría asegurada la mayoría absoluta en el Parlament.

Como es habitual, el GESOP también preguntó a los catalanes por varias cuestiones de actualidad. Estas son las siete grandes conclusiones de la encuesta.

En el siguiente enlace puedes consultar la encuesta íntegra con las frecuencias de cada variable y su evolución, la estimación de votos y escaños, un resumen de los resultados, las tablas donde se pueden cruzar los datos, la ficha técnica y los microdatos descargables en formato Excel, que incluye las respuestas una a una de todos los entrevistados.

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CONSULTA AQUÍ TODOS LOS DATOS DE LA ENCUESTA DEL GESOP

Recuerda que, si lo prefieres, dentro del enlace anterior puedes descargarte solo los microdatos del sondeo o las tablas en formato Excel con las respuestas una a una de todos los entrevistados.

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