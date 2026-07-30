Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Miles de jóvenes llegan a la valla de Marruecos

España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las que han entrado ilegalmente.

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Sánchez: "El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta" El presidente del Gobierno conversó con Juan Jesús Vivas ante la llegada de miles de jóvenes a Ceuta y le aseguró que el "Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta". "Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible. Así se lo acabo de transmitir al presidente Juan Jesús Vivas", expresó el jefe del Ejecutivo en redes sociales, porque "es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación".

Normalidad en los comercios de Ceuta ante la crisis migratoria, según Delegación de Gobierno La actividad comercial en Ceuta se desarrollaba con normalidad este jueves, a primera hora de la tarde, ante la llegada masiva a la ciudad de migrantes que han flanqueado la frontera con Marruecos, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press. No obstante, fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Ceuta han precisado a que algunos establecimientos sí han optado por cerrar sus puertas "de forma puntual", aunque se trata de decisiones "individuales" adoptadas por cada negocio y no de una medida coordinada del conjunto del sector.

Sánchez transmite a Vivas que el Gobierno "está trabajando ya" en la crisis migratoria en Ceuta El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han mantenido este jueves una conversación en la que el mandatario local ha trasmitido a Sánchez "la gravedad de la situación que atraviesa la ciudad" tras la entrada masiva de migrantes a nado y el presidente del Gobierno le ha asegurado que "el Ejecutivo está trabajando ya en este asunto".

España y Marruecos acuerdan la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las que han entrado ilegalmente. En un comunicado, el Ministerio del Interior ha destacado la "ejemplar colaboración" de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, y ha denunciado que las redes de tráfico de personas están "instrumentalizando" una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes.

CEAR envía un mensaje de "tranquilidad" ante la situación en Ceuta y pide una respuesta "ágil" del Gobierno El director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, ha enviado un mensaje de "tranquilidad" ante la entrada de miles de personas a Ceuta, a nado y por el espigón, ya que, según ha asegurado, responde a "situaciones cíclicas", y considera que "España está perfectamente capacitada" para abordarlo siembre que haya una respuesta "ágil y rápida por parte del Gobierno". "Ante esta llegada de personas a Ceuta recordamos que el sistema de acogida humanitaria y asilo en la Península está plenamente operativo y tiene capacidad para acoger a todas ellas", ha asegurado Valiente, este jueves, en una entrevista con Europa Press.

Feijóo apoya a Vivas ante la "desesperada" situación de Ceuta "La situación en Ceuta es desesperada. El Gobierno no puede mirar para otro lado en sus obligaciones porque estamos ante una crisis de seguridad nacional. Todo el apoyo a Juan Jesús y a la ciudad autónoma, que pide unánimemente y con toda la razón que se reconozca la emergencia y se recupere inmediatamente el control de nuestras fronteras", expresó el presidente del Partido Popular en X.

"La relación con Marruecos es excelente" "La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia. La coordinación migración y otros temas es muy intensa", según afirman fuentes de Exteriores.