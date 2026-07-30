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Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Miles de jóvenes llegan a la valla de Marruecos

El Gobierno descarta la "emergencia nacional" en Ceuta por la crisis migratoria al no estar contemplada en la ley

Ceuta reclama el cierre de la frontera por la llegada de miles de jóvenes a la valla con Marruecos

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta / EUROPA PRESS

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España y Marruecos han acordado este jueves reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, donde han llegado entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días, y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las que han entrado ilegalmente.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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